Фрагмент дня: книга "Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства"

Квартблог публикует отрывок из книги, чтобы вы могли ближе познакомиться с творчеством авторов Джулией Карлсон и Марго Гуральник.

Книга "Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства" поможет вам организовать пространство своего дома так, что вам не придется выбирать между удобством, уютом и красотой. Квартблог публикует отрывок из книги, чтобы вы могли ближе познакомиться с творчеством авторов Джулией Карлсон и Марго Гуральник.

Введение

Иногда вам кажется, что вы – это то, чем вы обладаете. Нам знакомо это чувство. Как и все, мы стремимся к здравомыслию и порядку в быту. Но, в отличие от многих, мы посвящаем наше рабочее время поиску и изучению притягательных, умиротворенных жилищ. Remodelista – группа друзей, любителей дизайна, которые стремятся разгадать все секреты хорошо организованного дома. Мы стараемся применять свои же советы на практике, и неважно, где мы живем: в крошечной однокомнатной квартире или семейном коттедже. Мы выкидываем ненужное, убираем лишнее и продуманно приобретаем новое – иногда успешно, иногда не очень. Но порядок, которого мы придерживаемся, всегда дает ощущение безопасности.

Мы и вам поможем достичь ясности. Стоит задуматься и приложить немного усилий – и ваш дом станет местом, куда вы будете с радостью возвращаться каждый день. Он окажется не только аккуратнее, но и просторнее, светлее и спокойнее. Вы будете тратить меньше времени на поиск пропавших ключей и очков, и вам не придется распихивать вещи по ящикам. Ведь вам будет приятно полюбоваться тем, что у вас есть.

Хранение – основа упорядоченности. Обычно авторы книг о дизайне говорят, что порядок важнее красоты. Наш же подход к организации жилища не потребует от вас жертвовать стилем. Мы убеждены, что главное – сосредоточиться на основах и получать удовольствие от простых, повседневных вещей. Мы выступаем за качественные и практичные предметы интерьера, например плетеные корзины, тряпичные сумки или деревянные вешалки. Мы поможем вам научиться использовать вещи в вашем доме так, чтобы он стал не только чище, но и уютнее. И неважно, любите ли вы минимализм или собираете коллекции разных мелочей. Если вы последуете нашему примеру, у вас будет меньше вещей, но лучшего качества, и каждый день они будут приносить вам вдохновение и радость.

Мы начнем с организационной философии Remodelista, а затем, комната за комнатой, расскажем, как упорядочить самые проблемные места. Все это мы проиллюстрируем сотнями вдохновляющих фотографий нашего талантливого коллеги Мэтью Уильямса. Заодно мы подскажем, как придать достойный вид таким неудобным предметам, как ершик для унитаза или запутанные электропровода. Мы поделимся с вами секретами, которые узнали от современных профессионалов, стремящихся к грамотной организации быта, начиная с дизайнеров яхт и заканчивая воспитателями детских садов. Мы дадим список 75 наших любимых вещей и мест, где можно их приобрести, а заодно подскажем, как найти альтернативы пластику или избавиться от того, что вам больше не нужно.

Вы создадите для себя дом, который легко поддерживать в чистоте, организованный и прекрасный, со смыслом и душой. Ведь наша цель – не организовать безукоризненный выставочный стенд, который нельзя воспроизвести в реальной жизни. Мы за свободную и счастливую жизнь в доме.

Искусство порядка: манифест

Мы убеждены, что организация улучшает жизнь. Вот восемь способов добиться этого.

1. Покупайте меньше вещей, но лучшего качества. Сопротивляйтесь импульсам и временным решениям. Ищите лучшее.

2. Раздавайте вещи, которые не используете. Это касается и ненужных подарков. Пусть кто-то порадуется тому, от чего вам нет проку.

3. Ищите полезные вещи в своем доме. Многие проблемы хранения можно решить неожиданным путем с помощью хорошей корзины, подноса или крючка. Не исключено, что все необходимое у вас уже есть.

4. Крадите идеи у мастеров организации. Такие эксперты, как владельцы гостиниц и магазинов, знают всё о новых и доступных способах хранения.

5. Долой пластик. Ищите предметы из прочных натуральных материалов: дерева, стекла и керамики. Они экологичнее, и вам не захочется убрать их с глаз долой.

6. Выясните, что у вас есть. Не всегда нужен набитый шкаф. Мы обычно мечтаем о полках побольше, но с ними легко потерять счет своему имуществу (и забыть, что у вас уже есть).

7. Вырабатывайте привычки и режим дня, которые упростят вашу жизнь. Например, всегда держите ключи и солнечные очки в одном и том же месте (см. «Прихожая в стиле шейкеров»).

8. Расслабьтесь и чувствуйте себя как дома. Слишком строгий, неестественный порядок делает дом негостеприимным как для гостей, так и для хозяев. Дома созданы для жизни.

