Интерьеры из советских фильмов и планировки киноквартир

Мы нашли планы обиталищ героев из шести советских фильмов и решили посмотреть, какие предметы интерьера из этих картин можно найти в наше время.

Мы нашли планы обиталищ героев из шести советских фильмов и решили посмотреть, какие предметы интерьера из этих картин можно найти в наше время.

Начнем по старшинству со всеми любимой «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая. Семен Семеныч Горбунков со своей семьей — а в какой-то момент и с майором милиции Михаилом Ивановичем — живет в двухкомнатной квартире: одна комната — взрослая, другая — детская.

Хоть Семен Семеныч и старший экономист «Гипрорыбы», квартира его — довольно-таки простенькая. Поэтому мы решили, что интереснее будет посмотреть на номер отеля «Атлантик», в котором происходила встреча роковой красотки Анны Сергеевны и Семена Горбункова. Кстати, роль отеля «Атлантик» в фильме сыграла адлерская гостиница «Горизонт», ныне снесенная.

Кадр, от которого хочется петь «помоги мне...». Красный цвет интерьера номера должен намекать герою Юрия Никулина и зрителю, что они попали в гнездо разврата. Однако тон этого красного такой жизнерадостный, а предметы мебели и декора тут настолько лаконичные, что разврат этот можно назвать по-советски целомудренным, в отличие от чего-нибудь заграничного вроде «Мулен Руж». Например, красное кресло на белых деревянных ножках показалось нам просто-таки частью множества современных скандинавских интерьеров. Найти в продаже точную копию не удалось, но подобного встретилось много. Вот три варианта: Saarinen Womb Chair за £3,5, Linen Losange Chair почти за тысячу долларов и пластиковый стул-качалка за $110.

«Как этот эпизод вообще не вырезали из картины?» — удивились мы. Оказалось, вот как. Цензура, конечно же, не хотела пропускать эту сцену и стамбульский отрывок с женщиной легкого поведения, да и вообще возмущалась такому камню в огород советских таможенников. Вот что придумал Гайдай. Он добавил в конце фильма ядерный взрыв на море и заявил комиссии Госкино, что согласен удалять любые сцены, кроме этой. На вопрос о необходимости взрыва он ответил: «Неужели вы забыли о сложнейшей международной обстановке? Империализм размахивает ядерной дубиной!» Все обсуждения редактуры свелись к этой сцене, которую режиссер, так уж и быть, согласился убрать — гениальные люди гениальны во всем!

Другой наизусть выученный фильм — «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова. И Женя Лукашин, и Надя Шевелёва живут в одинаковых трешках с довольно симпатичным ремонтом.

Как мы уже писали, обсуждая фильм «Покровские ворота», оба главных героя со своими мамами только что переехали и пока не успели распаковать все свои богатства. Однако кое на чем все-таки можно сосредоточить внимание.

Традиционные бокалы, из которых герои пьют шампанское, только недавно были сняты с производства на заводе «Гусь-Хрустальный». Однако в продаже все еще можно найти и их, и им подобные. А такую же шикарную раму лучше искать в антикварных или в магазинах, продающих вещи, стилизованные под старину.

Оскароносный «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова рассказывает о пути женщины от наивной юности через трудную жизнь, вознагражденную настоящей любовью, а заодно о пути из комнаты в общежитии в московскую двушку.

Интерьер этой квартиры не самый типичный, но все-таки многое видели когда-то и мы в собственных квартирах. В квартире Людмилы и Гурина тоже много до боли знакомого, вроде обоев в кирпичик и тому подобного. Комната в коммуналке Гоши выглядит нарочито плачевно. А действительно заслуживает внимания, на наш взгляд, квартира в высотке профессора Тихомирова. Это целый музей прикладного искусства, полный завидного антиквариата.

Французские стулья конца XIX века, почти как в столовой, мы нашли в двух антикварных магазинах. Цена за пару от 15 до 25 тысяч рублей.

В жизненности киноработ с Владимиром Меньшовым может соревноваться, пожалуй, только Георгий Данелия. Его тремя фильмами мы и закончим наш обзор.

Показывающий грустную и сложную сторону жизни «Осенний марафон» рисует нам быт творческих людей, работающих в издательстве. Их жилища сильно отличаются от квартиры всю жизнь проработавшей на заводе Катерины Тихомировой и имеют больше общего с интерьерами ее дяди-профессора. А вот планировка квартиры семьи Бузыкиных почти такая же, как и у Катерининой, только спальня находится на месте гостиной, а гостиная — на месте спальни.

Андрей Павлович Бузыкин, как мы помним, затеял в своей квартире ремонт, чтобы хоть как-то порадовать свою обманываемую жену, но доделать его не успевает, как не успевает он всё, начатое, чтобы угодить всем вокруг.

Важный объект многих кадров — шикарное резное пианино, увенчанное увесистым канделябром.

Марку его нам, к сожалению, не удалось установить. Зато в антикварных магазинах и на AVITO нашлось немецкое резное пианино Engelmann&Gunthermann с уже «встроенными» подсвечниками.

Заглянем и ко второй главной героине фильма Алле, в ее комнату в коммуналке. Ковры и меха словно пытаются морально поддержать героиню Марины Нееловой.

Точной копии стильной лампы почти в морском стиле найти не удалось. Цена похожей — 7,5 тысяч рублей.

Конец фильма «Афоня» куда более жизнеутверждающий, чем в «Осеннем марафоне». Но в начале и А.Эн. Борщову пришлось повидать виды. В его однушке стоит тоже что-то вроде ремонта, а точнее — запустение.

Поэтому мы лучше отправимся в дом его мечты. Ну а бра мечты Афони в виде керосинки мы легко сможем найти и в нашей суровой реальности. Отличная идея, например, для собственной бани или загородного дома. Цена — 3.400 рублей.

И напоследок — план пепелаца из «Кин-дза-дцы».

С пепелацем все тоже не так просто. Название его происходит от грузинского «пепела» — бабочка. Надо заметить, что в другом Данелиевском фильме — «Мимино» — мы тоже сталкиваемся с этим словом. Валико Мизандари называет «пепелой» свой вертолет.

А идея дизайна пепелаца родилась из увиденной на даче старой меленки для кофе. Воплотил в жизнь ее художник Теодор Тэжик при помощи найденного на свалке хвоста Ту-104.

Вполне соответствует аэродинамическим свойствам летательных аппаратов ручная кофемолка Сан-Луис за 1,5 тысячи рублей.

А какие любимые киновещицы есть у вас?

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