Как выбрать... унитаз

Разбираемся в том, какие бывают унитазы: материалы и особенности конструкции, полезные характеристики. Расскажем всё, о том как правильно выбрать хороший унитаз.

Как правильно выбрать хороший унитаз

Четыре из пяти дизайнеров считают, что хорошая сантехника входит в число вещей, на которых никак нельзя экономить во время ремонта, поэтому относиться к ее выбору стоит очень ответственно. Мы уже публиковали статью о том, как выбрать ванну, а сегодня приготовили для вас обзор основных характеристик унитазов.

Содержание:

Материал

Чаще всего унитазы делают из санфаянса и санфарфора. И то, и другое, в сущности, обожженная белая глина, но для создания фарфора в нее добавляют примеси, так что он получается более плотным и устойчивым к сколам, чем фаянс. Есть мнение, что если не опрокидывать унитаз на пол, это не важно, но нашей редакции известен случай, когда унитаз пошел сквозными трещинами из-за уроненной в него металлической турки, поэтому прочность материала имеет значение. А вот легкость ухода за фарфором во многом преувеличена. Хотя сам материал более плотный, его, как и фаянс, покрывают слоем глазури, — в итоге качество поверхности зависит именно от нее.

Унитазы делают и из других материалов, например, нержавеющей стали или искусственного или натурального камня. Первые легкие и прочные, и поэтом размещают их чаще в публичных местах. Вторые изготавливаются на заказ для шикарных интерьеров, а их характеристики зависят от свойств конкретного минерала.

Необычная сантехника в подмосковном доме

Установка бачка

По взаимному расположению бачка и чаши выделяют четыре разновидности унитазов: с подвесным бачком, моноблок, со скрытым бачком и с бачком на унитазе.

Подвесной бачок под потолком часто встречался в прошлом, а сегодня его используют для для создания ретро-атмосферы. Впрочем, такую конструкцию проще мыть, а вынесенный наверх бачок позволяет поставить чашу ближе к стене и сэкономить место.

В моноблоке, как понятно из названия, чаша и бачок составляют единое целое. За счет отсутствия лишних швов и креплений такой унитаз легок в уходе, да и выглядит он строже и солиднее. Зато если сломается механизм слива или на чаше появится трещина, менять придется все.

Подвесной бачок в московской квартире в колониальном стиле

Скрытый бачок устанавливается за фальш-стеной так, что на виду остается только вмонтированная в перегородку кнопка смыва. Это очень удобно, если у вас за унитазом, как это часто бывает, есть небольшое пространство, или уборная достаточно большая, чтобы поставить перегородку.

Бачок, крепящийся к чаше унитаза — самая популярная и привычная нам конструкция. Чтобы установить его, не нужно сверлить стены или возводить новые, и, в отличие от моделей со скрытым бачком, все детали унитаза остаются на виду, так что отремонтировать что-то в случае поломки будет гораздо проще.

Скрытый бачок в туалете шикарного московского лофта

Установка чаши

Унитазы бывают напольные и подвесные, и у всех есть свои плюсы и минусы. Напольные конструкции надежнее, дешевле и проще в установке. Подвесные выглядят аккуратнее, с ними проще следить за чистотой пола. Главный минус подвесных унитазов в том, что их сложно и дорого устанавливать: на стену нужно крепить металлическую раму, а бачок в этом случае обычно монтируется в нишу или за фальш-стену. Правильно закрепить унитазы особенно важно, если пользоваться ими будут полные люди.

Подвесной унитаз в современной квартире в Киеве

Выпуск

Перед тем, как отправиться в магазин за унитазом, проверьте, как расположены в вашем санузле трубы канализации. Большинство унитазов сейчас имеют горизонтальный выпуск, что соответствует современной конструкции стояков канализации, при этом в советских домах стандартом была сантехника с косым выпуском, которую найти в продаже уже сложно. К счастью, унитазы с горизонтальным выпуском достаточно универсальны, и хороший мастер может присоединить их к любым трубам. Проблемой это может стать тольков том случае, если санузел очень тесный: переходники «съедят» несколько драгоценных сантиметров. В этом случае лучше выбрать унитаз с выпуском «варио», специально сконструированным для крепления к любому типу труб, даже если они, как это чаще бывает в частных домах, предполагают использование сантехники с вертикальным выпуском.

Напольный унитаз в женской квартире в Киеве

Другие характеристики

Микролифт. Особенность конструкции крышки, которая заставляет ее не падать с грохотом, а плавно закрываться.

Антивсплеск. Этот маркетинговый, по сути, термин означает, что чаша унитаза сконструирована так, что в процессе его использования не возникает брызг. В любом случае, это улучшенный вариант воронкообразной чаши — в противоположность недостаточно гигиеничной и устаревшей тарельчатой системе.

Двойной режим смыва. На бачках с такой системой есть две кнопки: для полного и для частичного слива воды. Так как опустошать бачок полностью необходимо далеко не всегда, это помогает экономить воду.

Угловая конструкция. Такие унитазы ставятся не к стене, а в угол, и позволяют эффективно использовать пространство маленького санузла.

Удобство для людей с ограниченными возможностями. Унитазы с поручнями, увеличенной выстой сиденья, гигиеническим вырезом в чаше — специальные модели сантехники для людей с физической инвалидностью делают многие производители. Пользоваться такими унитазами будет удобно и пожилым людям.

Унитазы Laguraty, AeT, Althea

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