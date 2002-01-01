Как коллекционировать искусство: гид для чайников

Домашняя галерея: 7 советов, как начать собирать свою коллекцию произведений изобразительного искусства, и гид по тому, какими они могут быть кроме картин маслом.

Мы нередко пишем о магазинах с хорошими постерами и советуем, как еще бюджетно украсить белую стену. Но сегодняшний материал — для тех, кто готов вкладывать деньги в произведения искусства и, возможно, устроить дома небольшую, но настоящую галерею.

Как начать коллекционировать?

«Когда стоит начинать собирать свою коллекцию произведений искусства? Сейчас. Сосредоточьтесь на молодых художниках, не ограничивайтесь одной техникой, — и вы соберете уникальную, вдохновляющую коллекцию. Главный секрет: выбирайте картины, которые находят отклик в вашем сердце, тогда собрание будет отражать вашу индивидуальность», — советуют создатели платформы Tappan Collective, помогающей молодым художникам и коллекционерам найти друг друга.

Untitled, Michael Goldberg (1 000 $)

Следующие семь советов от Tappan Collective помогут вам перестать сомневаться и начать коллекционировать.

Помните: в искусстве важна индивидуальность. Когда вы выходите на поиски произведения искусства, доверяйте свой интуиции и ищите то, что вас притягивает. Знайте, что ваш вкус будет постепенно совершенствоваться. Будьте активны. Участвуйте в жизни арт-сообществ, чтобы узнавать больше о разнообразных произведениях искусства. Читайте блоги галерей и интервью с художниками. Спрашивайте. Не стесняйтесь задавать вопросы о художниках и их работах. Узнавая больше о художнике и том, что заставляет его творить, вы находите именно то, что вам нужно. Определитесь с бюджетом. Не тратьте больше, чем кажется вам разумным. Отличные произведения искусства можно найти в любой ценовой категории. Собирайте документы. Не забывайте запрашивать сертификат подлинности для каждого произведения искусства, которое вы покупаете. Уверенность в подлинности картины и знание ее истории поможет правильно оценить ее. Исследуйте свой вкус. Спрашивайте себя: что меня привлекает в этой картине? Так вы лучше узнаете себя и сможете вдумчиво подойти к выбору произведений для коллекции. Будьте решительны. Просто отбросьте сомнения и сделайте это! Стоит только начать покупать картины, и с каждым разом исследовать свой вкус и следовать ему будет все проще и интереснее.

Виды произведений искусства

Тиражная фотография / Limited-edition photograph

Фотоснимок, выпущенный ограниченным тиражом отпечатков. Чем меньше тираж, тем ценнее каждый экземпляр.

«#3», Данила Ткаченко (8 500 руб.)

Принт ограниченного тиража / Limited-edition fine art print

Подобно тиражным фотографиям, это произведение искусства, выпущенное ограниченным числом репродукций или отпечатков. Это может быть как цифровая печать, так и авторские эстампы.

Untitled, Jeremy Gilbert-Rolfe (145 $)

Шелкография / Silkscreen print

Трафаретная печать — метод, при котором краска проникает на запечатываемый материал через печатную форму из мелкой сетки.

«Missing Heroes» Catalin Ardelean (1 140 $)

Работа в смешанной технике

Уникальное произведение искусства, при создании которого художник использовал разные техники.

Без названия, Света Шуваева (400 €)

Конгревное тиснение / Blind embossed monoprint

Ручное тиснение, при котором художник создает выступающее над поверхностью бумаги рельефное изображение, но не использует при этом краску или фольгу. Цвет рельефа совпадает с цветом остальной поверхности листа.

«Fuzzy Logic», Cheryl Humphreys (150 $)

Картина / Original painting

Уникальное произведение искусства, созданное нанесением краски на поверхность бумаги, холста или другого материала.

«Хочу стать самураем» Дамир Муратов (2 250 €)

картина, искусство