Как избавиться от ненужных вещей

Освобождаем пространство для жизни, следуя нескольким простым советам, которые помогут расхламить квартиру. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Говорят, порядок в доме значит порядок в голове. А чем меньше лишних вещей (как и деструктивных мыслей), тем легче этот порядок наводится. Как же избавиться от всего ненужного, если:

так жалко расстаться;

а вдруг пригодится;

припасено для внуков;

не на помойку же хорошую вещь;

Какие бы причины вас не останавливали, эта статья расскажет, как сделать перемены не только безболезненными, но и искренне необходимыми.

Содержание:

Как расхламить квартиру: правильный настрой

Если подойти к разбору домашних залежей как к рутинной работе, она очень скоро наскучит и дело далеко не продвинется. Поэтому так важно правильно настроиться на процесс: представьте, как свободно вам будет дышать в обновленном пространстве, как в нем станет больше воздуха и меньше пыли.

Освобождение от старых вещей нужно мысленно связать с подготовкой места для прихода в вашу жизнь нового. И это не обязательно будут новые вещи, это могут быть новые события, эмоции и люди.

Убираясь, старайтесь создать себе энергичную и позитивную атмосферу: включите веселую музыку или поразмышляйте о том, что вас вдохновляет. Если будет тяжело расстаться с какой-либо вещью по сентиментальным причинам, подержите ее немного в руках, вспомните, с чем она у вас связана, поблагодарите за эти впечатления и смело откладывайте в сторону.

Выбрать время

Ошибочно полагать, что вы разберете весь дом за один выходной. Начиная с того, что вас может увлечь чтение старых тетрадей, которые в откроете для себя в ящиках стола, заканчивая обычной усталостью от долгой работы.

Попробуйте уделять очищению дома совсем немного времени каждый день, разбирая каждый раз конкретное место. Допустим, сегодня это будет ящик тумбочки, а завтра — половина комода. Выберите какое-то время обязательным для уборки, пусть даже 10 минут в день, а продолжайте по вдохновению. Этот процесс начинает быть увлекательным, поверьте.

Устроить из работы развлечение

Почему бы вам не позвать подруг или не собрать семью за этим занятием? Вовремя сказанное человеком, который вас хорошо знает, «Зачем тебе нужна эта ерунда?» может значительно ускорить процесс. Особенно такой подход будет работать с одеждой. Устройте показ мод и пусть близкие голосуют — дать шанс этой вещи или она уже безнадежно устарела. Какие-то наряды, которые вы надели всего пару раз и как-то не пошло, могут понравиться подругам — тогда вы решите проблему здесь и сейчас. Конечно, не обязательно, что вы послушаетесь советов и выбросите любимую кофточку, но на многие вещи сможете посмотреть более трезвым взглядом.

Разобраться с платяным шкафом вам поможет наша статья «Как навести порядок в шкафу».

Обеспечить результат

Чтобы у вас не появилось желания сбежать от разбора вещей или отложить его на потом, расскажите о ваших планах всем близким и друзьям. Можно устроить интересный эксперимент, я подсмотрела такой у блогера и фотографа Маши Саямовой (ее страничка для вдохновения). Нужно пообещать своей аудитории в социальных сетях выкладывать раз в какое-то время результаты очищения дома. Это не только неплохой способ мотивации, но и возможность сразу же отдать что-то из вещей знакомым.

Если вы не успели разобрать весь шкаф за раз, выложите из него вещи в коробку или мешок и поставьте на видное место — так у вас больше шансов не забыть и вернуться к уборке.

Если рука не поднимается сразу все выкидывать, делайте это постепенно. Сначала избавьтесь от того, что точно идет на помойку. Через некоторое время разберите те же вещи еще раз, убрав менее очевидный хлам. В случае с одеждой, отложите такую «группу риска» на отдельную видную полку. Если даже после этого вещи не носятся, можно избавляться от них.

О полезных вещах

Не все предметы обязательно выкидывать на помойку. Если сложно организовывать отправку в благотворительные организации или туда не берут (такое бывает), то в социальных сетях есть множество групп, где можно предложить вещи в хорошем состоянии в дар. Тем более, вы лично увидитесь с будущим владельцем и получите благодарность — это очень вдохновляет.

Хорошие вещи можно продать на Авито или подарить родственникам. Бумагу и металлолом сдать в пункты переработки. И даже в том случае, если ваш выбор — помойка, положите вещи в прозрачный пакет и поставьте чуть в стороне. Вы удивитесь, насколько быстро их разберут.

Завершающий этап

Чтобы довести ваше очищение до логической точки, найдите свое место каждой оставшейся в доме вещи. Разложите все компактно по красивым коробками или мягким чехлам, подписав, что лежит внутри. Хорошей идеей будет в завершение сделать влажную уборку и зажечь ароматическую свечу — чтобы наслаждение от чистоты и свободы было максимально полным.

Мужества вам на пути к цели!

Фотографии: thecaregiverspace.org, heimdecor.net, decobizz.com

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