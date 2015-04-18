Квартира 43 кв. метра для девушки-студентки

Дизайн-проект для девушки-студентки, которая много времени проводит за учёбой и дома. Девушка попросила открытую планировку, большой гардероб и кабинетную зону в спальне.

Дизайн-проект был создан для девушки-студентки, которая много времени проводит за учёбой и дома. Девушка попросила открытую планировку, большой гардероб и кабинетную зону в спальне. Также у нее много книг, поэтому в квартире множество встроенных ниш с библиотеками.

Ярким акцентом в дизайне гостиной стал диван желтого канареечного цвета, а также яркое кресло в спальне. Остальные материалы отделки и мебель нейтральные, выполнены в теплой и традиционной гамме.

Дизайнер спрятала кондиционеры в специальные ниши, также, как и электрический щиток в прихожей. В квартире даже есть мини-кладовка для бойлера и ремонта коммуникаций.

Все перегородки в квартире выполнены из обычной фанеры или гипсокартона. В дизайне пола использовался керамогранит под мрамор и натуральное дерево, инженерная доска. В спальне МДФ-панели (шпонированные).

В интерьере ванной комнаты дизайнер решила использовать минималистичные решения для создания более эргономичного пространства.

Бренды

Гостиная

Краска для стен Beckers

Напольное покрытие керамогранит Atlas Concord Russia

Техника в гостиной: телевизор Samsung Frame UE43LS003AU и электрический камин Dimplex Prism 34

Кухня

Кухонный фартук, мойка и столешница искусственный камень; краска для стен Beckers

Гарнитур изготовлен полностью на заказ по эскизам дизайнера

Бытовая техника:

встраиваемый холодильник NEFF KI6863D30

встраиваемый духовой шкаф NEFF B27CR22N1

встраиваемая индукционная варочная панель NEFF T66TS61N0

встраиваемая вытяжка NEFF D55ML66N0

Смеситель на кухню Omoikiri Shinagawa BN, материал латунь, цвет нержавеющая сталь

Краска для стен Beckers

Напольное покрытие керамогранит Atlas Concord Russia и инженерная доска

Мебель: обеденный стол Domitalia, стулья выполнены на заказ

Освещение: люстра над обеденным столом BUBBLE STIK COLD CHANDELIER

Коридор

Краска для стен Beckers

Напольное покрытие: керамогранит Atlas Concord Russia и инженерная доска

Спальня

Отделка (обои, плитка, краска): краска для стен Beckers, шпонированные панели

Напольное покрытие: инженерная доска

Мебель:

Прикроватные тумбы AGURA LA REDOUTE INTERIEURS

кресло у рабочего стола LA REDOUTE INTERIEURS

Освещение:

бра в спальне Gramercy Home SN058-1-BRS

встраиваемые светильники в потолке в спальне RISE KIT

Ванная комната

Отделка: керамогранит Atlas Concord Russia и Италон

Сантехника:

раковина Laufen Living 600х340х110 + Незапираемый донный клапан Laufen 9818.8

смеситель из столешницы Hansgrohe

душевой набор Hansgrohe Raindance Select S

душевая дверь Cezares Eco O B-1-65-C-Cr

сливной трап TECE Drainprofile

гигиенический душ Bossini

унитаз приставной Laufen Kartell с крышкой с микролифтом

кнопка Geberit (хром/хром матовый и встраиваемый бачок)

Освещение: влагозащищенные в ванной светильники Novotech Metis 357585, LED профили

Дизайнер: Алина Лютая

Фотограф: Роман Спиридонов

квартира