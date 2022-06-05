Лучшие проекты домов в виде букв (А, Г, П) - 25 фото

Предлагаем посмотреть варианты домов, построенных в виде букв алфавита кириллицы, различной этажности и размерности. Проекты хорошо продуманы и составлены специалистами.

Предлагаем посмотреть варианты домов, построенных в виде букв алфавита кириллицы, различной этажности и размерности. Проекты хорошо продуманы и составлены специалистами. Материалы различны, поэтому могут рассматриваться людьми с разными доходами и взглядами на экологию.

Одноэтажные и двухэтажные дома

В этом разделе представлены одноэтажные загородные или дачные дома с различными вариантами планировки.

В виде буквы «А»

В раздел, в основном, входят дома-шалаши или похожие на них конструкции.

Здание имеет следующие характеристики.

Общая площадь – 118 м². Количество комнат – 5. Размеры – 8х13 м. Этажей – 2.

Дом может быть построен из материалов на основе дерева: клееный брус, каркасные материалы, профилированный брус.

В доме предусмотрен небольшой второй этаж, состоящий из двух комнат, коридора, лестницы, санузла и большого балкона, устроенного вдоль трёх стен.

Объект имеет классическую планировку, включающую все необходимые комнаты, а также небольшие открытые веранды по трём стенам.

Компания-застройщик предусматривает возможность изменения планировки по желанию заказчика. Ввиду легкости конструкции, дом устанавливается на фундамент из металлических винтовых свай.

Вариант планировки первого этажа дома

Расположение комнат на втором этаже

Применение легких стен и фундамента, позволяет устанавливать на этот дом невысокую цену.

Двухэтажный дом с террасами, мансардой и лоджией

Строительство ведется на фундаменте из винтовых свай по каркасной схеме, либо по классической методике строительства из бруса. Параметры:

размер – 10х21 м;

общая площадь – 151 м²;

жилые комнаты – 4.

Особенность – два входа и две открытые террасы.

Планировка первого этажа

В состав второго этажа входят две жилых комнаты, балкон, санузел, гардеробная и застекленная мансарда.

При условии применения технологии каркасного строительства, срок строительства составляет 3 месяца.

Небольшой одноэтажный домик с мансардой

Легкое одноэтажное здание с мансардой и небольшой открытой террасой, установленное на винтовые сваи. Характеристики:

размеры – 11х7 м.;

площадь – 74 м².;

количество жилых комнат – 3.

Для подъёма на мансарду, в доме предусмотрена винтовая лестница, экономящая полезную площадь.

План планировки первого этажа

В мансарде запланированы две комнаты и выход с лестницы

Особенность дома – в его конструкции предусмотрена установка любых окон – от простых до панорамных или «в пол».

В виде буквы «Г»

Если дома из предыдущего раздела напоминают букву «А» при взгляде на их фасад, то в этой подгруппе при виде сверху они похожи на букву «Г».

Одноэтажный коттедж. Проект дома взят с сайта https://homeplans.ru/

Особенность конструкции этого загородного дома – просторная застекленная терраса и большая кухня-столовая. Есть индивидуальная котельная с душем и парной комнатой. Характеристики:

площадь общая – 186,2 м².;

жилая зона – 42,1 м².;

число жилых комнат – 3.

Запроектирован свайный фундамент с ростверком, стены и перегородки – из газобетонных блоков. Перекрытия – с утепленным чердаком с деревянными балками. Кровля – черепичная из композита. Цоколь – кирпичная кладка.

План дома

Еще одним достоинством проекта можно посчитать наличие натурального камина, расположенного в кухне-гостиной.

Деревянный двухэтажный коттедж

Дом спроектирован из расчета строительства на небольшом загородном участке. На первом этаже предусмотрена просторная веранда, над ней, на втором этаже – такая же по площади терраса.

Показатели проекта:

общая площадь – 104,7 м².;

жилые комнаты – 57 м².;

этажи – 2;

количество комнат – 3.

