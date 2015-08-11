Как правильно расставить свет в квартире

Мы собрали воедино поелзные советы по тому, как сделать дом уютным и хорошо освещенным.

Свет в интерьере ответственен за атмосферу, уют и даже настроение. Мы собрали семь базовых советов о том, как правильно расставить свет в доме.

Прежде, чем начать, приведем цитату дизайнера Виктории Киорсак, которая уже делилась с нами своим опытом по расстановке света.

Вы удивитесь, но солнечный свет в каждой стране очень по-разному проявляет себя в интерьере. Хорошие дизайнеры и архитекторы это знают, а талантливые – используют. В России достаточно суровый климат, мало солнечного света и ярких красок в природе, и это стоит учитывать всегда, когда дело касается освещения. Многие дизайнеры грешат тем, что применяют чужой позитивный опыт без адаптации к особенностям освещения и климата нашей страны.

Многоуровневый свет

Пожалуй, самое важное правило из всех. Не стоит ограничиваться лишь потолочными светильниками. Для того, чтобы дома было уютно, а свет украшал вас (особенно это актуально для женщин), расставляйте в квартире торшеры, вешайте бра, отдавайте предпочтение свету на уровне лица.

Света много не бывает

Со светом практически невозможно переборщить, особенно темными холодными вечерами. Нам нравится приводить в пример фильм "Отпуск по обмену": в уютном домике в Англии и на роскошной Лос-Анджелесской вилле знают толк в расстановке света. Тут вы увидите множество настольных светильников, бра, торшеров, свечей, камин и даже гирлянду.

Запасная лампа или торшер

Дизайнер Дебора Нидлман советует всегда иметь в доме переносной источник света вроде настольной лампы или торшера. Такая хитрость поможет вам в тех случаях, когда где-то будет не хватать освещения. Также дизайнер советует: "Оптимальная высота лампы для чтения — на уровне глаз, а не над головой (вопреки множеству заблуждений). Правильная люстра будет освещать вашу книгу или планшет, а не голову."

Выбирайте цвет освещения

Известно, что даже у света может быть цвет и оттенок: теплый или холодный, желтый или белый, цветной в конце концов. Цветной свет уместен в кафе и коммерческих помещениях, в обычных домах он чаще всего выглядит слишком искусственным. Однако, если цветной цвет вам по душе, то остановитесь на одном лишь цвете, а не на меняющемся. Помните, что цвета способны влиять на наше настроение и даже физическое состояние.

Что касается теплого и холодного света: теплый — априори более уютный, "домашний", расслабляющий, и скрывает недостатки. Белый свет выставляет все напоказ (любые несовершенства интерьера и собеседника), тонизирует и некоторым, увы, напоминает о больничном свете. Этот выбор зависит от ощущений тех, кто будет жить в доме: кто-то любит желтоватый свет, а кто-то — белоснежный. Однако помните, что желтый и белый свет лучше не стоит смешивать в одном помещении.

Естественное освещение

Естественным освещением нельзя пренебрегать. Есть определенные зоны, где оно особенно необходимо: спальня, женский туалетный столик. Понятное дело: панорамные окна, пропускающие много света — это роскошь в российских реалиях. Поэтому нам приходится максимально использовать те окна и свет из них, что есть в наших квартирах и домах. Наш совет — используйте шторы или занавески, которые не закрывают большую часть света, идущего из окна. Пусть у вас всегда будет возможность впустить солнечный свет в дом по-максимуму.

Продумывайте выключатели

Этот пункт обязательно нужно продумывать во время ремонта. Во-первых, в спальне лучше всего дублировать выключатель, который у двери, где-нибудь у кровати. Как приятно иметь возможность вечером выключить свет, не покидая постели. В отелях давным-давно приняли такую систему, а вот в домах она по-прежнему — редкость. Во-вторых, выключатель у входной двери, который полностью отключает свет во всей квартире или в доме, — это очень удобно. Вам не нужно будет в очередной раз разуваться, чтобы проверить, не забыли ли вы погасить свет в дальнем санузле. Такой выключатель необходимо продумывать на начальном этапе ремонта и озвучивать это желание электрику, чтобы он смог подсоединить все, как нужно.

В-третьих, выключатель с двух сторон длинной комнаты, особенно сквозной, — это необходимость. Чтобы ночью пересечь комнату, не натолкнувшись на всю возможную мебель, сделайте выключатели в двух местах.

Декоративный свет VS. рабочий свет

Мы уже говорили о том, что желтый свет расслабляет,а белый — тонизирует. Стоит использовать это свойство при обустройстве рабочего места дома. Если вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться, поставьте на стол светильник с люминесцентной лампочкой. А декоративный свет "для красоты" пусть будет слегка желтоватым.

Разные схемы освещения

Свет для приема гостей, для чтения в одиночестве и для романтического свидания может быть очень разным. Всегда имейте на запасе свечи, гирлянды и дополнительные торшеры. И тогда у вас всегда будет возможность создать что-то волшебное!

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