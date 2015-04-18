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Квартира с антиквариатом

Мы немного устали от светлых скандинавских интерьеров, поэтому сегодня мы покажем вам нечто более темное и уютное - квартиру полную антиквариата от Екатерины Яковенко.

Дизайн: JP Interiors design

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