Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома

В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.

В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.

Содержание:

Описание растения

Одно из любимых растений ландшафтных дизайнеров ‒ Молодило (лат. Sempervivum ‒ «всегда живой»), или Каменная роза. С помощью его они создают удивительные игольчатые поля в садах, собирают невероятные композиции на клумбах и разбавляют красками зелень.

В наших краях Молодило чаще называют «Каменная роза». Взглянув на растение впервые, на ум сразу приходит ассоциация именно с этим цветком. А каменным его прозвали за неприхотливость, выносливость и хорошую адаптацию.

Молодило ‒ суккулент с плоскими, плотными или заостренными листьями, которые образуют розетку. Располагается розетка прямо на земле, без выраженного стебля, поэтому и используют каменную розу как почвопокровное растение.

Окрас у каменной розы бывает разный. В солнечных районах более яркий и разных цветов, а в тени ‒ зеленый с небольшой красной каймой по краю листьев.

Каменная роза отличается морозостойкостью и способом размножения. Растение выпускает «усы», на которых образуются детки. Любит солнце, небольшой полив и свежий воздух. Но при всей любви к природным условиям, молодило прекрасно адаптировалось и к домашним.

Виды Молодило (Каменной розы)

Каменная роза происходит из семейства Толстянковых и насчитывает примерно 30-60 видов. Такой большой разброс ботаники объясняют тем, что систематика рода растения до сих пор не устоялась. Наиболее часто встречаемые молодило для дома:

1. Кровельное ‒ популярнейшее растение в России, легко гибридизирует с другими видами, за счет чего в мире существует уже огромное количество его сортов, у некоторых даже нет названия. Эту каменную розу можно встретить на юге и в центре Европы, в европейской части России и в Малой Азии. Многолетнее растение разрастающееся диаметром до 20 см, а в высоту до 8. Цветоносы выпускает до 60 см, цветет в июле-августе светло- и темно-пурпурными цветочками.

2. Паутинистое ‒ растет в горах Западной Европы. Многолетний суккулент, размножающийся один раз в жизни. Розетки небольшие, диаметром до 2 см, расположены близко друг к другу. Листья зеленые или красноватые с красной верхушкой, на которой много белых волосков. Они покрывают розетки густым паутинистым покровом.

3. Горное ‒ в природе можно встретить в альпийском поясе гор Европы. Многолетник с острыми темно-зелеными листьями, которые с обеих сторон опушены железистыми волосками. В диаметре розетка не более 2 см, а высота цветоносов достигает максимум 5-8. Соцветие щитковидное, с мягкими пурпурно-фиолетовыми лепестками.

4. Кавказское ‒ в диком виде можно увидеть только на Кавказе. Высокое (для суккулентов) многолетнее растение достигает порой 25 см. Розетки же небольшие, максимум 5 см. У него продолговатые гладкие (редко с легким опушением) листья. Цветет ветвисто 10-15 цветками с фиолетовыми или лилово-пурпурными лепестками.

5. Карликовое ‒ растет на 2000-3000 высоте Кавказских гор. Миниатюрное растение до 2,5 см в диаметре с зелеными, продолговатыми, заостренными листьями, по краям которых есть небольшие волоски. Соцветия мелкие, лилово-пурпурные, с темной полоской в середине, максимум достигают 8 цветков.

6. Мраморное ‒ родом из средней Европы, известен с 18 века. Плосковатые розетки разрастаются до 10 см. Бывает легкое опушение в начале жизни растения, во взрослом возрасте листья уже гладкие, зеленого или красного цвета с цветными прожилками.

7. Русское ‒ цветущий один раз в жизни многолетник, достигающий 35 см. Стебли у него бороздчатые, слегка пушистые. Листья клиновидные, чуть расширенные и также пушистые. Цветет в конце лета многоцветковыми веточками, рыхлыми желтыми цветочками.

8. Гибридное ‒ под таким названием объединяют довольно много сортов и форм растения. В магазинах их можно встретить чаще всего без названия и в большом ассортименте. Самый популярный вариант ‒ зеленый лист с красным кончиком, который впоследствии может изменить цвет.

Среди цветоводов каменная роза приобрела популярность как за красоту, так и за легкость в уходе. Некоторые шутят: чем хуже уход ‒ тем лучше. Растение предпочитает бедные каменистые и песчаные почвы. Легко смешивается с другими видами и радует любителей новыми сортами каждый год.

Приметы и суеверия

Предрассудков о каменной розе не мало. Но верить в них или нет, решайте сами. Некоторые считают, что цветок обладает негативной энергией, ведь часто его можно встретить на кладбищах. И такой выбор понятен, молодило ухода специального не требует, может расти на камнях, устойчив к морозам и выглядит привлекательно.

В средневековье же, напротив, люди считали, что каменная роза отгоняет зло от дома и его владельца. А король Карл Великий заставлял разводить молодиво на крышах, чтобы “отпугивать” молнию.

На Руси девушки для яркого румянца натирали цветком щеки. А настойка из молодило считалась лечебной, ее применяли при лечении глаз и ушей.

Еще одна примета родом из крестовых времен. Французский фармацевт Одо писал об обычаи носить молодило с собой, так можно было защититься от укуса скорпиона.

Что нужно знать перед покупкой растения для дома?

Вы решили, что хотите выращивать каменную розу в домашних условиях. Как подготовиться к встрече с растением?

