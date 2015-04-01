Киевская квартира в 56 м² с элементами лофта

Сдержанный интерьер квартиры в Киеве с мотивами лофта, экодизайна и хай-тека.
Фотографии с сайта syndyk.byлофт, эко-дизайн, Хай-тек, современный стиль
Сдержанный интерьер квартиры в Киеве с мотивами лофта, экодизайна и хай-тека.
Фотографии с сайта syndyk.byлофт, эко-дизайн, Хай-тек, современный стиль
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