Душевой уголок по-европейски: почему стоит отказаться от ванны и кабины

Только для настоящих ценителей минимализма. Семь аргументов в пользу того, что жить без ванны и душевой кабины можно и нужно. Подробно, о ванной с душевым уголком.

Ванная с душевым уголком

Ванна или душевая кабина? Судя по тому, как популярна оказалась наша статья на эту тему, вопрос актуален для многих. Но нужно признаться, что при подготовке прошлого материала мы специально ограничились двумя вариантами и не рассказали про альтернативу для настоящих ценителей минимализма — душевые уголки без поддона.

Если вы путешествовали по Европе, то наверняка сталкивались с ванными комнатами, где нет ни ванны, ни душевой кабины в привычном нам понимании, а вместо них — душ на стене и стеклянная перегородка или шторка перед ним. Такие скромные ванные встречаются не только в отелях, но и в квартирах. Давайте разберемся, в чем преимущества этого решения.

Во-первых, это красиво. Серьезно: ничего лишнего, просто рай для ценителей минимализма. Если вы принимаете душ аккуратно, то можно обойтись и вовсе без перегородок (и даже без шторки).

Душевые уголки экономят место. Видимо, именно поэтому они так распространены в европейских квартирах: в крошечном помещении традиционная кабина будет занимать слишком много места и загромождать пространство, а ванну порой просто нельзя поставить.

За такой ванной просто ухаживать. Обычная душевая кабина устроена сложно, и не у каждого хватит терпения каждый раз после использования вытирать ее изнутри насухо, чтобы не появился налет. В душевом отсеке достаточно сделать пол под небольшим уклоном к дренажному отверстию, чтобы вода стекала сама, а протереть простую стеклянную перегородку можно за три секунды.

Душевые уголки — это гигиенично. С течением времени в любой канализационной системе, в том числе и в дренажных каналах, скапливается грязь. Но это не проблема, если вы выбираете системы, сделанные из гладкой нержавеющей стали без применения винтов и без полых областей: их легко полностью очистить от грязи. Если вы пользуетесь душем редко, то от неприятных запахов в ванной вас защитит двуступенчатый сифон.

Душевые без поддона удобны для людей с ограниченными возможностями. Инвалидность, несчастный случай или преклонный возраст — есть немало причин, почему люди ограничены в движениях или нуждаются в инвалидной коляске. Для них важно свободно перемещаться в собственном доме, поэтому в ванной не должно быть никаких ступенек или бортиков, а двери в душевой отсек должны быть достаточно широкими.

Простота не означает отказ от стильного дизайна. Лучшие производители дренажных систем предлагают до десяти видов решеток: от матовых металлических с разным рисунком перфорации до цветных стеклянных. Больше того, существуют специальные решетки-лотки, в которые можно уложить отрезок той же плитки, что и на остальном полу, и дренажное отверстие станет практически незаметным.

Можно выбирать не только цвет дренажной решетки, но и ее расположение: в центре душевого отсека, у стены, у «порога», по периметру — все зависит только от того, что покажется вам более удобным и красивым. Заранее подобрать подходящую конфигурацию и дизайн можно самостоятельно онлайн.

Надежность и безопасность душевых уголков зависят от надежности сантехнической системы. Изначально дренажные каналы создавались для бассейнов и предприятий общественного питания, поэтому требования по гигиеничности и надежности к ним предъявлялись крайне высокие: необходимо было, чтобы герметичная кромка полностью исключала попадание влаги под плитку пола. С тех пор дренажные системы стали популярны и в частных домах, но компании с мировым именем все равно используют проверенные и сертифицированные изоляционные решения, так что не нужно бояться затопить соседей.

Небольшое неудобство: для установки дренажного канала необходимо поднять уровень пола. К счастью, современные технологии позволяют сделать это почти незаметно. Самые легкие системы отнимут у вас лишь 5 сантиметров. Но если высота помещения позволяет, а вы любите делать напор в душе максимальным, можно установить более мощную систему с объемом слива до 1,4 литра в секунду.

Да, душевые уголки не позволят, как ванна, поваляться в горячей воде с пеной, или, как закрытая душевая кабина, устроить настоящую сауну. Но и времени на банные процедуры у городских жителей маловато. Поэтому лично мы были бы не против жить в квартире с лаконичным и аккуратным душевым уголком. А вы?

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