Квартира 80 кв.м. в стиле лофт для бизнесмена

Дизайн интерьера этой трехкомнатной квартиры в стиле лофт в г. Химки выполнен в студии Icon. Владелец квартиры — молодой бизнесмен. Он хотел видеть свое жилье современным, практичным, урбанистичным.

Дизайн интерьера этой трехкомнатной квартиры в стиле лофт в г. Химки выполнен в студии Icon. Владелец квартиры — молодой бизнесмен. Он хотел видеть свое жилье современным, практичным, урбанистичным. Дизайнеры выбрали природную цветовую палитру с черными акцентами, а также керамогранит и натуральный паркет в качестве главных материалов отделки пола и стен.

В кухне-гостиной планировка нестандартная, заданная еще архитекторами. Внешняя стена с окнами имеет слабый изгиб в форме полумесяца и определяет варианты расстановки мебели. В итоге выбор пал на кухонный гарнитур п-образной формы возле входа, столовую слева от него и гостиную возле окна. Такой формат позволяет проводить время за кулинарией с видом на интерьер, а не на стену при линейной кухне.

Кабинет выполнен в минималистичном формате — раскладной диван используется для отдыха, чтения и приема гостей. Также здесь есть эргономичный стол для работы и отдыха за компьютером.

В интерьере ванной комнаты и санузла был использован керамогранит под серый сланец и мрамора разных пород. Стоимость этих материалов примерно равняется 3 000–4 000 рублей за квадратный метр (Италия), а их износостойкость позволяет считать такой интерьер практически вечным.

В ванной заказчик попросил установить традиционную чашу со стеклянным экраном, а не душевую кабину, а в санузле добавить функцию биде. Также дизайнеры поставили здесь два полотенцесушителя, провели грамотную систему вентиляции, спроектировали встроенную подсветку, которая очень важна для маленьких помещений.

Дизайн: Iconn.pro

лофт, бизнесмен