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Минималистичная трёшка в Санкт-Петербурге

Студия дизайна интерьеров Omnia реализовала очень сдержанный, но при этом не кажущийся пустым проект в трехкомнатной квартире в северной столице.

Дизайн: Omnia Design Studio

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