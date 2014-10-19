Как есть овсянку с удовольствием: 10 необычных рецептов

О пользе овсянки все наслышаны, повторяться не буду: даже дети знают, что это самая полезная каша, которая обязательно должна быть в рационе каждого человека. Мне повезло: я люблю овсянку. Могу есть ее каждый день, причем в самом простом варианте — запаренную кипятком, — и мне совершенно не надоедает. Но я знаю не менее десятка способов приготовить овсянку на случай, если вдруг захочется разнообразия. Ими и делюсь в этой статье с вами. Во всех рецептах используем овсяные хлопья долгой варки.
1. «Ленивая» овсянка
Название предполагает, что ленивая, конечно, не овсянка, а тот, кто ее готовит. Да, проще некуда: с вечера залить овсяные хлопья кисло-молочным продуктом (кефир, ряженка) или молоком, добавить по вкусу орехи/сухофрукты/мед и поставить в холодильник, а утром съесть. Есть еще постный или веганский вариант этого блюда: лет двадцать назад в журнале «Работница» он назывался «Французский завтрак красоты». В этом варианте овсянку надо залить не молоком, а водой, добавить натертое яблоко и немного меда. Утром съесть с удовольствием.
2. Запаренная овсянка
Пожалуй, запаренная овсянка может посоревноваться с «ленивой» по простоте приготовления: хлопья залить кипятком, дать постоять минут двадцать. Потом добавить кусочки фруктов, орешки, мед. Я еще люблю добавлять кокосовую стружку или шоколадные капли для выпечки.
3. Овсяные оладьи
Это почти овсяноблин, столь любимый приверженцами здорового питания, но в виде оладьев — так проще переворачивать. Их можно приготовить из перемолотых хлопьев или из овсяной муки, как вам больше нравится.
Что нужно:
- овсяные хлопья — 5 столовых ложек;
- молоко — 0,5 стакана;
- яйцо — 1 шт;
- растительное масло для жарки.
Как готовить:
Смешать вилкой молоко и яйцо, добавить овсяные хлопья. Размешать и дать постоять минут 15. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выкладывать ложкой овсяную массу на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарить до тех пор, пока нижняя сторона не зарумянится. Перевернуть и жарить столько же вторую сторону.
4. Порридж
Легендарный порридж, после которого у едока появляется недюжинная сила. Это вам не обычная овсяная каша, хотя готовится именно так. Ну разве что без сахара и соли, но в современной интерпретации рецепта их иногда добавляют. Расскажу классический рецепт, а вы придумаете, как его улучшить для себя.
Что нужно:
- вода — 2 стакана;
- овсяные хлопья — 2 столовых ложки.
Как готовить:
Воду налить в ковшик и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья и варить, помешивая, 15-20 минут на среднем огне, пока каша не станет густой.
5. Овсяное печенье
Один из вариантов овсяного печенья мы предлагали приготовить в качестве подарка в банке. Сейчас расскажу еще один вариант, намного проще.
Что нужно:
- банан — 1 шт.;
- овсяные хлопья — 50 г.
Как готовить:
Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с хлопьями. Сформировать печенья и выложить на пекарскую бумагу. Выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов.
6. Гранола
Гранола, или мюсли — тот продукт, который лучше делать дома самостоятельно, чем покупать в магазине. Дополнить гранолу можно любыми сухофруктами или орехами по вашему вкусу. Предлагаю рецепт грушевой гранолы.
Что нужно:
- груша — 1 шт.;
- мед — 2 столовых ложки;
- растительное масло — 2 столовых ложки;
- овсяные хлопья — 2 стакана;
- кунжут, семечки, орехи, корица, имбирь — по желанию и по вкусу.
Как готовить:
- Включить духовку разогреваться до 150 градусов.
- Грушу натереть на терке. Смешать грушу, мед, масло.
- Отдельно смешать хлопья со всеми наполнителями. Объединить две смеси.
- На противень выложить бумагу для выпечки и распределить смесь по противню. Убрать в духовку на 30-35 минут, периодически доставать и помешивать.
- Перед употреблением дать остыть.
7. Овсянка, тушеная на сковороде
Один из самых необычных рецептов в этой подборке. Подходит для тех, кто не любит овсяную кашу из-за консистенции, а также поможет разнообразить рацион.
Что нужно:
- овсяные хлопья — 200 г;
- луковица — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- смесь трав, соль — по вкусу.
Как готовить:
Морковь натереть на крупной терке, лук порезать. Обжарить лук и морковь на сливочном масле (можно заменить на растительное). Всыпать овсяные хлопья и обжаривать пару минут. Посолить, посыпать травами. Влить в сковороду немного воды (2 столовых ложки), накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.
8. Крамбл с овсяными хлопьями
Что нужно:
- овсяные хлопья – 100 г;
- мука пшеничная – 100 г;
- сахар – 50 г;
- масло сливочное – 100 г;
- варенье, замороженные ягоды, свежие ягоды или кусочки фруктов – 200 г.
Как готовить:
Овсяные хлопья смешать с мукой и сахаром. Сливочное масло порезать кубиками или натереть на терке. Руками растереть с сухой смесью в крошку. В жаропрочную форму выложить ягоды, фрукты или варенье. Посыпать полученной крошкой и запекать в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.
9. Овсяный пирог
Что нужно:
- молоко — 200 мл;
- овсяные хлопья — 150 г;
- творог — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 столовая ложка;
- крахмал — 1 столовая ложка;
- сливочное масло — 100 г;
- сода — 0,5 чайной ложки;
- сахар — 200 г.
Как готовить:
- Молоко подогреть в ковшике приблизительно до 80 градусов (не кипятить) и залить им овсяные хлопья. Хорошо перемешать и остудить.
- Сливочное масло растопить и остудить.
- Проложить форму для выпечки пекарской бумагой, включить духовку разогреваться до 180 градусов.
- В хлопья с молоком добавить сахар, какао, сливочное масло и хорошо размешать.
- Добавить в смесь яйцо и творог и еще раз хорошо перемешать.
- Отдельно смешать муку, крахмал и соду, всыпать сухие ингредиенты в овсяную смесь.
- Переложить полученное тесто в форму и запекать около 35 минут. Готовый пирог нарезать квадратами.
10. Батончики мюсли
Что нужно:
- овсяные хлопья – 10 столовых ложек;
- банан — 2 шт.;
- мед — 1 столовая ложка;
- сухофрукты, орехи — по вкусу.
Как готовить:
Банан измельчить вилкой в пюре и смешать с сухофруктами, орехами, медом и овсяными хлопьями. Выложить в форму для кекса, разровнять поверхность. Выпекать 10 минут в духовке, разогретой до 150 градусов. Остудить, порезать на прямоугольники.
Фото: Анна Атаи, recipeshubs.com
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