Где искать интересные постеры: 5 российских магазинов

«Текстуальные объекты», плакаты к фильмам Хичкока и лаконичные принты для кухни. Показываем, какие постеры можно купить в российских магазинах.

«Текстуальные объекты», плакаты к фильмам Хичкока и лаконичные принты для кухни — сегодня наш обзор магазинов постеров посвящен российским компаниям.

Просто один из наших любимых проектов. Магазин «текстуальных объектов» понравится всем, кто любит кириллицу, иронию и игры со словами и смыслами. Особенно рекомендуется уставшим от засилья шаблонных фраз.

Магазин The Gallery предлагает создание картин на основе фотографий, но у них можно найти и готовые работы, а среди них — парочку таких, что захочется забрать домой. Мы рекомендуем обратить внимание на разделы «Мультфильмы» и «Аниме». Последний придется по нраву подросткам 12-13 лет, а для них на рынке постеров не так уж и много, если не считать плакатов с супергероями.

Фабика

Магазин дизайнерских вещей продает и принты — как зарубежных, так и российских художников. Постеры Мэтта Нидла (Matt Needle), вдохновленные классическими фильмами Голливуда, мотивационные плакаты Павла Шиманского или его же ироничный «50 оттенков серого» — есть из чего выбрать.

Раздел постеров магазина Loft concept — для тех, кто знает, что ищет. Разнообразие тем здесь небольшое. Прямо скажем, она одна — журнал Vogue. Зато среди полусотни принтов найдутся и плакаты, и кадры из съемок, и обложки самых разных лет.

Ну и, конечно, постеры есть и в нашем недавно открывшемся магазине. Лаконичные принты для кухни, модные акварельные изображения на белом фоне и немного позитивных напутствий — все это мы готовы предложить вам уже сегодня.

А если вы все еще не решили, нужен ли вам постер, почитайте эту нашу статью:

постеры