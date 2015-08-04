Как создать колониальный стиль в интерьере

Особенности колониального стиля в интерьере и советы по тому, как превратить дом в колониальный рай.

В средние века Англия была мощнейшей державой со множеством колоний на разных континентах. Колонизаторы привозили с собой не только форму правления, но и привычный для себя комфорт. Однако тропические условия наложили свой отпечаток на то, как выглядели дома англичан в тех краях. Именно по этой причине колониальный стиль считается одним из самых интересных и самобытных, ведь он появился в результате смешения двух культур и миров, так не похожих друг на друга.

Колониальный стиль в интерьере

В основе колониального стиля лежит смесь европейских и восточных черт: массивная резная мебель из красного дерева или тика (его также используют в строительстве яхт, так как это дерево не впитывает влагу), экзотические принты, много растений и предметы интерьера из ротанга. Английская практичность и комфорт соединились с восточной роскошью и экзотикой.

Основная цветовая палитра колониального стиля включает такие цвета, как белый, черный, коричневый, все оттенки бордового и красного, зеленый и приглушенный желтый. Из-за того, что цвета тяготеют к натуральным(один из принципов стиля —стремление приблизиться к природе), все внимание уделяется акцентам: текстуре вещей, антикварному декору, бронзовым статуэткам, необычным абажурам из шелка или льна, экзотическим принтам на текстиле или обоях.

В идеале, дом в колониальном стиле большой и светлый, с обилием плетеной мебели, дерева (даже оконные рамы предпочтительно делать из дерева, что для многоэтажных домов и наших суровых зим совершенно не подходит), и экзотическим ковром на полу. Мы как-то писали про дом Хемингуэя на Кубе, так вот он выполнен как раз в колониальном стиле.

Есть у колониального стиля еще особенность — любовь к звериной тематике. Например, кофейный столик в форме слона, изображение тигров или львов на фурнитуре мебели, шкура зебры, брошенная на пол. На Востоке животные воспринимаются как символы и талисманы, поэтому им уделялось столько внимания.

В целом, создается впечатление, что колониальный интерьер создан для отдыха во время жаркого дня. Если вы хотите почувствовать себя дома, как во время экзотического путешествия, то вам стоит обратить свое внимание на этот стиль. Еще раз напомним, что же характерно для подобного интерьера:

Натуральная цветовая гамма и материалы (дерево, кожа, лен, шелк, хлопок)

Мебель из дерева

Плетеная мебель из ротанга

Обилие растений: пальмы, стволы бамбука, экзотические цветы

Звериные мотивы в фурнитуре и статуэтках

Роскошные детали: резные зеркала, часы, фигурки из бронзы (идея для вдохновения: подумайте, что могли привезти с собой из Англии колонизаторы: какие-то фамильные ценности, предметы роскоши того времени)

Деревянный вентилятор на потолке

Мягкий желтый свет: торшеры и абажуры в помощь

Эффектные принты с цветами, птицами и животными

Сундук как элемент декора

Плетеная или шелковая ширма

На коллаже: кресло Chocolate Zebra, столик со слоном, экзотические обои, африканская маска, шелковая подушка, набор посуды Jasper Conran, блюдо под фрукты в виде листьев, резная шкатулка.

Для того, чтобы оформлять интерьер в колониальном стиле, нужно любить эклектику, интересоваться историй и быть готовым к экспериментам. И, если это все о вас, то мы уверены, что ваш дом сможет стать райским уголком, в котором будут главенствовать комфорт и капелька экзотики.

Фотографии: zillow.com

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