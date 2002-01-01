Как коллекционировать искусство: гид для чайников

Мы нередко пишем о магазинах с хорошими постерами и советуем, как еще бюджетно украсить белую стену. Но сегодняшний материал — для тех, кто готов вкладывать деньги в произведения искусства и, возможно, устроить дома небольшую, но настоящую галерею.
Как начать коллекционировать?
«Когда стоит начинать собирать свою коллекцию произведений искусства? Сейчас. Сосредоточьтесь на молодых художниках, не ограничивайтесь одной техникой, — и вы соберете уникальную, вдохновляющую коллекцию. Главный секрет: выбирайте картины, которые находят отклик в вашем сердце, тогда собрание будет отражать вашу индивидуальность», — советуют создатели платформы Tappan Collective, помогающей молодым художникам и коллекционерам найти друг друга.
Untitled, Michael Goldberg (1 000 $)
Следующие семь советов от Tappan Collective помогут вам перестать сомневаться и начать коллекционировать.
- Помните: в искусстве важна индивидуальность. Когда вы выходите на поиски произведения искусства, доверяйте свой интуиции и ищите то, что вас притягивает. Знайте, что ваш вкус будет постепенно совершенствоваться.
- Будьте активны. Участвуйте в жизни арт-сообществ, чтобы узнавать больше о разнообразных произведениях искусства. Читайте блоги галерей и интервью с художниками.
- Спрашивайте. Не стесняйтесь задавать вопросы о художниках и их работах. Узнавая больше о художнике и том, что заставляет его творить, вы находите именно то, что вам нужно.
- Определитесь с бюджетом. Не тратьте больше, чем кажется вам разумным. Отличные произведения искусства можно найти в любой ценовой категории.
- Собирайте документы. Не забывайте запрашивать сертификат подлинности для каждого произведения искусства, которое вы покупаете. Уверенность в подлинности картины и знание ее истории поможет правильно оценить ее.
- Исследуйте свой вкус. Спрашивайте себя: что меня привлекает в этой картине? Так вы лучше узнаете себя и сможете вдумчиво подойти к выбору произведений для коллекции.
- Будьте решительны. Просто отбросьте сомнения и сделайте это! Стоит только начать покупать картины, и с каждым разом исследовать свой вкус и следовать ему будет все проще и интереснее.
Виды произведений искусства
Тиражная фотография / Limited-edition photograph
Фотоснимок, выпущенный ограниченным тиражом отпечатков. Чем меньше тираж, тем ценнее каждый экземпляр.
«#3», Данила Ткаченко (8 500 руб.)
Принт ограниченного тиража / Limited-edition fine art print
Подобно тиражным фотографиям, это произведение искусства, выпущенное ограниченным числом репродукций или отпечатков. Это может быть как цифровая печать, так и авторские эстампы.
Untitled, Jeremy Gilbert-Rolfe (145 $)
Шелкография / Silkscreen print
Трафаретная печать — метод, при котором краска проникает на запечатываемый материал через печатную форму из мелкой сетки.
«Missing Heroes» Catalin Ardelean (1 140 $)
Работа в смешанной технике
Уникальное произведение искусства, при создании которого художник использовал разные техники.
Без названия, Света Шуваева (400 €)
Конгревное тиснение / Blind embossed monoprint
Ручное тиснение, при котором художник создает выступающее над поверхностью бумаги рельефное изображение, но не использует при этом краску или фольгу. Цвет рельефа совпадает с цветом остальной поверхности листа.
«Fuzzy Logic», Cheryl Humphreys (150 $)
Картина / Original painting
Уникальное произведение искусства, созданное нанесением краски на поверхность бумаги, холста или другого материала.
«Хочу стать самураем» Дамир Муратов (2 250 €)
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