Мебель для гостиной в современном стиле

В этой статье мы расскажем об основных особенностях оформления гостиной в современном стиле, о правильном подборе мебели и цветовых решений.

В этой статье мы расскажем об основных особенностях оформления гостиной в современном стиле, о правильном подборе мебели и цветовых решений.

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Современный стиль — это глубокое направление в дизайне интерьеров. Он заключается в удачном комбинировании стилистических элементов хай-тека, минимализма, модерна и других модных интерьеров. Но это не означает, что можно выбрать любые понравившиеся стилистические решения из всех интерьеров и создать из них современный. Планировка, меблировка и колористика современной гостиной должна отвечать определенным «законам», чтобы в итоге получить гармоничный, функциональный, эстетически привлекательный интерьер.

Дизайнерские критерии современного стиля гостиной

Интерьер в современном понимании включает в себя не только оформление стен, потолка и пола, но и подбор соответствующей мебели, техники и акцентных аксессуаров. Все эти компоненты должны быть частицей единого целого, создавая лаконичность форм и линий. Поэтому оформляя интерьер в современном направление, следует помнить о таких его составляющих:

Свобода и простота. Открытое пространство, дающее ощущение свободы, — и есть основа современности в дизайне. Интерьер гостиной не терпит наличия громоздких ширм или искусственных перегородок. Зонирование планировки достигается лишь декоративными элементами или цветовыми решениями.

Эклектика . Современный дизайн приветствует сочетание дизайнерских форм и направлений прошлого с настоящим, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Только следует помнить, что многогранность стилистики не должна вытеснять основную концепцию. Заимствованные элементы служат дополнением главной идеи.

Много воздуха и освещения. Панорамные окна, пропускающие много естественного света, — это идеал, к которому следует стремиться в современной гостиной. Тем не менее, если планировка не позволяет установку панорамных окон, можно остановиться на многоуровневом освещении. Люстры, бра, торшеры, точечные светильники — все это можно смело включать в интерьер, но в умеренных количествах и в соответствующем дизайне.

Функциональность . Любой интерьер — это комфорт для пользователя, а достичь его можно посредством меблировки. Для данного стиля характерна мягкая мебель с простыми линиями, небольшие системы хранения, допускается организация обеденной зоны.

Акцентное пятно. Использовать в качестве акцентных деталей можно практически любой компонент интерьера. Это может быть и стена, окрашенная в контрастный цвет, и набор причудливых ваз, и группа необычных картин. Тем не менее, акцентный элемент должен вплетаться в концепцию, а не выбиваться из нее.

Лаконичные, простые, натуральные, качественные вещи — то, что подходит современной гостиной, а вычурность и парадность — не для нее.

Цветовые решения для современной гостиной

В основном для гостиных в современном стиле дизайнеры выбирают пастельные тона. Все поверхности, начиная от стен и потолка, заканчивая столешницами, выполняются в белых, бежевых, серых и черных оттенках. Связано это с тем, что данное направление в интерьере — это, прежде всего, много свободного места. А при небольших габаритах гостиной, эффекта просторности можно достичь путем визуальной игры цвета. При желании, спокойные тона можно разбавить акцентным цветом на стене, который также будет служить элементом зонирования.

На стенах хорошо смотрятся качественные обои без затейливых и геометрических рисунков или рельефная натуральная штукатурка.

Для полов лучше всего выбрать покрытие под натуральное дерево. Оно может быть как холодных, так и теплых оттенков. Для создания уютной обстановки на пол можно положить однотонные небольшие ковры, которые располагают в зоне отдыха.

Для потолка подходят многоуровневые конструкции с различными линиями, переходами или даже гипсовой лепниной. Материалы изготовления потолка могут быть любыми. Хотя для небольших гостиных лучше остановиться на зеркальных поверхностях, так как за счет своих отражающих свойств они визуально расширяют границы комнаты.

Колористика гостиной напрямую зависит от личных пожеланий владельца, а также основного стилистического оформления квартиры или дома.

Как подобрать мебель

Внешней отделки стен, полов и потолков в современном направлении недостаточно для создания целостной картины интерьера. Стильная современная гостиная должна быть наполнена мебелью с четкими формами и простой текстурой. Тем не менее, не стоит забывать, что интерьер в современном проектировании требует функциональности. Поэтому меблировка начинается с планировки. Для этого нужно проанализировать ежедневные действия и принять их во внимание во время принятия планировочных решений.

Важно учитывать реальные размеры комнаты для того, чтобы мебель гармонично вошла в готовый интерьер, не мешала проходу и не стесняла пространство. Поэтому для меблировки современной гостиной подойдут многофункциональные предметы мебели, которые сочетают в себе несколько целевых назначений. Например, барная стойка может заменять обеденный стол, а диван с механизмом трансформации — спальное место.

Что касается непосредственно выбора мебели, то можно руководствоваться следующими принципами:

Мягкая мебель . Диваны могут иметь различные формы, с подлокотниками или без них, со сплошной спинкой или в виде подушек. Но в основе их оформления должны быть четкие и лаконичные линии. Для малогабаритных гостиных идеальным решением могут стать угловые диваны, которые компактно впишутся в угол комнаты и освободят пространство. Более того, угловые конфигурации мягкой мебели комплектуются встроенными барами и ящиками для хранения. В качестве обивки лучше выбирать износостойкие материалы, без многослойных рисунков. Металлические ножки и подлокотники с элементами металла придадут дополнительную легкость интерьеру.

Системы хранения. Большим и громоздким шкафам говорим нет, а строгим модульным стенкам — да. Модульные системы хранения позволяют самостоятельно выбрать подходящие компоненты мебели в зависимости от потребностей. Сборные стенки могут состоять из сервантов, комодов, полок под телевизор, шкафов с закрытым фасадом. Главным преимуществом модульных систем является их мобильность. При желании расположение отдельных элементов можно поменять и тем самым обновить приевшуюся планировку.

Обеденные и журнальные столы . При подборе данной мебели стоит обращать внимание именно на геометрические формы столешницы. Органично в современную гостиную впишутся прямоугольные или круглые столы. Чаще всего материалом изготовления служит дерево или стекло. Такие поверхности сочетаются в себе практичность и стиль. К слову, столы могут оснащаться механизмом трансформации и, при необходимости, разбираться на несколько модулей.

Кресла, стулья и пуфы . Если квадратные метры гостиной позволяют, то в ее меблировку можно добавить мягкие кресла, которые выполнены в одной концепции с диваном. Достаточно неплохо в общую идею современности вплетаются вольтеровские кресла или кресла-качалки. К стульям никаких других, кроме стандартных требований лаконичности, не выдвигаются. Стулья могут быть изготовлены как из дерева, так и из пластмассы.

Аксессуары. Хоть и не обязательный, но интересный атрибут современной гостиной. Различные вазы, картины, статуэтки, лепнина, часы не дадут современной гостиной «заскучать».

Свобода, простота и функциональность — три кита современной гостиной. Занимаясь ее меблировкой стоит отталкиваться от принципа минимализма. Интерьер должен быть сдержанным и содержать в себе только полезные и мобильные предметы мебели. Натуральные материалы изготовления и спокойные оттенки цветов придадут уют и комфорт помещению.

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