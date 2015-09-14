Как использовать ветки деревьев в интерьере: 7 идей

7 способов превратить обычные ветки деревьев в стильный декор.

Осень — это особенное время года. Первые пару месяцев дарят творческим людям возможность украсить свой дом разноцветными листьями, тыквами, желудями и даже ветками. Мы делились с вами идеями 8 осенних мастер-классов, и сегодня решили рассмотреть тему, которой мы раньше не касались: как превратить обычные ветки деревьев в стильный декор.

Мы нашли семь вдохновляющих идей, которые могут прийтись вам по вкусу.

Украшение вазы на столе

Использование натуральных материалов в декоре — это классика. Цветы и листья — это более романтичный вариант, а вот ветви — стильный. Такие вазы способны украсить помещение в скандинавском, лофт и эко-стиле. Подобранные на земле ветви естественного цвета (мы ратуем за то, что деревья ни в коем случае нельзя ломать, веток предостаточно в любом лесу и парке) смотрятся не так интересно, как покрашенные. Выбирайте цвет для веток в зависимости от цветовой палитры вашего интерьера. Самыми стильными и часто выбираемыми цветами можно назвать золотой, серебряный, белый и черный.

Декорированный светильник

Во время одной из наших поездок в гости мы заметили интересный светильник в спальне. Женя, хозяйка дома во Внуково, поведала о том, что во время прогулки она набрала кучу веток, покрасила их в белый цвет и приладила к обычному светильнику при помощи бечевки. Получился стильный хэнд мэйд, который добавляет современной спальне немного шебби-шика.

Вот еще вариант того, как ветви могут украшать светильники.

А это в этой люстре ветка используется, как основа, на которую крепятся лампочки. Элемент эко-стиля отлично дополняет современный интерьер, делая его более приближенным к природе.

Панно из веток

Этот способ требует больших энергозатрат, нежели простое составление «букета» из веток в вазе. Сначала нужно придумать композицию, например, птицу или указательный знак, а затем приступить к осуществлению. Вот мастер-класс по созданию панно «морской конек», которое способно украсить интерьер в морском стиле.

Ветки в напольных вазах

В отличие от первого пункта нашего списка, в котором мы рассматривали настольные вазы, вазы напольные более эффектны по своей сути. Длинные ветки в прозрачной вазе заменяют любой другой декор, притягивая к себе взгляды.

Хранение украшений

В одной из наших статей мы рассматривали множество способов хранить украшения, но этот почему-то обошли стороной. Стоит выбрать ветку с устойчивым стволом и множеством ответвлений, на которые вы сможете развешать серьги и браслеты.

Декор стены

Покрашенные ветви со множеством ответвлений могут стать прекрасным декором. Только посмотрите на эти примеры! Главный секрет в том, что ветка должна быть контрастной по цвету к стене. Если стена темная, то пусть ветки будут светлыми или с металлическим отблеском, если же стена светлая, то подойдут ветви естественного коричневого цвета или же темные. Обязательно продумайте подсветку этой настенной инсталляции, ведь именно благодаря ей такое необычное решение для декора стены смотрится эффектно. Подсветкой может послужить точечное освещение на потолке или обмотанная вокруг ветки гирлянда.

Изголовье из веток

Этот вариант вполне бы мог вписаться в нашу подборку «15 необычных изголовий у кроватей». Самое главное в данном случае хорошо обработать ветки, чтобы они не осыпались спящим на голову, а также укрепить их как следует, чтобы они не двигались при движениях матраса.

Ну а для тех, кто не хочет делать ничего своими руками, мы подготовили коллаж с прекрасными вещами, которые можно купить.

Фотографии: artdelive.ru

обзор