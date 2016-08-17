Хочу быть дизайнером: чему и где можно научиться за год

Сравнение и необходимая информация для выбора курсов дизайна интерьера для начинающих: 5 дизайнерских школ с учебными программами до года.

Курсы дизайна интерьера для начинающих

Вы проводите вечера за разглядыванием интерьеров, регулярно листаете Квартблог и мечтаете самостоятельно оформить как минимум одну квартиру? Вероятно, дизайн для вас — это просто хобби, а может, даже настоящее призвание, но в любом случае курсы по дизайну интерьера помогут вам получить знания, необходимые для начала карьеры.

Сегодня мы поговорим именно о курсах, поскольку магистратура в дизайне (а тем более первое высшее образование) — вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Курсы обеспечивают получение диплома о профессиональной переподготовке или диплома о дополнительном образовании, которое занимает от 6 до 12 месяцев. Такое обучение даст вам хорошую базу знаний: при ответственном подходе, непрекращающемся саморазвитии и должной практике вы сможете стать профессиональным дизайнером.

Мы нацелились на очные курсы в Москве, но те же школы в большинстве своем предлагают и дистанционное обучение, чтобы вы смогли получить знания в любой точке мира.

Школа дизайна Diskill, https://diskill.ru/design-interior

Форма обучения: онлайн, короткие уроки + иногда живые включения;

Длительность обучения: 12 месяцев, если уделять хотя бы 5 часов в неделю;

Программа обучения: обучение строится на пяти проектах, в течение которых студенты осваивают ключевые навыки дизайна (Удобство, Красота, Воплощение). Основной чертежной программой является Архикад, но также бонусом есть обучение Автокаду, Скечапу, Фотошопу и Планоплану;

Место проведения занятий: онлайн, в любое удобное время;

Стоимость обучения: 70 000 рублей;

Итог занятий: сформированное портфолио и привлеченные заказы, заработанные деньги. Можно также сдать экзамен и получить диплом государственного образца;

Документ: диплом государственного образца;

Отзывы: + программа построенная на реальных задачах, много практики, обучение продвижению себя, − нет 3Д макса (учат делегировать), онлайн формат требует дисциплины;

Почти каждую неделю проводят бесплатные онлайн мастер-классы и тренинги, смотрите расписание на сайте;

Есть 3Д-макс как отдельный глубокий курс.



Школа Дизайна и Компьютерной Графики, Московский Государственный Университет Дизайна и Технологии, 1dizain.ru

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.

Длительность очного обучения: 9 месяцев, занятия — 3 раза в неделю по будням с 19.00 до 22.00 или с 14.00 до 17.00.

Программа очного обучения: 76 часов теоретический лекций, 264 часа практики, 36 часов мастер-классов, 120 часов самостоятельной работы; обучение программам Adobe Photoshop CS5-6, 3d Max, ArchiCAD.

Место проведения занятий: м. Новокузнецкая.

Стоимость очного обучения: 126 000 руб.

Итог занятий: государственный экзамен и защита дипломной работы.

Документ: диплом Московского государственного университета дизайна и технологии о профессиональной переподготовке.

Отзывы: + хорошие преподаватели (особенно по живописи, цветоведению и ArchiCAD), организация обучения на высоком уровне (переносы и отмены занятий есть, но редко), много полезной информации в сжатые сроки; — мало часов 3d Max, студенты просят больше практики по различным дисциплинам взамен лишней теории (например, истории стилей интерьера).

Современная школа дизайна, designstudy.ru

Форма обучения: очная.

Длительность очного обучения: 8 месяцев, 440 академ. часов (есть также 12 месяцев с добавлением общественных интерьеров и интенсив 5 месяцев); занятия — будни или выходные день с 11 до 17.30 или будни вечер с 18 до 21.

Программа очного обучения: художественная практика, необходимый минимум теории, практические знания для создания дизайн-проекта и составления сметы ремонта, программы ArchiCAD и Artlantis.

