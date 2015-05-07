Изящный совместный санузел вместо стандартной ванной: как это реализовать

В этой статье Квартблог разбирался, как сделать правильный дизайн совмещенного санузла, что по этому вопросу говорит закон и какой способ зонирования подойдет именно вам.

В этой статье Квартблог разбирался, как сделать правильный дизайн совмещенного санузла, что по этому вопросу говорит закон и какой способ зонирования подойдет именно вам.

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Архитектурная мода прошлых лет превратила простые ванные в полноценные залы, с лаунж-зонами или винтажными будуарными нишами.

В новостройках изначально нередко уже предусмотрены проекты обширных ванных комнат.

Этот интересный тренд гармонично переходит в хрущевки и сталинки, мотивируя собственников к перепланировкам. За основу берутся проекты объединенных санузлов, комбинированные способы отделки, нетипичные фасоны сантехники и мебели.

Объединение ванной и туалета по закону

Для того, чтобы получить разрешение на переделку ванной и разработать дизайн-проект санузла, обязательно нужно иметь при себе схемы проводки и канализационных труб.

Ванную в квартире можно законным образом увеличить одним из 2 способов:

объединить с туалетом;

расшить за счет нежилых помещений (коридора или кладовой).

Но оба варианта допустимы только в том случае, если в стенах, которые будут убираться, нет вентиляционных каналов. Это можно посмотреть в техпаспорте квартиры.

В частном доме допустимо задействовать и жилые комнаты при подобной перепланировке.

Если ограничений для переделки нет, перед ремонтом нужно выполнить ряд условий:

Получить консультацию в службе, которая занимается согласованием планировок в вашем городе, или непосредственно в проектной организации. Этот этап поможет понять, совпадают ли ваши желания и технические возможности квартиры. Заказать проект в проектной организации, подготовив предварительно пакет документов: техпаспорт, свидетельство о собственности или договор найма. Когда получите готовый проект, обратитесь в отдел согласования, который и даст разрешение на перепланировку. После окончания ремонта инспектор этой службы проверит, все ли сделано согласно проекту и нет ли нарушений. По результатам проверки вы должны получить акт. Учтите: сведения об объединении нужно будет подать в БТИ. Если этого не сделать, возникнут сложности при совершении сделок с жильем (например, когда вы будете переоформлять квартиру).

Правила планировки и оформления совмещенного санузла

Перейдем к главному – разработке удобного и красивого дизайна санузла.

1) Стартовая точка нового проекта – расположение ванной, раковины, унитаза и техники.

Скажем об этом в 5 пунктах.

Если после сноса стены оставить всю сантехнику на своих местах, никаких санитарных проблем возникнуть не должно.

оставить всю сантехнику на своих местах, никаких санитарных проблем возникнуть не должно. Перенести ванную или раковину технически возможно. В этом случае нужно расположить отводную трубу под уклоном 2-4 градуса (чтобы вода не застаивалась).

технически возможно. В этом случае нужно расположить отводную трубу под уклоном 2-4 градуса (чтобы вода не застаивалась). При перемещении унитаза возникает гораздо больше сложностей. Потому интерьер изначально лучше разрабатывать, отталкиваясь от места канализационного стока.

возникает гораздо больше сложностей. Потому интерьер изначально лучше разрабатывать, отталкиваясь от места канализационного стока. Места для полотенцесушителя и стиральной машины тоже важно привязать к коммуникациям. Водяной радиатор можно переместить, но недалеко от системы подачи горячей воды и в идеале – расположить поблизости от ванной и умывальника.

тоже важно привязать к коммуникациям. Водяной радиатор можно переместить, но недалеко от системы подачи горячей воды и в идеале – расположить поблизости от ванной и умывальника. В целом, все основные элементы можно расположить по одной из 2-х основных схем: линейно, то есть напротив друг друга, или радиально, возле стен.

2) В удобном современном санузле должны быть четко выделенные функциональные зоны.

Акцентом интерьера пусть будет зона водных процедур с ванной или душевым отсеком.

Унитаз должен быть расположен на удобном расстоянии от нее.

Кроме этого в новом проекте можно расширить площадь возле умывальника, создать женский уголок с туалетным столиком или косметическими полочками.

Переходим к правилам, которые помогут четко отделить зоны.

3) При выборе сантехники и систем хранения стоит учитывать один изящный тренд – сохраните свободное пространство, которое усиливает ощущение уюта и интима.

В дизайнерских проектах санузлов место объемных душевых боксов с множеством функций сейчас нередко занимают компактные душевые отсеки или небольшие угловые ванные. Вместо больших тумб используются незаметные выдвижные или открытые полки. Полы в современных ванных максимально освобождены.

А подчеркивают атмосферу легкости однотонные и зеркальные поверхности.

И главное!

4) Сохранение чувства интима. Это базовое требование должно быть выдержано, если ванная расширяется за счет смежной туалетной комнаты. Ведь именно уединенная обстановка максимально расслабляет во время вечерних водных процедур.

