Как есть овсянку с удовольствием: 10 необычных рецептов

Нашли 10 способов приготовить овсянку, чтобы ваше здоровое питание было еще и разнообразным.

О пользе овсянки все наслышаны, повторяться не буду: даже дети знают, что это самая полезная каша, которая обязательно должна быть в рационе каждого человека. Мне повезло: я люблю овсянку. Могу есть ее каждый день, причем в самом простом варианте — запаренную кипятком, — и мне совершенно не надоедает. Но я знаю не менее десятка способов приготовить овсянку на случай, если вдруг захочется разнообразия. Ими и делюсь в этой статье с вами. Во всех рецептах используем овсяные хлопья долгой варки.

1. «Ленивая» овсянка

Название предполагает, что ленивая, конечно, не овсянка, а тот, кто ее готовит. Да, проще некуда: с вечера залить овсяные хлопья кисло-молочным продуктом (кефир, ряженка) или молоком, добавить по вкусу орехи/сухофрукты/мед и поставить в холодильник, а утром съесть. Есть еще постный или веганский вариант этого блюда: лет двадцать назад в журнале «Работница» он назывался «Французский завтрак красоты». В этом варианте овсянку надо залить не молоком, а водой, добавить натертое яблоко и немного меда. Утром съесть с удовольствием.

2. Запаренная овсянка

Пожалуй, запаренная овсянка может посоревноваться с «ленивой» по простоте приготовления: хлопья залить кипятком, дать постоять минут двадцать. Потом добавить кусочки фруктов, орешки, мед. Я еще люблю добавлять кокосовую стружку или шоколадные капли для выпечки.

3. Овсяные оладьи

Это почти овсяноблин, столь любимый приверженцами здорового питания, но в виде оладьев — так проще переворачивать. Их можно приготовить из перемолотых хлопьев или из овсяной муки, как вам больше нравится.

Что нужно:

овсяные хлопья — 5 столовых ложек;

молоко — 0,5 стакана;

яйцо — 1 шт;

растительное масло для жарки.

Как готовить:

Смешать вилкой молоко и яйцо, добавить овсяные хлопья. Размешать и дать постоять минут 15. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выкладывать ложкой овсяную массу на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарить до тех пор, пока нижняя сторона не зарумянится. Перевернуть и жарить столько же вторую сторону.

4. Порридж

Легендарный порридж, после которого у едока появляется недюжинная сила. Это вам не обычная овсяная каша, хотя готовится именно так. Ну разве что без сахара и соли, но в современной интерпретации рецепта их иногда добавляют. Расскажу классический рецепт, а вы придумаете, как его улучшить для себя.

Что нужно:

вода — 2 стакана;

овсяные хлопья — 2 столовых ложки.

Как готовить:

Воду налить в ковшик и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья и варить, помешивая, 15-20 минут на среднем огне, пока каша не станет густой.

5. Овсяное печенье

Один из вариантов овсяного печенья мы предлагали приготовить в качестве подарка в банке. Сейчас расскажу еще один вариант, намного проще.

Что нужно:

банан — 1 шт.;

овсяные хлопья — 50 г.

Как готовить:

Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с хлопьями. Сформировать печенья и выложить на пекарскую бумагу. Выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов.

6. Гранола

Гранола, или мюсли — тот продукт, который лучше делать дома самостоятельно, чем покупать в магазине. Дополнить гранолу можно любыми сухофруктами или орехами по вашему вкусу. Предлагаю рецепт грушевой гранолы.

Что нужно:

груша — 1 шт.;

мед — 2 столовых ложки;

растительное масло — 2 столовых ложки;

овсяные хлопья — 2 стакана;

кунжут, семечки, орехи, корица, имбирь — по желанию и по вкусу.

Как готовить:

Включить духовку разогреваться до 150 градусов. Грушу натереть на терке. Смешать грушу, мед, масло. Отдельно смешать хлопья со всеми наполнителями. Объединить две смеси. На противень выложить бумагу для выпечки и распределить смесь по противню. Убрать в духовку на 30-35 минут, периодически доставать и помешивать. Перед употреблением дать остыть.

7. Овсянка, тушеная на сковороде

Один из самых необычных рецептов в этой подборке. Подходит для тех, кто не любит овсяную кашу из-за консистенции, а также поможет разнообразить рацион.

Что нужно:

овсяные хлопья — 200 г;

луковица — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

смесь трав, соль — по вкусу.

Как готовить:

Морковь натереть на крупной терке, лук порезать. Обжарить лук и морковь на сливочном масле (можно заменить на растительное). Всыпать овсяные хлопья и обжаривать пару минут. Посолить, посыпать травами. Влить в сковороду немного воды (2 столовых ложки), накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.

8. Крамбл с овсяными хлопьями

Что нужно:

овсяные хлопья – 100 г;

мука пшеничная – 100 г;

сахар – 50 г;

масло сливочное – 100 г;

варенье, замороженные ягоды, свежие ягоды или кусочки фруктов – 200 г.

Как готовить:

Овсяные хлопья смешать с мукой и сахаром. Сливочное масло порезать кубиками или натереть на терке. Руками растереть с сухой смесью в крошку. В жаропрочную форму выложить ягоды, фрукты или варенье. Посыпать полученной крошкой и запекать в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.

9. Овсяный пирог

Что нужно:

молоко — 200 мл;

овсяные хлопья — 150 г;

творог — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 столовая ложка;

крахмал — 1 столовая ложка;

сливочное масло — 100 г;

сода — 0,5 чайной ложки;

сахар — 200 г.

Как готовить:

Молоко подогреть в ковшике приблизительно до 80 градусов (не кипятить) и залить им овсяные хлопья. Хорошо перемешать и остудить. Сливочное масло растопить и остудить. Проложить форму для выпечки пекарской бумагой, включить духовку разогреваться до 180 градусов. В хлопья с молоком добавить сахар, какао, сливочное масло и хорошо размешать. Добавить в смесь яйцо и творог и еще раз хорошо перемешать. Отдельно смешать муку, крахмал и соду, всыпать сухие ингредиенты в овсяную смесь. Переложить полученное тесто в форму и запекать около 35 минут. Готовый пирог нарезать квадратами.

10. Батончики мюсли

Что нужно:

овсяные хлопья – 10 столовых ложек;

банан — 2 шт.;

мед — 1 столовая ложка;

сухофрукты, орехи — по вкусу.

Как готовить:

Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с сухофруктами, орехами, медом и овсяными хлопьями. Выложить в форму для кекса, разровнять поверхность. Выпекать 10 минут в духовке, разогретой до 150 градусов. Остудить, порезать на прямоугольники.

Фото: Анна Атаи, recipeshubs.com

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