Фотозона дома: а стоит ли?

Советы и мнения фотографов.

В последнее время стали популярны фотозоны — тематически оформленные уголки или целые комнаты для съемки. Особенно это касается детских праздников: ведь с годовалым малышом намного проще управиться дома, где все под рукой, чем в студии.

Обычно в фотозоне ставят красивый фон, украшают ее гирляндами, шарами, используют забавный реквизит, например, разноцветные рамки, деревянные слова, многие здесь же делают кэнди-бары. Кто-то покупает специальные материалы, кто-то мастерит декорации из подручных средств.

Главная задача фотозоны — задать праздничное настроение и помочь людям чувствовать себя комфортно под прицелом камеры. Мы спросили опытных фотографов, стоит ли вообще пытаться устроить фотозону в квартире и как ее лучше сделать.

Лариса Ершова: «Н е надо делать такую зону, где ребенку ничего нельзя»

Лариса Ершова — репортажный фотограф, сотрудничает с благотворительным фондом «To children with love».

Что самое-самое важное вы бы посоветовали тем, кто хочет сделать дома фотозону?

Во-первых, трезво оценить, позволяет ли размер квартиры выделить пустую стену с украшениями. В теплое время года вообще лучше снимать на улице.

Во-вторых, следить, чтобы декор был выполнен в едином стиле.

В-третьих, не перестараться с реквизитом.

В каком смысле «не перестараться»?

Иногда используют бессмысленные вещи или предметы, которые детям явно не по возрасту. Нужно чтобы люди не просто играли в забавные предметы, а были друг с другом в этот момент. И не надо делать фотозону, где ребенку ничего нельзя.

А что тогда подойдет в качестве реквизита?

Можно предложить использовать что-то семейное и важное: например, ребенок держит игрушку бабушки.

Алла Полякова: «Всегда нужно вдохновляться какими-то приятными вещами»

Алла Полякова — семейный, детский и свадебный фотограф — считает, что красивое место для фотосъёмок дома можно создать с помощью нескольких пунктов:

Первый пункт самый главный — это свет! Всегда лучше снимать в первой половине дня, когда на улице ещё не темнеет. Так же чем больше окно или чем ближе к нему расположить место для съёмок, тем светлее и приятнее будут кадры. Второй пункт тоже в некотором плане касается света — это мебель. Чем светлее шкафы и остальное, тем лучше. Да и вообще, чем меньше мебели, тем лучше. Тёмные цвета поглощают свет, поэтому белая мебель и обои всегда расширяют пространство и для фотографий являются очень удачными. Третий пункт — это вдохновение. Я считаю, что всегда нужно вдохновляться какими-то приятными вещами. Если хочется делать красивые кадры у себя дома, то все в квартире или комнате должно очень нравиться! Для этого можно заняться дизайном своего жилья или же купить какие-то интересные детали для уюта. Важно, чтобы комната отражала характер своего хозяина.

Мария Бочкова: « Самое важное – это естественный свет» .

Свадебный, семейный и детский фотограф, член Ассоциации профессиональных детских и семейных фотографов ДИСФО.

Если задуматься о фотозоне еще на этапе ремонта, что можно сделать?

Создавая фотозону дома, прежде всего обратите внимание на стены и полы. Предпочтение лучше отдать деревянным полам или хорошему ламинату, а стены покрасить однотонной краской, которая не даёт бликов, — так вы получите самую простую фотозону. Подготовьте несколько переносных настилов из обработанного и покрашенного дерева, например, темно-коричневого и белого цвета. Такой настил можно оставить на полу, а можно и зафиксировать у стены.

Какой реквизит лучше подобрать для съемки детей, чтобы и детям было интересно, и найти его было просто?

Отрезы тканей разных цветов и плотностей наравне с бумажными фонами помогут разнообразить фотозону и не будут обременительны для бюджета. Чтобы сделать фотозону более яркой и праздничной и наверняка заинтересовать ребенка, можно добавить гирлянды из треугольных бумажных флажков, кружочков, сердечек или шёлковых лент. К новогодним праздникам можно купить светящуюся гирлянду.

Добавляйте и меняйте реквизит, тогда фотозона будет по-разному выглядеть. Купите красивый деревянный стул, уютный плед или искусственный мех для съёмки на полу. Ни один ребенок не откажется от того, чтобы покататься на деревянной лошадке, а вы тем временем можете получить красивые кадры радостного малыша.

Некоторый реквизит можно присмотреть даже на блошином рынке. Например, старые чемоданы разного размера могут стать альтернативой стулу, а могут добавить элемент игры, если в чемодан спрятать игрушку.

В качестве временного реквизита отличным вариантом могут быть воздушные шарики: охапка одноцветных или разноцветных шариков с грузом или же большие шары с диаметром от 60 сантиметров и красивыми хвостами из шелковых лент или бумажных (тассел) гирлянд.

Самое главное при съёмке детей – создать атмосферу доверия и добавить элемент игры и тогда каждый малыш раскроется и получатся отличные кадры.

Насколько большой должна быть комната, чтобы в ней можно было устроить фотозону? И в принципе зависит ли что-либо от размера комнаты или главное — это освещение?

Самое важное при создании хорошей фотозоны дома – это естественный свет или свет от окна. Естественный свет помогает подчеркнуть цвет глаз, скрыть небольшие недостатки кожи и добавить ей сияния.

Выключите свет во всей квартире и посмотрите, какая из комнат осталась самой светлой, в какую проникает больше солнечного света. Даже если самая светлая комната не самая удобная по планировке или не самая большая по площади, то выбор лучше остановить на ней, чтобы получить красивые портреты.

Большого количества прямых солнечных лучей лучше также избегать, так как они дают резкие тени на лице ребенка. Можно купить неплотные светлые римские или рулонные шторы, чтобы солнечный свет стал мягче и немного рассеялся.

Чего никогда нельзя делать, если планируешь сделать фотозону в квартире?

В домашней фотозоне лучше отказаться от яркого цвета стен. Яркие цвета, особенно красный, синий и зеленый, будут давать некрасивые рефлексы на кожу ребёнка — он будет выглядеть болезненным. Выбирая цвет стен в комнате с фотозоной, лучше остановиться на белом или светло-бежевом. Не забывайте про комфорт, фотосъёмка – это большой физический труд как для фотографа, так и для модели. В комнате должна быть хорошая вентиляция и желательно кондиционер.

Итак, если размеры квартиры позволяют, то попробовать устроить фотозону определенно стоит, только обязательно еще раз подумайте, не создаст ли это лишние неудобства во время праздника, и тщательно подбирайте реквизит: вполне возможно, что вы наконец-то найдете применение завалявшейся на антресолях швейной машинке, старенькой кукле и бабушкиной вазе.

Фотографии: hometocome.typepad.com, wedding.kralya.com, bantiki.by, happymodern.ru, dager.ru

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