Подарок в банке: печенье с клюквой и шоколадом

Слышали о подарках в банках? В прозрачные банки упаковывают наборы для приготовления супа, сангрии, выпечки, комплекты для спа и для шитья. Подарок будет использован, а баночка останется. Потом можно найти ей применение.
Мы покажем, как сделать классический подарок в банке — набор для выпечки. Рецепт не обязательно использовать наш, можете выбрать на свое усмотрение. Главное требование: сухие ингредиенты должны смешиваться в процессе приготовления, а не добавляться поочередно.
Для подарка ровно уложим контрастные слои, украсим банку, добавим бирку и рецепт. Будет нарядно и празднично.
Возьмите банку объемом 1 литр. Мы использовали банку IKEA Коркен.
Ножом порубите отдельно полстакана грецких орехов и 50 г горького шоколада. Слои лучше выкладывать ложкой, чтобы не оставлять следов на поверхности банки. Перфекционисты выравнивают и уплотняют слои. Мы не стали этого делать.
Насыпьте слоями:
- пшеничную муку — один стакан;
- овсяные хлопья — один стакан;
- пшеничную муку — один стакан, смешанный с щепоткой соли и одной чайной ложкой разрыхлителя;
- коричневый сахар — полстакана. Если не нашлось коричневого сахара — не беда, просто увеличьте соответственно количество белого сахара. С коричневым красивее, добавляется контрастная полоса.
- белый сахар — полстакана;
- сушеную клюкву — один стакан. Ее можно заменить изюмом или другими сухофруктами; если ягоды крупные, то заранее порубите их.
- шоколад горький — 50 г;
- грецкие орехи — один стакан.
Прикрепите к банке бирку с названием печенья и инструкцией, как его печь (саму инструкцию вы найдете ниже).
Текст для инструкции: «Печенье с клюквой и шоколадом. Рецепт»
- Включить духовку на 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
- Хорошенько встряхнуть банку.
- Смешать миксером 120 г размягченного сливочного масла и 1 яйцо.
- Добавить содержимое банки, размешать ложкой.
- Сформировать печенья, выложить на противень и запекать 10 минут.
Подарок готов! Его можно собрать за полчаса из продуктов, которые есть дома. Так что это подходящий вариант для тех, кто отложил заботы о подарках на последний момент или забыл о них. Набор принесет получателю радость творчества и, возможно, положит начало увлечению выпечкой.
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