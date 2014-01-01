дом Хемингуэя на Кубе

«Это место, куда приятно возвращаться отовсюду, где бы ты ни находился» - так писал Эрнест Хемингуэй о своем доме на Кубе.

«Это место, куда приятно возвращаться отовсюду, где бы ты ни находился» - так писал Эрнест Хемингуэй о своем доме на Кубе. Впервые он попал в край солнца и райских пляжей в 1932 году, с тех пор он постоянно посещал остров, пленивший его сердце. Солнечная погода, рыбалка и, конечно, море, прекрасное море… Вот, что было истинной любовью Хемингуэя, которую он пронес через всю жизнь. Спустя почти десять лет его третья и последняя жена Марта Гельхорн присмотрела их будущий дом на острове, который они сначала снимали, а потом купили.

Вилла Финка Вихия находится на окраине Гаваны, в местечке – Кохимара. До сих пор о Хемингуэе в тех краях вспоминают с уважением и нежностью, рассказывают историю его жизни и каждый бар в тех краях нарекает себя местом, где великий писатель любил выпить. Винка Вихия доступна взорам туристов, но с большой оговоркой: внутрь заходить нельзя, смотреть и фотографировать можно только через окна. Это объясняется тем, что все вещи, представленные в доме, - аутентичные и принадлежали писателю: каждая книга, каждая фотография, каждая статуэтка. Складывается ощущение, что, покидая дом ради своего последнего путешествия, Хемингуэй не взял ничего с собой.

Личность и пристрастия писателя отразились в интерьере его виллы. Дом наполнен книгами. В какую бы комнату вы ни направились, везде найдется уютный уголок, где можно присесть и погрузиться в чтение.

Хемингуэй был страстным охотником и любителем сафари. Свое увлечение он отразил в книгах «Снега Килиманджаро» и «Зеленые холмы Африки». В интерьере эта страсть сразу бросается в глаза: чучела африканских животных (настоящие трофеи Хемингуэя) украшают стены в нескольких комнатах. В последние годы стало очень популярным вешать гипсовых разноцветных животных, сделанных современными русскими дизайнерами, или зеркала с оленьими рогами. Раньше же не существовало стильных бутафорий: кого убил – того повесил...

Столовая, как и все прочие комнаты, осталась в том виде, в котором была полвека назад. Именно здесь писатель с женой принимали именитых гостей и местных жителей, ставших им друзьями.

Несмотря на пристрастие к охоте, Хемингуэй очень любил домашних животных. У него было много собак. На территории сада, прилегающего к вилле, есть место, где похоронены питомцы писателя.

Рядом с домом Хемингуэй построил высокую башню, откуда он мог видеть море и писать. Говорят, что писал он стоя за высоким столом (сразу вспомнилось вертикальное рабочее место, о котором мы рассказывали). И именно здесь родилось самое известное его произведение – «Старик и море». У главного героя этого рассказа, получившего Пулитцеровскую премию, есть реальный прототип – кубинец Грегорио Фуэнтес, с которым Хемингуэй был знаком. Фуэнтес прожил долгую жизнь и умер в возрасте 104 лет. Приятно думать, что и у героя рассказа была такая же долгая жизнь впереди.

Тот самый кабинет в башне.

На территории есть бассейн, с которым связано немало интересных историй. Во-первых, при сильной жаре его наполняли льдом, чтобы в нем было прохладно, и гости могли свободно плавать и играть в водное поло. Во-вторых, по какой-то невероятной причине у местных жителей появилось поверье: если искупаешься в бассейне Хемингуэя, то станешь счастливым и знаменитым. Чтобы оградить свой бассейн от поползновений не всегда чистоплотных местных жителей, Хемингуэй намеренно спускал в нем воду всякий раз, когда уезжал куда-нибудь.

Прожив на острове около двадцати лет, Хемингуэй говорил, что чувствует себя кубинцем. Если вам доведется побывать на острове, непременно съездите в доме писателя, чтобы увидеть ту Кубу, которую видел он, создавая свои шедевры.

Фотографии: gallika.livejournal.com, redigo.ru, mzadornov.livejournal.com, photobucket.com

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