Интерьер как у Джессики Альбы в Беверли-Хиллз

Виртуальная экскурсия с практическими наводками, что и где купить, по дому голливудской актрисы.

Джессика Альба неоднократно приглашала наших зарубежных коллег в туры по своим домам. Один из них, находящийся в Лос-Анджелесе, мы уже детально рассматривали, поэтому будем считать, что идем в гости к нашей давней знакомой. На этот раз мы отправимся в прекрасный особняк актрисы в Беверли-Хиллз, в котором совсем недавно был проведен ремонт. Стиль интерьера эклектичный и яркий, и Квартблог считает, что нам есть, на что посмотреть и что почерпнуть. Мы нашли похожие и идентичные предметы мебели и декора, которые помогут создать такую же атмосферу у себя дома.

Для начала несколько кадров, знакомящих нас с настроением солнечного интерьера.

Начнем нашу виртуальную экскурсию со спальни Джессики, выполненной в современном стиле с этническими мотивами, за которые ответственен текстиль. Кровать с балдахином мы нашли на Etsy — отметим, что она может смотреться как очень современно, так и с ноткой экзотики, стоит лишь повесить на балдахин нужную ткань.

Обратите внимание на то, как смело дизайнер Мэт Сандерс, работавший над интерьером, сочетает принты. Секрет его успеха в том, что, хоть принты и разные, во всех изделиях есть повторяющийся цвет или форма узоров. Таким образом, ни один из элементов не смотрится инородным.

Золотые бра классической формы от фирмы Ralph Lauren можно заказать за 690 $. Или же присмотритесь к нескольким бра в схожем стиле из нашего магазина.

Прикроватные тумбочки сделаны из темного дерева и имеют открытые полки. По опыту скажем, что сохранять в них идеальный порядок — задача непростая, справится с ней только перфекционист. Остальные же люди будут складывать книги и нужные мелочи так, как им удобно. Мы решили предложить в качестве альтернативы комод с закрытыми ящиками от российского бренда The Idea.

В гостиной очень светлая и практически нейтральная бежевая основа. Создается впечатление, что шторы сливаются со стенами, ковром и даже диваном. Впрочем, пространство не выглядит скучным: все дело в необыкновенном камине — главном украшении комнаты. Но речь сейчас не о нем, а о том, что свободно можно приобрести — бежевом диване Атланта и синей подушке в горох.

При небольшой перестановке мебели диван оказался напротив камина, а его место заняло рыжее кожаное кресло. Роскошный журнальный столик с неровной деревянной столешницей добавит игривости любому интерьеру.

Что касается декора на столике, то тут все как всегда стильно. Не зря декораторы уделяют грамотной расстановке декора столько времени. Наше внимание привлекла роскошная шкатулка с бирюзовыми вставками. Это творение известного дизайнера Келли Уэстлер (она, кстати, занимается не только дизайном предметов мебели и декора, но и оформляет дома знаменитостей, например, квартиру Камерон Диаз, о которой мы рассказывали раньше).

К сожалению, шкатулки с бирюзой сейчас нет в наличии, зато есть не менее роскошная шкатулка с различными камнями, которая, увы, стоит как небольшой автомобиль. Что ж, Келли ценит свой труд, и многие знаменитости с удовольствием берут у нее столь эффектные предметы.

Еще один забавный декор в виде золотых морских ежей добавляет иронии пространству. В отличие от шкатулки, они стоят всего по 19 $ за штуку, а смотрятся здорово. Хотя пыль с них придется вытирать, как ни крути.

На деревянном комоде мы видим две золотые настольные лампы. Более уютным и персонализированным этот уголок делают рамки с семейными фотографиями. Мы подобрали для вас три варианта, которые будут смотреться не хуже тех, что на снимке.

На этом моменте мы покидаем гостеприимный дом Джессики. Что о нем можно сказать? Нейтральная основа хороша благодаря текстурам, узорам, текстилю и акцентным предметам декора.

Если вы еще не нагулялись по звездным апартаментам, то отправляйтесь в гости к Шарлиз Терон, Гвинет Пелтроу или Джулии Робертс. Они вас ждут!

Фотографии: mydomaine.com

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