Комод в классическом и современном интерьере

Среди всех разновидностей корпусной мебели комод считается одним из старейших элементов, которыми украшали интерьер еще с давних времен. Сейчас комоды незаменимы в спальне, детской, гостиной. Интернет-магазин корпусной мебели Fcase.ru предлагает купить комод от лучших отечественных производителей, который станет функциональным и стильным акцентом интерьера.
Роль комода в современном интерьере
Современные комоды выполняют функцию мини-шкафов небольшой высоты с несколькими выдвижными ящиками. Некоторые модели имеют еще отделения с полочками, которые скрываются за непрозрачными дверцами. Такие полки незаменимы для хранения одежды и постельных комплектов. Преимущественно комоды создаются для спальни, но есть модели и для гостиной, детской комнаты.
Комоды незаменимы для малогабаритных квартир и студий, где нужно компактно сложить большой объем вещей. Элементы мебели отличаются прекрасной вместительностью, но занимают немного места.
На рынке представлена масса моделей из различных материалов, в лаконичном исполнении или с декоративными элементами. Комод можно выбрать под любой интерьер благодаря возможности комбинирования с другими элементами мебельных гарнитуров.
Дизайн и функциональность
Дизайнеры постоянно предлагают новые усовершенствованные модели комодов в классическом , современном, стиле хай-тек. Дизайнерская мебель отлично вписывается в интерьер, гармонично дополняет его или становится стильным акцентом.
Классические модели состоят из ножек, выдвижных ящиков и столешницы. Но представлены разные конструкционные решения, нестандартные габариты с увеличенной шириной и глубиной. Отдельные системы подходят для вставки в крупные гарнитуры. Комод не менее функционален и практичен, чем шкаф-купе, но занимает существенно меньше места. Наличие ящиков дает возможность использовать внутреннее пространство в полном объеме, а на столешнице можно расположить аксессуары и нужные предметы:
- косметику;
- зарядные устройства для гаджетов;
- сувениры и аксессуары;
- фото в рамочках;
- настольную лампу.
Комод отлично подходит в качестве подставки под телевизор или домашний компьютер. Ключевое преимущество мебели – универсальность и многофункциональность.
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