Комод в классическом и современном интерьере

Интернет-магазин корпусной мебели Fcase.ru предлагает классические и современные комоды для гостиной, спальни, кухни, детской комнаты. Комоды предлагаются от лучших отечественных фабрик, гарантировано безупречное качество изделий.

Среди всех разновидностей корпусной мебели комод считается одним из старейших элементов, которыми украшали интерьер еще с давних времен. Сейчас комоды незаменимы в спальне, детской, гостиной. Интернет-магазин корпусной мебели Fcase.ru предлагает купить комод от лучших отечественных производителей, который станет функциональным и стильным акцентом интерьера.

Роль комода в современном интерьере

Современные комоды выполняют функцию мини-шкафов небольшой высоты с несколькими выдвижными ящиками. Некоторые модели имеют еще отделения с полочками, которые скрываются за непрозрачными дверцами. Такие полки незаменимы для хранения одежды и постельных комплектов. Преимущественно комоды создаются для спальни, но есть модели и для гостиной, детской комнаты.

Комоды незаменимы для малогабаритных квартир и студий, где нужно компактно сложить большой объем вещей. Элементы мебели отличаются прекрасной вместительностью, но занимают немного места.

На рынке представлена масса моделей из различных материалов, в лаконичном исполнении или с декоративными элементами. Комод можно выбрать под любой интерьер благодаря возможности комбинирования с другими элементами мебельных гарнитуров.

Дизайн и функциональность

Дизайнеры постоянно предлагают новые усовершенствованные модели комодов в классическом , современном, стиле хай-тек. Дизайнерская мебель отлично вписывается в интерьер, гармонично дополняет его или становится стильным акцентом.

Классические модели состоят из ножек, выдвижных ящиков и столешницы. Но представлены разные конструкционные решения, нестандартные габариты с увеличенной шириной и глубиной. Отдельные системы подходят для вставки в крупные гарнитуры. Комод не менее функционален и практичен, чем шкаф-купе, но занимает существенно меньше места. Наличие ящиков дает возможность использовать внутреннее пространство в полном объеме, а на столешнице можно расположить аксессуары и нужные предметы:

косметику;

зарядные устройства для гаджетов;

сувениры и аксессуары;

фото в рамочках;

настольную лампу.

Комод отлично подходит в качестве подставки под телевизор или домашний компьютер. Ключевое преимущество мебели – универсальность и многофункциональность.

Заказать стандартные модели или изготовление комодов по индивидуальным пожеланиям можно в магазине Fcase.ru. В каталоге представлены изделия от лучших мебельных фабрик, которые предлагается по выгодным ценам без посреднических наценок.

комод