Для того, чтобы выдержать это условие, используются перегородки, ширмы, делаются специальные ниши.

Плюс даже условное зонирование за счет разных цветов отделки и освещения выручает, если пространство маленькое.

Последнее правило прямо сейчас разберем детальнее.

Варианты зонирования

1) Скрываем унитаз за перегородкой.

Еще на этапе разработки нового проекта стоит продумать такой вариант и сохранить часть стены. Однако также можно установить специальную фальш-перегородку в удобном месте.

В искусственной стенке из гипсокартона или древесных материалов можно сделать дополнительные ниши для хранения.

Поверхности ограждения обязательно должны быть отделаны влагостойкими материалами – кафелем, ПВХ-панелями, специальными красками или декоративной штукатуркой. И за счет декора перегородка может стать изящным акцентом интерьера.

2) Стенку заменит и… умывальник.

Вместо стационарной перегородки можно использовать стеллаж, вертикальный ряд полок, а в ограниченном пространстве – тумбу с раковиной или умывальник-тюльпан. Высокий модуль создаст условную разделительную линию.

3) Душевой отсек – за прозрачной ширмой.

Такой способ помогает организовать пространство в небольшом санузле старого дома. Небольшой отсек может заменить полноценную душевую кабину, а стеклянная ширма, прозрачная или матовая, сама по себе отделяет главные зоны.

4) Ширма с раскладными панелями или с расстекловкой.

Это уже вариант для обширных ванных комнат или даже полноценных SPA-зон.

С помощью ширмы можно прикрыть ванну на время водных процедур и заодно придать комнате восточный шик. Плюс благодаря вертикальным панелям или расстекловке пространство становится визуально объемнее.

5) Ещё интимнее: спрятать ванную в нишу.

Такую идею можно красиво реализовать, если вы расширяете площадь санузла за счет коридора или кладовки. Ниша может быть дополнительно декорирована фигурной аркой из гипсокартона или просто интересно обыграна.

6) Зонирование за счет отделки и освещения.

Даже небольшой санузел старого дома можно условно разделить на зоны, отделав стены по-разному. Для этого подбираются материалы с разной фактурой или контрастные цвета одного вида кафеля.

К тому же, с помощью яркой принтованной отделки и дополнительных источников света можно изящно выделить лучшую сторону интерьера – уголок водных процедур или нишу возле зеркала. И отвлечь внимание от другой зоны комнаты.

7) Стеклянная или любая непромокаемая штора возле ванной.

Этим способом можно красиво дополнить предыдущие два.

8) А может, нужны нестандартные планировочные решения?

Например, как на фото ниже.

Как оформить пространство: материалы, декор

Классически для отделки стен и пола в санузлах применяется кафельная плитка. Она хорошо выдерживает влажность, легко моется, и потому всегда популярна. К тому же, комбинируя кафель разных цветов, можно вытянуть стены, разграничить зоны и реализовать другие интересные задумки.

Однако, в самых трендовых проектах нередко используются другие материалы, которые превосходят универсальную плитку по эстетике, оригинальности, прочности. Например:

– декоративный камень в форме крупных слэбов

– декоративные смеси

– панели из стекла

– стеклянная мозаика

– палубная доска

– керамогранит.

И это – только краткий список.

Приведем примеры, как сочетаются традиционные и престижные виды отделки в трендовых оригинальных интерьерах.

Европейская классика приемлет только дорогие качественные материалы и естественность. При оформлении санузла в духе классической Англии или Франции можно комбинировать моющиеся обои с камнем, лепниной или дорогой плиткой «под дерево», однотонность с флористическими принтами.

Классический интерьер будет похожим на дворцовый, если вместо плитки применить декоративный камень с естественными разводами, а в мелких акцентах – позолоту.

Еще один тренд в оформлении санузла – эко-стиль – приветствует сочетания дорогих материалов естественных оттенков.

Например, очень экологично выглядят комбинации палубной (непромокаемой) древесины с декоративным светлым бетоном, кремовым или розовым кафелем, стеклом.

Модные мотивы винтажа или этно можно реализовать, используя старые способы укладки плитки («кабанчик»), пэчворк-узоры, комбинируя плиточную отделку и окраску.

Кроме этого, всегда трендово будет выглядеть отделка санузла в духе Скандинавии. Этот стиль одобряет серые, белые и коричневые колор-блоки из декоративного бетона и палубной доски.

В ультрасовременных интерьерах (хай-тек, минимализм) обычный кафель удачно заменят стеклянные панели.

Благодаря бесшовному креплению и светоотражающему эффекту, такие панели делают интерьер целостным и визуально объемным, идеально сочетаются с любыми гладкими модными материалами. К тому же специально под проект можно заказать эксклюзивные стеклянные блоки с фотокартиной.

Как видим, изюминка любого трендового санузла – обилие свободного пространства. Потому при разработке проекта одновременно с подбором материалов и цветовой гаммы важно продумать план расстановки, расстояния между элементами.