Планировка этажей (первый – слева)

Проект предполагает строительство дома из брёвен, ошкуренных или оцилиндрованных. Учитывая, что это дерево, материал стен можно легко заменить на любой тип бруса или применить технологию каркасного домостроения. Фундамент предполагается монолитный железобетонный, перегородки планируются сборными деревянными. Межэтажное перекрытие – деревянные балки с двухсторонней отделкой. В качестве кровли предлагается металлочерепица.

Одноэтажный стильный коттедж с плоской крышей

Дом представлен со стенами из газобетонных блоков, проект предусматривает применение любых других стеновых материалов. В указанном варианте предлагается ленточный монолитный железобетонный фундамент, существует возможность подбора других вариантов, в соответствии с предполагаемым весом здания. Характеристики:

общая площадь – 106,25 м².;

жилая зона – 80,24 м².;

угол наклона крыши – 20˚.;

комнат – 3.

Особенностью дома служит открытая терраса с тыловой стены.

Планировка

Дом рассчитан на круглогодичное проживание, в нем не предусмотрен гараж.

Большой одноэтажный коттедж с гаражом

Роскошный просторный дом включает в себя 13 помещений, в том числе, гараж на 2 машино-места. В число жилых помещений входит комната, имеющая 21 «квадрат» площади. Представленный проект предполагает строительство стен и перегородок из газобетонных блоков и монолитный ленточный ж\б фундамент. Возможно применение других материалов стен и типов фундамента. Все характеристики здания:

жилая площадь – 131, 9 м².;

всего – 207,8 м².;

количество комнат – 4;

машино-мест – 2.

Размер – 17х17 м.

Перед главным и задним входами предусмотрены открытые террасы. В здании два санузла и действующий камин в гостиной.

В виде буквы «П»

В раздел входят дома, напоминающие букву «П» на виде сверху.

Загородный деревянный дуплекс на две семьи

Интерес проекта вызывает его конструкция – фактически это два отдельных дома, объединенные только летней гостиной, расположенной между ними. Дом считается одноэтажным, хотя в обеих секциях есть мансарды. Запроектирован сборный ленточный ж\б фундамент, что означает наличие дополнительных площадей в подвальных частях дома. Характеристики:

общая площадь – 127,5 м².;

жилая – 70,3 м².;

этажей – 1;

жилые комнаты – 3;

Фундамент спроектирован с высокой мощностью, поэтому принятые проектировщиками деревянные стены могут быть заменены на другие стеновые материалы.

Планировка основной площади

Планировка мансардной части

Первый этаж запроектирован как кухня-гостиная в обеих частях дома. В мансардах предполагается размещение спален. Каждая из половин имеет собственное отопление.

Двухэтажный duplex на две семьи

По своему проектному решению дом похож на предыдущий проект, отличием является отсутствие общих помещений. Стены запроектированы из газобетонных блоков, устанавливается на сборный фундамент в виде ж\б плиты. Данные здания:

общая площадь – 178,8 м².;

жилая зона – 92,8 м².;

этажи – 2;

жилых комнат – 8 (2 х 4).

Проект предполагает отделку фасада атмосферостойкой штукатуркой. Дом имеет четыре входа – по два в каждой половине. Один из входов в каждую часть расположен с тыловой части здания и ведет в котельную своей половины. Запроектированы лестницы, ведущие с улицы на второй этаж, у каждого из торцов.

Планировка (первый этаж – слева)

Отметим небольшую неудачность планировки дома – спальни обеих половин, отделены друг от друга только тонкой внутренней перегородкой.

Одноэтажный коттедж с мансардой

Коттедж устанавливается на ленточный монолитный ж\б фундамент и может иметь подвальное помещение. Стены и перегородки газобетонные, перекрытие выполнено из сборного железобетона, цоколь из природного камня. Дом имеет характеристики:

общая площадь – 186,1 м².;

жилые комнаты – 105,5 м².;

комнаты – 6.

Предусмотрена индивидуальная котельная, которая имеет два входа: из гаража и из гостиной.

Планировка основного этажа

С тыльной стороны предусмотрена большая открытая терраса, выход на которую запроектирован из столовой.

Планировка мансарды

На мансарде предусмотрена ванная комната, расположенная рядом с внушительной гардеробной.

дом милый дом