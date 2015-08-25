Квартира площадью 33 м² в богемном районе Вильнюса

Яркий интерьер, полный дизайнерских хитростей.

Молодая семья хотела купить квартиру недалеко от центра Вильнюса, накопленных средств им хватило на небольшую двухкомнатную квартирку в Ужуписе, который очень любим творческими людьми и считается практически литовским Монмартром. Грамотная перепланировка, сделанная архитектором Далюсом Регельскисом, немного увеличила жилую площадь и заставила квартиру выглядеть просторнее. А благодаря декоратору Грете Мотеюнене интерьер супругов теперь такой уютный. Кухня и гостиная были объединены в одну студию. Утепление пола позволило отказаться от занимающих место радиаторов. Теперь увеличенные подоконники заменяют хозяевам и столики, и комоды. Для экономии места шкафы на кухне и в спальне были сделаны до потолка. В спальне эти шкафы вместе с подвешенным на рейлинге стеганным ковриком играют роль еще и изголовья кровати. А прикроватную тумбочку или полочку заменяют подвесные кармашки, которые хозяйка сшила своими руками.

Фотографии с сайта www.planete-deco.fr

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