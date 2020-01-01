Готовят дети: классические оладьи на кефире

Классические оладьи может приготовить даже ребенок.

Утро выходного дня. Вы лежите в постели. Открываете глаза и чувствуете аромат с кухни. Кто-то готовит там завтрак. Представили? Хотите? Научите детей готовить, и когда-нибудь они вас порадуют. Как говорится, тяжело в учении — легко потом есть. А с помощью нашего подробного рецепта и учить будет просто. Приготовим классику завтрака — оладьи.

Степень участия ребенка в приготовлении зависит от его возраста. Малышу трех лет по силам перемешать тесто. Мой четырехлетний сын умеет выливать тесто на сковородку и переворачивать оладьи под моим присмотром. А вот одиннадцатилетняя дочь уже может приготовить все блюдо по рецепту самостоятельно.

Что нужно?

Кроме ребенка, вам понадобится:

кефир — 1 стакан;

мука пшеничная — 1 стакан;

яйцо — 1 штука;

сода пищевая — 1 чайная ложка;

сахар — 2 столовых ложки;

растительное масло — 2 столовых ложки плюс еще чуть-чуть.

Как готовить?

Кефир и муку отмеряем одинаковыми стаканами: здесь важнее не абсолютное количество продукта, а пропорции. Мы использовали стакан 300 мл. Соду насыпать в стакан с мукой и перемешать.

1. В глубокую миску вылить кефир.

2. Разбить туда же яйцо.

3. Всыпать сахар и перемешать вилкой до однородности. Взбивать ничего не надо.

4. Насыпать в миску муку.

5. Еще раз перемешать вилкой или ложкой. Добавить в тесто 2 столовых ложки растительного масла и еще раз хорошо перемешать.

6. Хорошо разогреть сковороду. Огонь средне-сильный (5 из 9), сковорода должна быть прогрета равномерно. Мы используем чугунную сковороду, она хорошо держит тепло. Капнуть на сковороду растительное масло и распределить по поверхности — например, силиконовой кисточкой.

7. Тесто зачерпнуть столовой ложкой и вылить на сковороду. Чтобы дело шло быстрее, выпекаем оладьи по 3-4 одновременно.

8. Когда поверхность начинает покрываться пузырьками, перевернуть оладьи на другую сторону и жарить столько же по времени, сколько жарилась первая сторона.

9. Если оладьи стали прилипать или гореть, перед очередной партией можно капнуть на сковороду еще немного масла.

10. Готовые оладьи надо незамедлительно съесть — с вареньем, сметаной, медом, сгущенкой или Нутеллой. Не забудьте оставить несколько штучек тому, кто для вас их приготовил. Приятного аппетита!

Фотографии: Анна Атаи

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