Монохромная двухкомнатная квартира в Хельсинки

Эта стильная монохромная квартира в центре Хельсинки — проект дизайнера Laura Seppänen. Интерьер оформлен в минималистичном скандинавском стиле и монохромной гамме, но ему добавляют глубины и теплоты деревянные полы и мебель темного дерева.
Почти вся мебель в квартире сделана вручную финскими мастерами или куплена у местных брендов, например, Adea & Valanti. Постеры найдены в The Poster Club.
Ключевой прием здесь — использование тонких черных линий (подсвечники, ножки мебели, полки, рамки, постер над кроватью, даже провода, которые здесь не выглядят лишними) и темных пятен (ковер, покрывало и подушки, корпуса стульев, скульптуры и кашпо, люстры). Такой контраст наделяет графичный интерьер внутренней динамикой и делает его интересным.
Фото: Suvi Kesäläinen
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