12 универсальных тактик хранения

Вам не нужны бездонный шкаф или встроенная кладовка, чтобы упорядочить хозяйство. Но вам необходимо место для всего. Вот наши любимые способы организации, применимые во всем доме. Примеры их использования приведены дальше в книге.

ТАКТИКА 1

Вешалки

Мало места в ящиках? Крючки, напольные и настенные вешалки помогут хранить вещи аккуратно и под рукой. Такой подход имеет три плюса. Во-первых, это почти ничего не стоит. Во-вторых, это красиво (даже в гвозде есть свое обаяние). В-третьих, эти предметы легко крепить, они подойдут всем.

ТАКТИКА 2

Тележка

Есть много видов компактной мебели на колесиках для хранения (от сервировочных столиков до промышленных тележек), идеальной для того, чтобы собрать группу предметов в одном месте. Такую мебель легко перемещать, можно выкатывать на видное место или прятать, когда нужно.

ТАКТИКА 3

Бирки

Подпишите все свои вещи – и вы будете знать, что у вас есть и где оно находится. Именно так обустроены рубка корабля и операционная. Используйте маркер и липкую ленту (нам нравится бумажный скотч из рисовой бумаги, его легко отлепить). Или привяжите бирки (фабричные или самодельные). Можете сами нарисовать и распечатать наклейки. Но это для вещей поглубже в шкафу. На видном месте лучше использовать красиво подписанные бирки.

ТАКТИКА 4

Подносы

Сгруппировать предметы на подносе – все равно что оформить картину в раму. Поднос – тот штрих, который делает красивее все, что на нем стоит, и образует композицию. А главное, при этом варианте даже самые мелкие предметы не потеряются.

ТАКТИКА 5

Полки

Стратегически размещенные полки – один из лучших способов организации. Достаточно стандартных деталей из хозяйственного магазина для крепления, так что обустраивайте полки везде где можно. В конце книги мы приводим список проверенных и качественных фабричных систем стеллажей.

ТАКТИКА 6

Стопки

Кухонные принадлежности созданы для того, чтобы составлять их в стопки. Книги и журналы легко разместить как вертикально, так и горизонтально. То же касается дров. Есть и множество компактно составляющейся мебели (например, табуреты «Фроста» из «ИКЕА», как на картинке внизу). Организуя стопки, вы эффективно используете пространство. Но старайтесь, чтобы вещей было немного: вы же не хотите жить среди шатких башен.

ТАКТИКА 7

Двери

Как и стены, двери можно использовать для крепления крючков, самодельных полок и вешалок (например, металлический крючок, повешенный на дверь на рисунке выше, от Yamazaki; систему Elfa из Container Store тоже легко крепить на дверь, например для хранения продуктов, набора для чистки обуви и т. д.). В отличие от стен, у дверей две стороны, и место хранения не обязательно окажется на виду. Но не поддавайтесь желанию увешать крючками каждую дверь. Суть в том, чтобы создать несколько упорядоченных зон там, где вы будете хранить самое необходимое.

ТАКТИКА 8

Провода

Паутина электрических проводов – одно из самых раздражающих зрелищ в доме. Боритесь с ними как садовник, выпалывающий сорняки: будьте нежны, но, если нужно, принимайте отчаянные меры. Простая клипса для бумаги (как на рисунке выше) поддерживает рабочее место в порядке. То же касается стратегического размещения розеток, в том числе на полу возле дивана или с внутренней стороны мебели в ванной. Прячьте провода и роутеры в коробки. И используйте места для хранения, чтобы спрятать как можно больше проводов.

ТАКТИКА 9

Декантирование

Хватит мириться с уродливыми упаковками. Поступайте как шеф-повара и ученые. Этот процесс называется декантированием. Начните с кухни и перелейте растительное масло, мыло для рук и другие жидкости в красивые бутылки, а крупы и пасту засыпьте в закрывающиеся банки. У вас не только появится больше места на полках – вы сможете видеть, что у вас есть, и красиво все это расставить. Используйте эту стратегию по всему дому для всего, начиная со скрепок и заканчивая деталями Lego.

ТАКТИКА 10

Наборы

Почти у всех нас есть наборы всегда нужных вещей: инструментов, средств первой помощи, швейных принадлежностей. Хорошая идея – складывать их в ящик, коробку или другой контейнер. Мы выяснили, что имеет смысл создать побольше наборов для всего, что вы делаете регулярно. Вы часто путешествуете, пишете поздравительные открытки или принимаете гостей? В этой книге мы предложим по набору для каждой комнаты.

ТАКТИКА 11

Сортировка

Сгруппируйте похожие предметы и используйте подходящие места для их хранения: единообразие притягательно. Совмещайте одинаковые вещи, например деревянные вешалки (белые для рубашек, цвета дерева для брюк), проволочные корзины или картонные папки. Такой прием используют многие архитекторы и дизайнеры, чтобы создать упорядоченный вид.

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