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Киевская квартира в 56 м² с элементами лофта

Сдержанный интерьер квартиры в Киеве с мотивами лофта, экодизайна и хай-тека.

Фотографии с сайта syndyk.by

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