Небольшой чек-лист ниже.

Почитайте о Каменной розе. Узнайте какие ей нужны условия, что в доме готово, а что придется докупить для их создания. Что вам потребуется для пересадки и ухода за ним. В магазине обязательно обратить внимание, где стояло растение. Была ли подсветка? Каменная роза любит солнечный цвет, в тени теряет тургор и меняет окрас. Рядом ли двери, окна? Есть ли сквозняки? Идеально, если растение находится в условиях, приближенных к естественным. Присматривайтесь к более молодым растениям. Они лучше переносят стрессовые ситуации, легче приспосабливаются к новым условиям. Проверьте грунт. Если влажный, узнайте у продавцов, когда последний раз поливали. Если очень сырой и много воды в поддоне, растение залито, могут быть проблемы с корнями. Осмотрите цветок на наличие паразитов. Есть ли налет на листочках? Повреждения на стебле? Если решитесь покупать такое растение, будьте готовы заниматься его реабилитацией. Если растение цветет, берите где меньше бутонов, но больше раскрытых цветков. Не забудьте про упаковку, а зимой нужно также защитить от холода.

Пересадка

После покупки нужно дать Молодило дней 10-14 постоять отдельно от других растений, привыкнуть к новому помещению и его условиям. А после приступать к пересадке.

Подготавливаем необходимое:

широкий горшок ‒ помним, что каменная роза размножается “усиками” по краям, поэтому емкость выбирайте больше диаметра розетки; дренаж ‒ керамзит или небольшие камни; грунт ‒ можно купить готовый для суккулентов или составить свой. Каменная роза любит рыхлую, каменистую, песчаную почву. У каждого цветовода свой «рецепт» грунта, кто-то сажает и просто в каменную почву; растение ‒ обрываем подсохшие снизу листья, пустые и гнилые корни, если они есть.

Далее приступаем непосредственно к пересадке растения:

укладываем дренаж на дно горшка (примерно ⅓ часть емкости); насыпаем грунт, проделываем пальцами небольшую ямку; высаживаем наше Молодило и присыпаем по краям грунтом; а от полива лучше воздержаться, сделаете это через несколько дней.

Уход в домашних условиях

Каменная роза любит яркий рассеянный свет. В тени растение вытягивается и теряет форму. Любители суккулентов решают эту проблему путем дополнительного освещения. Можно купить специальную фитолампу, а можно подсвечивать и обычными, направив их на растение.

Влага накапливается у Молодило в листьях и обеспечивает питательными веществами долгое время. Поэтому полив стоит ограничить, как и частые подкормки. Не зря же цветок прозвали каменным. Летом растение достаточно поливать раз в 2 недели, а зимой ‒ раз в 20-30 дней.

Пересадка каждый год не требуется, только если растению становится мало место.

Размножение

Новые растения Молодило можно получить двумя способами:

1. Семенами ‒ трудоемкий процесс, не всегда заканчивается успехом. Весной семена раскладывают на слегка увлажненный грунт, присыпают сверху и накрывают пленкой. Ставят в место с температурой 20 градусов. Дней через 15 начинают появляться первые всходы. Иногда чуть дольше. Дальше остается следить за процессом, периодически проветривая контейнер, в котором растут цветы.

2. Отростками ‒ когда появились “усики” и сформировались небольшие розетки, нужно аккуратно их отделить от материнского растения и пересадить в отдельную, небольшую емкость. Как правильно пересадить Молодило, мы писали чуть выше.

С чем сочетать каменную розу в композициях?

В домашних условиях каменную розу используют и для украшения интерьера. Различные композиции смотрятся оригинальным и неповторимым декором. Сочетать Молодило можно как с другими растениями, так и с природными материалами или разными аксессуарами.

Подобрать растение-компаньона можно по похожим предпочтениям. Лучшим вариантом будут другие суккуленты: похожая эхеверия, крестовник роули, алоэ и многие другие.

Можно составить композиции с орхидеями или небольшими деревьями, такими как Мирт или Мирсина.

Из природных материалов самым выигрышным вариантом смотрится камень. Но и древесина, стекло или, например, скорлупа ореха тоже хорошо украшают Молодило.

Что касается аксессуаров, то их можно подбирать под цвета интерьера, текстиля, растений или любые другие, какие вам нравятся. Для вдохновения посмотрите нашу небольшую подборку.

Дайджест Квартблога

Суккуленты: виды милых толстячков и уход за ними - Самая полная инструкция по уходу за суккулентами в домашних условиях. Покажем примеры растений в интерьере.

Как вырастить гортензию Ваниль Фрайз, если вы о ней ничего не знаете - Квартблог рассказывает, как выращивать гортензию Ваниль Фрайз, что требуется для ухода, и показывает фото-примеры, как прекрасно цветет это растение.

Знать и уметь: как вырастить орхидеи - Мы расскажем о том, как вырастить и ухаживать сразу за несколькими видами комнатных орхидей в домашних условиях, которые часто продаются в магазинах.

Подвесные кашпо для цветов: DIY и не только - Восемь мастер-классов, которые помогут сделать идеальное подвесное кашпо для цветов, и восемь ссылок на готовые вещи.

Искусственные цветы в интерьере - Искусное искусство подражания. Искусственные цветы в интерьере - красивые примеры, полезные советы и важные рекомендации от Квартблога!

каменная роза