И этот момент разберем детально.

Идеальная сантехника и мебель для маленькой комнаты

Начнем с основного предмета обстановки.

Для комнаты с минимальной площадью оптимальными считаются душевая кабина или открытый душ за перегородкой. Прозрачная стенка душевого уголка визуально сохраняет объем помещения, особенно если отделка комнаты выполнена в светлых тонах.

Оптимальной будет кабина с раздвижными дверями.

Альтернативное решение – компактная угловая ванная или аналогичный душевой бокс.

Перейдем к типам раковин, разработанным специально для экономии пространства.

1) Подвесные

2) Встроенные, с тумбами и столешницами.

Кроме этого, для тесного узкого санузла можно индивидуально подобрать и ванную, и умывальник нестандартных размеров и ассиметричных форм, со скошенными или вытянутыми углами.

Что касается выбора унитаза, подойдут 2 варианта.

Компактная подвесная модель. Она сохранит площадь пола и за счет этого облегчит интерьер. Еще более совершенная находка – подвесной или приставной унитаз-биде.

И разберем момент – как организовать системы хранения.

В маленьком санузле есть такие варианты: задействовать место под умывальником, в зоне зеркала и нефункциональные зоны.

Для первого варианта подойдет встроенная тумба с мойкой и выдвижными полочками. Плюс вместо зеркала можно применить навесной шкафчик с зеркальной дверцей, который освободит стену от лишних полок.

Для хранения объемной бытовой химии можно также задействовать

– пустующие ниши (сделать полочки);

– пространство под ванной;

– углы (в угол над ванной гармонично впишется открытая стеклянная или кованая полка, а в свободный угол – узкий пенал).

Еще более практичное решение – сделанные индивидуально модули с выдвижными полками, зеркалами.

Трендовое и удобное освещение в совмещенном санузле

Схема освещения санузла должна быть продумана заранее для того, чтобы решить одну или несколько дополнительных задач

визуально расширить небольшую площадь;

дополнительно выделить функциональные зоны;

подчеркнуть выбранный дизайн интерьера.

Потому перечислим способы организации света для комнат любых размеров и различных по стилю.

Для маленькой площади

Беспроигрышный вариант для небольшой комнаты – несколько точечных ламп или LED-трубок.

Миниатюрные светильники могут быть расположены по периметру потолка или в шахматном порядке. Их можно дополнить подвесными спотами для локального освещения отдельных зон. Это просто, практично и не перегружает минималистичный интерьер.

Если комната узкая, скорректировать площадь помогут светодиодные трубки, расположенные по периметру потолка.

Для больших площадей

Если площадь комнаты больше 5 кв. метров, необходима дополнительная подсветка для разных зон. При этом рационально разделить типы освещения с помощью двойного выключателя.

Достойная трендовая альтернатива точечным светильникам в просторной лаконичной комнате – обширные LED-панели.

Особенно важно создать локальный свет над ванной, которая скрыта в нише или за ширмой. Над ней можно разместить несколько интересных подвесных светильников под стиль комнаты. В трендовом однотонном интерьере будет идеально смотреться каскад из плафонов-шаров или цилиндров, лаконичный и небанальный.

Вторая зона, которая нуждается в отдельном освещении – уголок красоты возле мойки и зеркала. Здесь правильно подобранные настенные светильники дополняют базовый дизайн. Если в оформлении преобладают классика, винтаж или кантри-стиль, уместны будут парные бра с абажурами традиционных форм.

Подобная идея подойдет и для этнического интерьера.

Молодежную ванную комнату можно сделать ярче и выразительнее с помощью гримерной подсветки, то есть ряда лаконичных ламп над зеркалом.

А вот в минимализме или хай-теке правильнее будет незаметно подсветить эту зону с помощью светодиодных лент или скрытых точечных диодов.

Декоративная подсветка

В санузле с большой площадью полезно организовать приглушенную подсветку ниш, полочек, дополнительных зон.

Кроме этого, в санузлах и ванных комнатах применяется еще один эксклюзивный тип освещения – напольный. Подсветка пола позволяет выделить подиум с ванной или душевую зону, немного расширить тесное пространство. Но основная цель такого приема – создать атмосферу роскоши и релакса.

Общие правила для любого санузла

Общий тон освещения обязательно должен быть приятным для глаз, умеренным, равномерным. В идеале лучше выбирать лампы с теплым или естественным свечением, а светильники – с бесцветными матовыми абажурами. Это особенно важно для ритуалов красоты.

Необычные комфортные цвета полезны только в декоративной подсветке (для эффекта хромотерапии).

В дополнение к первому пункту: при расположении светильников важно, чтобы лучи света не отражались в зеркале прямо.

Все осветительные приборы в ванной должны иметь высокую степень защиты от влаги.

Обратите внимание на проекты новейших санузлов, в которых гармонично сочетаются элементы обстановки, материалы и освещение.

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