Монохромная двухкомнатная квартира в Хельсинки

Дизайнерская мебель от финских мастеров и выразительные контрасты делают эту графичную квартиру произведением декораторского искусства.

Эта стильная монохромная квартира в центре Хельсинки — проект дизайнера Laura Seppänen. Интерьер оформлен в минималистичном скандинавском стиле и монохромной гамме, но ему добавляют глубины и теплоты деревянные полы и мебель темного дерева.

Почти вся мебель в квартире сделана вручную финскими мастерами или куплена у местных брендов, например, Adea & Valanti. Постеры найдены в The Poster Club.

Ключевой прием здесь — использование тонких черных линий (подсвечники, ножки мебели, полки, рамки, постер над кроватью, даже провода, которые здесь не выглядят лишними) и темных пятен (ковер, покрывало и подушки, корпуса стульев, скульптуры и кашпо, люстры). Такой контраст наделяет графичный интерьер внутренней динамикой и делает его интересным.

Фото: Suvi Kesäläinen

скандинавский стиль, минимализм, монохром