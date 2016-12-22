Подарок в банке: печенье с клюквой и шоколадом

Подарок, который можно испечь и съесть. Расскажем поэтапно, как это сделать.

Слышали о подарках в банках? В прозрачные банки упаковывают наборы для приготовления супа, сангрии, выпечки, комплекты для спа и для шитья. Подарок будет использован, а баночка останется. Потом можно найти ей применение.

Мы покажем, как сделать классический подарок в банке — набор для выпечки. Рецепт не обязательно использовать наш, можете выбрать на свое усмотрение. Главное требование: сухие ингредиенты должны смешиваться в процессе приготовления, а не добавляться поочередно.

Для подарка ровно уложим контрастные слои, украсим банку, добавим бирку и рецепт. Будет нарядно и празднично.

Возьмите банку объемом 1 литр. Мы использовали банку IKEA Коркен.

Ножом порубите отдельно полстакана грецких орехов и 50 г горького шоколада. Слои лучше выкладывать ложкой, чтобы не оставлять следов на поверхности банки. Перфекционисты выравнивают и уплотняют слои. Мы не стали этого делать.

Насыпьте слоями:

пшеничную муку — один стакан;

Оригинальный подарок своими руками

овсяные хлопья — один стакан;

пшеничную муку — один стакан, смешанный с щепоткой соли и одной чайной ложкой разрыхлителя;

Подпись к картинке

коричневый сахар — полстакана. Если не нашлось коричневого сахара — не беда, просто увеличьте соответственно количество белого сахара. С коричневым красивее, добавляется контрастная полоса.

белый сахар — полстакана;

сушеную клюкву — один стакан. Ее можно заменить изюмом или другими сухофруктами; если ягоды крупные, то заранее порубите их.

шоколад горький — 50 г;

грецкие орехи — один стакан.

Прикрепите к банке бирку с названием печенья и инструкцией, как его печь (саму инструкцию вы найдете ниже).

Текст для инструкции: «Печенье с клюквой и шоколадом. Рецепт»

Включить духовку на 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.

Хорошенько встряхнуть банку.

Смешать миксером 120 г размягченного сливочного масла и 1 яйцо.

Добавить содержимое банки, размешать ложкой.

Сформировать печенья, выложить на противень и запекать 10 минут.

Подарок готов! Его можно собрать за полчаса из продуктов, которые есть дома. Так что это подходящий вариант для тех, кто отложил заботы о подарках на последний момент или забыл о них. Набор принесет получателю радость творчества и, возможно, положит начало увлечению выпечкой.

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