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Как есть овсянку с удовольствием: 10 необычных рецептов

О пользе овсянки все наслышаны, повторяться не буду: даже дети знают, что это самая полезная каша, которая обязательно должна быть в рационе каждого человека. Мне повезло: я люблю овсянку. Могу есть ее каждый день, причем в самом простом варианте — запаренную кипятком, — и мне совершенно не надоедает. Но я знаю не менее десятка способов приготовить овсянку на случай, если вдруг захочется разнообразия. Ими и делюсь в этой статье с вами. Во всех рецептах используем овсяные хлопья долгой варки.

1. «Ленивая» овсянка

Название предполагает, что ленивая, конечно, не овсянка, а тот, кто ее готовит. Да, проще некуда: с вечера залить овсяные хлопья кисло-молочным продуктом (кефир, ряженка) или молоком, добавить по вкусу орехи/сухофрукты/мед и поставить в холодильник, а утром съесть. Есть еще постный или веганский вариант этого блюда: лет двадцать назад в журнале «Работница» он назывался «Французский завтрак красоты». В этом варианте овсянку надо залить не молоком, а водой, добавить натертое яблоко и немного меда. Утром съесть с удовольствием.

2. Запаренная овсянка

Пожалуй, запаренная овсянка может посоревноваться с «ленивой» по простоте приготовления: хлопья залить кипятком, дать постоять минут двадцать. Потом добавить кусочки фруктов, орешки, мед. Я еще люблю добавлять кокосовую стружку или шоколадные капли для выпечки.

3. Овсяные оладьи

Это почти овсяноблин, столь любимый приверженцами здорового питания, но в виде оладьев — так проще переворачивать. Их можно приготовить из перемолотых хлопьев или из овсяной муки, как вам больше нравится.

Что нужно:

  • овсяные хлопья — 5 столовых ложек;
  • молоко — 0,5 стакана;
  • яйцо — 1 шт;
  • растительное масло для жарки.

Как готовить:

Смешать вилкой молоко и яйцо, добавить овсяные хлопья. Размешать и дать постоять минут 15. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выкладывать ложкой овсяную массу на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарить до тех пор, пока нижняя сторона не зарумянится. Перевернуть и жарить столько же вторую сторону.

4. Порридж

Легендарный порридж, после которого у едока появляется недюжинная сила. Это вам не обычная овсяная каша, хотя готовится именно так. Ну разве что без сахара и соли, но в современной интерпретации рецепта их иногда добавляют. Расскажу классический рецепт, а вы придумаете, как его улучшить для себя.

Что нужно:

  • вода — 2 стакана;
  • овсяные хлопья — 2 столовых ложки.

Как готовить:

Воду налить в ковшик и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья и варить, помешивая, 15-20 минут на среднем огне, пока каша не станет густой.

5. Овсяное печенье

Один из вариантов овсяного печенья мы предлагали приготовить в качестве подарка в банке. Сейчас расскажу еще один вариант, намного проще.

Что нужно:

  • банан — 1 шт.;
  • овсяные хлопья — 50 г.

Как готовить:

Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с хлопьями. Сформировать печенья и выложить на пекарскую бумагу. Выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов.

6. Гранола

Гранола, или мюсли — тот продукт, который лучше делать дома самостоятельно, чем покупать в магазине. Дополнить гранолу можно любыми сухофруктами или орехами по вашему вкусу. Предлагаю рецепт грушевой гранолы.

Что нужно:

  • груша — 1 шт.;
  • мед — 2 столовых ложки;
  • растительное масло — 2 столовых ложки;
  • овсяные хлопья — 2 стакана;
  • кунжут, семечки, орехи, корица, имбирь — по желанию и по вкусу.

 

Как готовить:

 

 

  1. Включить духовку разогреваться до 150 градусов. 
  2. Грушу натереть на терке. Смешать грушу, мед, масло. 
  3. Отдельно смешать хлопья со всеми наполнителями. Объединить две смеси.
  4. На противень выложить бумагу для выпечки и распределить смесь по противню. Убрать в духовку на 30-35 минут, периодически доставать и помешивать. 
  5. Перед употреблением дать остыть. 

 

7. Овсянка, тушеная на сковороде

 

Один из самых необычных рецептов в этой подборке. Подходит для тех, кто не любит овсяную кашу из-за консистенции, а также поможет разнообразить рацион.

Что нужно:

  • овсяные хлопья — 200 г;
  • луковица — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • смесь трав, соль — по вкусу.

Как готовить:

Морковь натереть на крупной терке, лук порезать. Обжарить лук и морковь на сливочном масле (можно заменить на растительное). Всыпать овсяные хлопья и обжаривать пару минут. Посолить, посыпать травами. Влить в сковороду немного воды (2 столовых ложки), накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.

8. Крамбл с овсяными хлопьями

Что нужно:

  • овсяные хлопья – 100 г;
  • мука пшеничная – 100 г;
  • сахар – 50 г;
  • масло сливочное – 100 г;
  • варенье, замороженные ягоды, свежие ягоды или кусочки фруктов – 200 г.

Как готовить:

Овсяные хлопья смешать с мукой и сахаром. Сливочное масло порезать кубиками или натереть на терке. Руками растереть с сухой смесью в крошку. В жаропрочную форму выложить ягоды, фрукты или варенье. Посыпать полученной крошкой и запекать в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.

9. Овсяный пирог

Что нужно:

  • молоко — 200 мл;
  • овсяные хлопья — 150 г;
  • творог — 200 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • крахмал — 1 столовая ложка;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сода — 0,5 чайной ложки;
  • сахар — 200 г.

Как готовить:

 

  1. Молоко подогреть в ковшике приблизительно до 80 градусов (не кипятить) и залить им овсяные хлопья. Хорошо перемешать и остудить.
  2. Сливочное масло растопить и остудить. 
  3. Проложить форму для выпечки пекарской бумагой, включить духовку разогреваться до 180 градусов. 
  4. В хлопья с молоком добавить сахар, какао, сливочное масло и хорошо размешать.
  5. Добавить в смесь яйцо и творог и еще раз хорошо перемешать. 
  6. Отдельно смешать муку, крахмал и соду, всыпать сухие ингредиенты в овсяную смесь.
  7. Переложить полученное тесто в форму и запекать около 35 минут. Готовый пирог нарезать квадратами. 

 

10. Батончики мюсли

Что нужно:

  • овсяные хлопья – 10 столовых ложек;
  • банан — 2 шт.;
  • мед — 1 столовая ложка;
  • сухофрукты, орехи — по вкусу.

Как готовить:

Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с сухофруктами, орехами, медом и овсяными хлопьями. Выложить в форму для кекса, разровнять поверхность. Выпекать 10 минут в духовке, разогретой до 150 градусов. Остудить, порезать на прямоугольники.

Фото: Анна Атаи, recipeshubs.com

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