Как превратить пластиковое окно в произведение искусства?

Металлопластиковое окно ассоциируется у нас с профилем белого цвета и стандартными ручками, а ведь производители давно предлагают множество вариантов оформления окон.

Металлопластиковое окно ассоциируется у нас с профилем белого цвета и стандартными ручками, а ведь производители давно предлагают множество вариантов оформления окон, способных превратить белые примелькавшиеся створки в привлекательный дизайнерский образ.

Как изменить белый пластик до неузнаваемости?

На что мы в первую очередь обращаем внимание при первом взгляде на окно? Конечно, на створки. В некоторых дизайнерских решениях белый пластик смотрится слишком просто, особенно по сравнению с деревом. Однако можно сделать так, что металлопластиковый стеклопакет будет напоминать… натуральную древесину! Поможет в этом технология ламинирования, которую предлагает своим заказчикам компания «Русские Окна». Суть процесса — профиль покрывают специальной пленкой. Она может иметь разные цвета и фактуры: от яркого глянца до колоритного дуба или ясеня.

Ламинат не только красив, но и практичен. Он не выгорает на солнце. Его можно мыть, как обычный пластик. Единственное ограничение — нужно избегать использования абразивных средств и жестких щеток, которые могут повредить прочную пленку покрытия.

Важное дополнение — ручка

К любому окну сегодня можно подобрать оригинальную ручку. Наиболее популярны модели с Г-образным рычагом. В некоторых из них рычаг можно снимать для очистки или для предотвращения открывания окна детьми. Вы можете выбрать ручку белого, черного или коричневого цвета.

Дорого выглядят ручки под металл: серебро, золото, хром. Высоко ценятся изделия, в которых металл присутствует не только на покрытии, но и во внутренних компонентах. Например, производители предлагают ручки из алюминия, латуни, нержавеющей стали. Эти материалы наименее склонны к коррозии, а значит, фурнитура будет не только радовать глаз, но и прослужит долго.

Помимо открывания и закрывания, современные ручки могут выполнять другие полезные функции, например, противовзломные. Яркий пример — оконная фурнитура нового поколения с опцией Secustik из серии TITAN AF GLOBE от SIEGENIA. Такая элегантная ручка с лаконичным дизайном затрудняет прокручивание четырехгранного штифта и тем самым препятствует сдвигу ручки с внешней стороны.

Эффектный штрих — подоконник

Еще одна важная деталь в дизайне окна — подоконник. Пластиковые подоконники привлекают доступной ценой, долговечностью, широким выбором цветов.

Подоконник нестандартного цвета хорошо сочетается с подходящим по тону окрашенным или ламинированным профилем, а также с универсальным белым обрамлением створок.

Поверхность плиты подоконника может быть как глянцевой, так и матовой. С любой при этом легко удаляются загрязнения, в том числе сложные пятна.

Украшаем окно декоративной раскладкой

Эффектный вид придает окну декоративная раскладка. Она представляет собой тонкий профиль, который визуально разделяет створку на части. Профили могут иметь разные цвета, фактуры. Их укладывают с внешней стороны стекла, а также внутри стеклопакета.

Раскладка помогает гармонично вписать современное пластиковое окно в дизайн старинных и деревенских домов. С помощью планок можно не только разделить створку на секции, но и создать сложный узор, например, в виде вензеля.

Дизайн невозможен без качества

Все дизайнерские изыски могут быть сведены на нет, если на окне установлена дешевая фурнитура. У нее может отсутствовать антикоррозийная защита, а значит, покупатель не застрахован от скорого появления ржавчины.

Супербюджетные петлевые группы могут быть не готовы к постоянному открыванию и закрыванию тяжелых створок, которые очень быстро начинают провисать. В итоге окно перестает выполнять свои функции. Если хотите сделать правильный выбор фурнитуры, не стремитесь поставить самые дешевые комплектующие. Выбирайте проверенные временем бренды.

Отличное дизайнерское и одновременно энергоэффективное решение – скрытолежащая фурнитура. За счет скрытого положения петель открывается возможность изготовления изящных конструкций с узкой видимой шириной профиля и большим просветом окна. Оконные ручки при этом могут применяться в качестве отдельного элемента дизайна конструкции либо подбираться под цвет подоконника. Скрытолежащая фурнитура петлевой группы TITAN W отличается высокой несущей способностью, проста в обслуживании, долговечна.

Немецкие производители поставляют на рынок надежную фурнитуру европейского качества. Изготовленные ими детали не только красивы — они эффективно защищены от разрушительного воздействия пыли, температур, влаги. Например, оконная фурнитура SIEGENIA со специальными покрытиями TITAN Silber и TITAN E-Look выдерживает сотни часов в соляном тумане. Ее глянцевый серебристый блеск и матовая металлизированная поверхность сохраняют свои качества многие годы.

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