Книжные рекомендации Квартблога: читаем хорошие книги и становимся лучше

И снова мы готовы порекомендовать вам несколько отличных книг, которые помогут посмотреть на мир с другой стороны.

И снова мы готовы порекомендовать вам несколько отличных книг, которые помогут посмотреть на мир с другой стороны.

Содержание:

Есть люди, истории которых меняют наше представления о возможностях человека. Майкл Роуч провел более 20 лет в тибетском монастыре, став первым западным человеком, получившим степень «Геше», или доктора буддийской философии. Без опыта, денег и связей, опираясь лишь на буддийские знания об устройстве мира, он основал одну из самых успешных компаний в Нью-Йорке. Эта книга – продолжение культового бестселлера «Алмазный Огранщик», набор принципов, которые сделают управление компанией успешным, выведут и укрепят ее позиции на рынке, помогут прыгнуть выше поставленных ранее задач. Система Кармического менеджмента работает всегда: при общении с поставщиками, клиентами, сотрудниками. Эта книга заставит вас по-новому посмотреть на бизнес и на вашу жизнь. Прочитав ее, вы поймете как, помогая другим людям, вы сможете всегда достигать своих целей независимо от внешних обстоятельств.

Есть люди, истории которых меняют наше представление о возможностях человека. Майкл Роуч, доктор буддийской философии, без опыта, денег и связей, опираясь лишь на буддийские знания об устройстве мира, основал одну из самых успешных компаний в Нью-Йорке.

В этой книге автор подробно описывает, как ему удалось достичь успехов в среде жесткой конкуренции, и как, используя принципы, описанные в древней сутре Алмазного Огранщика, любой человек может повторить его успех. Ведь и древняя тибетская мудрость, и современные правила ведения бизнеса, и все человеческие устремления имеют одну общую цель – обогатить нашу жизнь, помочь достичь процветания как внешнего, так и внутреннего.

Эта книга заставит вас по-новому посмотреть на бизнес и на вашу жизнь. Прочитав ее, вы поймете как, помогая другим людям, вы сможете всегда достигать своих целей независимо от внешних обстоятельств.

Мы все хотим любви, достатка и комфортной жизни, реализации своих талантов, достойного образования и общественного признания, успеха в начинаниях и возможности путешествовать. Мы все хотим открывать новые прекрасные миры, мы все хотим быть счастливыми.

Задача этой книги – рассказать читателю о ключе к достижению целей и реализации своих желаний.

Ключ – это новый метод, комплекс инструментов, который назван автором НЕЙРОГРАФИКОЙ. Автор, Павел Пискарёв, – доктор психологических наук и мастер по работе с расширенным состоянием сознания – уверен, что когда вы прочтете эту книгу, возьмете в руки маркер и начнете рисовать, вы по-настоящему полюбите этот метод. И с удивлением обнаружите, что через рисование главные задачи вашей жизни решаются сами собой.

Описание и обложки книг предоставлены litres.ru.

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