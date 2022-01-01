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Как правильно выбрать столы для ресторана

Tрудно переоценить значение качественной и стильной мебели для ресторана. Она создает атмосферу, которая, как магнит, притягивает к себе гостей и заставляет возвращаться к вам. Сегодня поговорим о критериях выбора столов и рассмотрим популярные модели.

Размер

Соотносим размер стола с масштабами помещения. В зале большой площади гармонично смотрятся крупногабаритные модели, а маленькие нарушают пропорции и дают эффект неуютной пустоты. И наоборот, в небольшом кафе-ресторане уместны миниатюрные столики.

В ГОСТе 17524.1–93 прописаны минимальные габариты столов для ресторанов:

  • высота — не менее 72 см (по верху столешницы);    
  • ширина — не менее 80 см;    
  • посадочное место — 60×42,5 см     ;
  • расстояние между ножками (для размещения стула) — от 59 см.

Ходовые типы столов:

Комбинируем столы, учитывая концепцию заведения. Мебель банкетных залов рассчитана на большое количество гостей — 12, 20 и более. В ресторан, где принимают одновременно единичных посетителей, пары и компании, нужно приобретать разные столы. Классический комплект — на 2, 4 и 8 персон.

Не берите зауженные столешницы, поскольку нужно место для полной сервировки и расстановки большого количества блюд.

Устойчивость

Шаткий стол может испортить все впечатление от интерьера. Устойчивость конструкции зависит от размеров столешницы, величины следа на полу и веса основания. Так, для верха из дерева или мрамора необходимы более прочные подстолья.

Стол T-1078 830402
Стол T-1078 830402

 

Модель не раскладывается, здесь нет лишних механизмов — такие модели самые долговечные и прочные. Опора выдерживает большие нагрузки, не рассыхается и не расшатывается со временем. Длины 180 см достаточно для большинства ситуаций.

Иногда владельцы ресторанов, желая получить оригинальную модель и сэкономить, заказывают столешницу и подстолье у разных поставщиков. Частый результат — несовпадение перекрестных элементов и неустойчивость мебели. Поэтому лучше покупать готовые столы, где уже учтены все требования, используются надежные элементы с максимальной подгонкой.

Мобильность

В идеале столы должны быть как конструктор, чтобы персонал сдвигал и раздвигал их. Отдавайте предпочтение прямоугольным моделям одинаковой высоты и ширины. Это создаст максимальную свободу при зонировании пространства.

Предпочтения отдаются раскладным столам. С ними вы быстро увеличите количество посадочных мест в дни, когда ожидается полная загруженность.

 

«Алейо» 860408
«Алейо»

Главное достоинство стола «Алейо» 860408 — удобная раскладная конструкция, с которой справится хрупкая девушка-официант

Ширина и длина в исходном и разложенном виде — 79×120 см и 79×155 см соответственно. Стол рассчитан на 8 персон. Поскольку снизу нет дополнительных подпорок и планок, гости принимают комфортное положение, ногам ничего не мешает.

Материал

Хотя на рынке представлены модели из самых разных материалов, мы не рекомендуем в ресторан столы из ДСП и тем более пластика. Мебельная обстановка должна подчеркивать статусность заведения и вкус владельца, а потому лучший выбор — столы из массива дерева.

Элитные породы: акация, дуб, палисандр, бук. Доступнее по цене модели, где из дорогого дерева выполнены столешницы, а опоры — из сосны, ольхи, березы или вовсе металла.

При ограниченном бюджете можно также рассмотреть столы со шпонированной столешницей из МДФ. Это древесно-волокнистая плита средней плотности, изготавливается из тырсы (опилок). Изделия довольно прочные и износостойкоские. Качественный шпон сохраняет оригинальную текстуру дерева — годичные кольца, сердцевинные лучи, волокнистость — и не уступает в эстетичности массиву.

Стол деревянный Джил орех
Стол деревянный Джил орех

У модели «Джил» столешница из МДФ покрыта шпоном с декоративным эффектом патина. Четкий рисунок дерева притягивает взгляды посетителей. Ножки для максимальной прочности вырезаны из массива бука. Цвет в ассортименте, но особенно ценится орех. Длина регулируется в пределах 120–180 см, скрытый механизм не нарушает эстетику и завершенность дизайна.

Столешница должна быть покрыта полиэфирной пленкой или лаком. Этот дополнительный слой поверх шпона или массива защищает от влаги и высоких температур, устойчив к механическому воздействию, позволяет обрабатывать мебель чистящими средствами. Пленка к тому же поглощает шум от передвигаемой посуды.

Дизайн

Самая интересная задача — подобрать стол под интерьер ресторана. Классические залы подразумевают полностью деревянную мебель (в крайнем случае — из заменителей), изящные линии и четкие формы: квадрат и прямоугольник.

Приветствуются спокойные оттенки бежевого, голубого, серого, без ярких цветовых акцентов. Попытка поместить сюда фиолетовый стол на металлическом каркасе вызовет вопросы.

 Стол «Азия»
 Стол «Азия» (1013+патина золото) на фигурных резных ножках  

Такая мебель украсит роскошное убранство ресторана в стиле английской классики или прованса. Нежный молочный цвет привносит в атмосферу торжественные нотки. Длина от 160      до 240      см.

Стол Женева
Стол Женева молочный с золотой патиной

Модель Женева 852035 (длина 140–190 см) более сдержанная, но выглядит не менее респектабельно за счет фигурных ножек, золотой отделки и столешницы из бука.

Если же планируется дизайн в более смелых стилях, например хай-тек или модерн, наоборот, не бойтесь брать цветные столы со стеклом и металлом.

Вот такой компактный столик T-18 (80 см в диаметре) можно использовать как дополнительное место для декора или общее меню на входе в зал.

Стол T-18
Стол T-18

В модели DT43 812141 подставка из стального массива продолжается ножкой V-образной формы, которая становится акцентом композиции.

Стол DT43 белый
Стол DT43 белый

Столешница из термостойкого стекла особой закалки выдерживает нагрузку до 100 кг. На поверхности не остается пятен, как это бывает с лакированным МДФ, материал не боится влаги.

Этот и другие столы вы сможете заказать в интернет-магазине «ВсеСтулья.ру». По желанию у многих моделей можно сменить цвет подстолья и верха.

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