Место проведения занятий: м. Менделеевская.

Стоимость очного обучения: 150 000 руб.

Итог занятий: дизайн-проект квартиры на реальной основе, его защита.

Документ: диплом о профессиональной переподготовке.

Отзывы: + продуманная и сбалансированная программа, хорошие преподаватели, приятная атмосфера; — не изучается 3D Max, интенсивная нагрузка.

Международная школа дизайна, designschool.ru

Форма обучения: очная, дистанционная.

Длительность очного обучения: 1 учебный год, 412 академ. часов, только жилые интерьеры: 3 будних вечера или 1 будний вечер + 1 суббота. Тот же объем можно пройти за 6 мес или лето. Расширенный курс — 1 учебный год, 760 академ.часов — включает жилые и общественные интерьеры.

Программа очного обучения: теоретическая база, художественная и проектная практика, программа ArchiCad, мастер-классы в прямой трансляции из Лондона.

Место проведения занятий: м. Профсоюзная.

Стоимость очного обучения: 224 100 руб.

Итог занятий: дизайн-проект, его защита.

Документ: диплом о дополнительном профессиональном образовании, категория В («Дизайн интерьера жилых помещений по международному стандарту»).

Отзывы: диаметрально противоположные! + вдохновляющая атмосфера и глубокое погружение в профессию, полезные практические знания, поддержка преподавателей, легко начать карьеру после обучения; — слабое изучение 3D Max, низкое качество преподавания (учителя не спешат делиться опытом, скачут по верхам), высокая стоимость учебы и обстановка вымогания денег, несоответствие обещаний реальности.

Школа дизайна «Детали», details-moscow.ru

Форма обучения: очная.

Длительность очного обучения: 8 месяцев, не менее 400 академ.часов, занятия — 4-5 раз в неделю по будням (или углубленный 12 месяцев, 724 академ.часа).

Программа очного обучения: необходимая практика, изучение отделочных и оформительских материалов, художественная подготовка — только основы, много времени уделяется развитию вкуса, выработке индивидуального стиля. Работа в компьютерных программах, художественная школа не входят в программу, но есть доп.курсы.

Место проведения занятий: м. Арбатская.

Стоимость очного обучения: 400 000 (данные за 2015 год).

Итог занятий: концептуальный дизайн-проект, его защита.

Документ: диплом о профессиональной переподготовке.

Отзывы: все сходятся на том, что эту школу стоит рассматривать людям, уже имеющим некоторую практическую базу в сфере дизайна интерьеров или идущим учиться для творческого развития. Школа высоко котируется, поэтому дорого стоит. Вдохновляет, развивает креативность, вкус и стиль, но не дает первоначальных практических навыков.

Школа архитектуры и дизайна, shad.ru

Форма обучения: очная, дистанционная.

Длительность очного обучения: от 5 до 10 месяцев (компьютерные программы входят в стоимость некоторых курсов, но предусматривают дополнительную нагрузку по времени).

Программа очного обучения: исторический экскурс, теоретическая база, практика (дизайнерский рисунок — базово; углубленное его изучение — отдельный курс), основы архитектуры и отделочных материалов, программы AutoCAD, 3D Studio MAX, Photoshop.

Место проведения занятий: м. Третьяковская/Новокузнецкая/Полянка

Стоимость очного обучения: 53 000 – 117 000 руб. с компьютерными программами и 25 000 – 89 000 руб. — без них, цена в зависимости от количества часов.

Итог занятий: эскизный дизайн-проект.

Документ: сертификат, свидетельство или диплом о профессиональной переподготовке в зависимости от количества часов.

Отзывы: + хорошие преподаватели, доходчиво объясняются компьютерные программы, приятная творческая атмосфера; — не хватает практики по отделочным материалам, важно попасть на правильного преподавателя рисунка.

Суммируем важные параметры:

Фотографии: aynart.livejournal.com, careerealism.com, teaone.net, moodledesigns.net

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