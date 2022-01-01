Как правильно выбрать столы для ресторана

Критерии выбора столов для рестораннов: размер, устойчивость, мобильность, материалы, дизайн

T рудно переоценить значение качественной и стильной мебели для ресторана. Она создает атмосферу, которая, как магнит, притягивает к себе гостей и заставляет возвращаться к вам. Сегодня поговорим о критериях выбора столов и рассмотрим популярные модели.

Размер

Соотносим размер стола с масштабами помещения. В зале большой площади гармонично смотрятся крупногабаритные модели, а маленькие нарушают пропорции и дают эффект неуютной пустоты. И наоборот, в небольшом кафе-ресторане уместны миниатюрные столики.

В ГОСТе 17524.1–93 прописаны минимальные габариты столов для ресторанов:

высота — не менее 72 см (по верху столешницы) ;

ширина — не менее 80 см ;

посадочное место — 60×42,5 см ;

расстояние между ножками (для размещения стула) — от 59 см.

Ходовые типы столов:

Комбинируем столы, учитывая концепцию заведения. Мебель банкетных залов рассчитана на большое количество гостей — 12, 20 и более. В ресторан, где принимают одновременно единичных посетителей, пары и компании, нужно приобретать разные столы. Классический комплект — на 2, 4 и 8 персон.

Не берите зауженные столешницы, поскольку нужно место для полной сервировки и расстановки большого количества блюд.

Устойчивость

Шаткий стол может испортить все впечатление от интерьера. Устойчивость конструкции зависит от размеров столешницы, величины следа на полу и веса основания. Так, для верха из дерева или мрамора необходимы более прочные подстолья.

Стол T-1078 830402

Модель не раскладывается, здесь нет лишних механизмов — такие модели самые долговечные и прочные. Опора выдерживает большие нагрузки, не рассыхается и не расшатывается со временем. Длины 180 см достаточно для большинства ситуаций.

Иногда владельцы ресторанов, желая получить оригинальную модель и сэкономить, заказывают столешницу и подстолье у разных поставщиков. Частый результат — несовпадение перекрестных элементов и неустойчивость мебели. Поэтому лучше покупать готовые столы, где уже учтены все требования, используются надежные элементы с максимальной подгонкой.

Мобильность

В идеале столы должны быть как конструктор, чтобы персонал сдвигал и раздвигал их. Отдавайте предпочтение прямоугольным моделям одинаковой высоты и ширины. Это создаст максимальную свободу при зонировании пространства.

Предпочтения отдаются раскладным столам. С ними вы быстро увеличите количество посадочных мест в дни, когда ожидается полная загруженность.

«Алейо»

Главное достоинство стола «Алейо» 860408 — удобная раскладная конструкция, с которой справится хрупкая девушка-официант

Ширина и длина в исходном и разложенном виде — 79×120 см и 79×155 см соответственно. Стол рассчитан на 8 персон. Поскольку снизу нет дополнительных подпорок и планок, гости принимают комфортное положение, ногам ничего не мешает.

Материал

Хотя на рынке представлены модели из самых разных материалов, мы не рекомендуем в ресторан столы из ДСП и тем более пластика. Мебельная обстановка должна подчеркивать статусность заведения и вкус владельца, а потому лучший выбор — столы из массива дерева.

Элитные породы: акация, дуб, палисандр, бук. Доступнее по цене модели, где из дорогого дерева выполнены столешницы, а опоры — из сосны, ольхи, березы или вовсе металла.

При ограниченном бюджете можно также рассмотреть столы со шпонированной столешницей из МДФ. Это древесно-волокнистая плита средней плотности, изготавливается из тырсы (опилок). Изделия довольно прочные и износостойкоские. Качественный шпон сохраняет оригинальную текстуру дерева — годичные кольца, сердцевинные лучи, волокнистость — и не уступает в эстетичности массиву.

Стол деревянный Джил орех

У модели «Джил» столешница из МДФ покрыта шпоном с декоративным эффектом патина. Четкий рисунок дерева притягивает взгляды посетителей. Ножки для максимальной прочности вырезаны из массива бука. Цвет в ассортименте, но особенно ценится орех. Длина регулируется в пределах 120–180 см, скрытый механизм не нарушает эстетику и завершенность дизайна.

Столешница должна быть покрыта полиэфирной пленкой или лаком. Этот дополнительный слой поверх шпона или массива защищает от влаги и высоких температур, устойчив к механическому воздействию, позволяет обрабатывать мебель чистящими средствами. Пленка к тому же поглощает шум от передвигаемой посуды.

Дизайн

Самая интересная задача — подобрать стол под интерьер ресторана. Классические залы подразумевают полностью деревянную мебель (в крайнем случае — из заменителей), изящные линии и четкие формы: квадрат и прямоугольник.

Приветствуются спокойные оттенки бежевого, голубого, серого, без ярких цветовых акцентов. Попытка поместить сюда фиолетовый стол на металлическом каркасе вызовет вопросы.

Стол «Азия» (1013+патина золото) на фигурных резных ножках

Такая мебель украсит роскошное убранство ресторана в стиле английской классики или прованса. Нежный молочный цвет привносит в атмосферу торжественные нотки. Длина от 160 до 240 см.

Стол Женева молочный с золотой патиной

Модель Женева 852035 (длина 1 40 –1 9 0 см) более сдержанная, но выглядит не менее респектабельно за счет фигурных ножек, золотой отделки и столешницы из бука.

Если же планируется дизайн в более смелых стилях, например хай-тек или модерн, наоборот, не бойтесь брать цветные столы со стеклом и металлом.

Вот такой компактный столик T-18 (80 см в диаметре) можно использовать как дополнительное место для декора или общее меню на входе в зал.

Стол T-18

В модели DT43 812141 подставка из стального массива продолжается ножкой V-образной формы, которая становится акцентом композиции.

Стол DT43 белый

Столешница из термостойкого стекла особой закалки выдерживает нагрузку до 100 кг. На поверхности не остается пятен, как это бывает с лакированным МДФ, материал не боится влаги.

Этот и другие столы вы сможете заказать в интернет-магазине «ВсеСтулья.ру». По желанию у многих моделей можно сменить цвет подстолья и верха .

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