Московская однушка в нью-йоркском стиле

Как вместить в считанные квадратные метры все, что нужно для комфортной жизни? Как только мы узнали, что на любимом портале PinWin проходит конкурс на лучший 3D-проект компактного пространства, мы сразу обратились туда за идеями.

Наша с вами самая насущная проблема по интерьерной части — как вместить в считанные квадратные метры все, что нужно для комфортной жизни. Как только мы узнали, что на любимом портале PinWin проходит конкурс на лучший 3D-проект компактного пространства, мы сразу обратились туда за идеями. Выбор наш пал на дизайн-проект московской квартиры в нью-йоркском стиле в 34 м2. Автор этого проекта — молодой дизайнер Валерия Белоусова — недавно вернулась из познавательного путешествия в Нью-Йорк. Мы узнали у Валерии о своеобразии загадочного стиля интерьеров большого яблока, о том, как она создавала этот проект и где в Москве нашла все задействованные в нем элементы.

Валерия, мы заинтересовались твоим проектом, потому что все чаще нам попадаются красивые фотографии заграничных квартир в похожем стиле, но редко встречается что-то подобное по соседству. Расскажи нам, пожалуйста, о нью-йоркском стиле и его месте в твоей жизни? За что ты любишь его, и многие ли из наших соотечественников разделяют твои вкусы?

Первое знакомство с Нью-Йорком у меня произошло много лет назад, когда на pоссийских экранах появился сериал «Секс в большом городе». Сериал про жизнь в Нью-Йорке стал отправной точкой для дальнейшего изучения этого города. А в 2014 году мне посчастливилось там пожить и еще больше проникнуться особенностями мегаполиса.

Я жила в центре Манхэттена – в районе Челси, в современной квартире-студии с одной спальней. Хозяевами квартиры была молодая приезжая пара: она родом из Москвы, а он из Рио. Корни их тандема отобразились в интерьере квартиры как нельзя лучше: за декор отвечали этнические маски, высокий бамбук в деревянном горшке, бразильские мечи и копья – это были отголоски экзотической Бразилии. А вот русский дух различался в тумбочке в виде сундука, в павловопосадских платках вместо штор в спальне и в раскинувшемся на полу большом пушистом ковре, имитирующем баранью шкуру.

Нью-йоркские интерьеры имеют свои особенности, и они полностью зависят от того района и дома, в которым вы живете. Если говорить о стиле Манхэттена в целом, то это открытое, функционально продуманное пространство с большим количеством естественного света и обилием натуральных материалов. В дизайне комнат гармонично смешиваются различные стили и эпохи, а также присутствуют элементы декора, которые отражают культурные и исторические особенности каких-либо народов.

Очень интересно, что ты создала несколько проектов в этом стиле еще до путешествия. А как и когда началась работа над этим проектом?

В конце 2013 года ко мне обратились клиенты с просьбой полностью переделать их квартиру. Заказчиками была молодая пара, открытая для любых идей. У ребят свой бизнес, поэтому они часто работают дома, много путешествуют, активно занимаются спортом и любят природу. Детей они тогда не планировали и хотели создать интерьер, соответствующий их взглядам и интересам. Основные пожелания к квартире были: светлое пространство, много мест хранения, в том числе для велосипедов, два рабочих места и возможность принимать гостей (до 12 человек).

Квартира находится в хрущевской пятиэтажке (серия дома 1-510) в Нагорном районе. Основными минусами объекта были: маленькая высота потолка (всего 2,5 метра), узкий темный коридор и неутеплённый балкон. Но при этом были и плюсы: большие окна с видом на старый сквер — квартира практически всегда заливалась естественным светом, возможность переноса перегородок и утепления балкона.

Для того, чтобы увеличить пространство в прихожей, нам пришлось сместить проем входной двери и перенести стену санузла (согласование мы прошли). А при помощи основного бело-серого цвета текстур и обоев мне удалось еще и визуально расширить пространство, в котором раньше невозможно было протиснуться.

Потолки во всех помещениях натяжные, матового белого цвета. Выбор пал на них неслучайно: под ними мы смогли сделать разводку электрики без штробления. И высоты они украли не очень много: на этапе черновой отделки мы имели 2 м. 60 см., а выбранный потолок забрал у нас всего три сантиметра от общей высоты. Основной свет в зале отраженный и для того, чтобы на потолке не было лишних бликов и свет рассеивался равномерно – структура потолка матовая, как, кстати, и поверхности всей основной корпусной мебели (гардеробная, книжные шкафы, корпус кровати и кухонные фасады).

Продолжая тему конструктива, нельзя не сказать о балконе. Хозяева очень любят завтракать на нем, любуясь парком. Но это происходило только в хорошую погоду и теплое время года. Для того, чтобы это стало возможным круглогодично, мы остеклили и максимально утеплили балкон. Заменили оконно-балконный блок на французские окна, сделав их складывающимися, чтобы они не мешали проходу. Так что теперь в любой момент можно раздвинуть двери, соединив зал и лоджию, это особенно пригодится для многолюдных вечеринок.

А какие превращения пришлось пережить санузлу, чтобы при достаточно небольшой площади выглядеть таким просторным?

Маленькое помещение всего 4 м2. должно было вместить себя все самое необходимое: основные сантехнические приборы, стиральную машину и бельевой шкаф. Мне удалось все это сделать и даже больше благодаря правильно просчитанной эргономики, изначальному подбору сантехники и дизайнерским хитростям. Например, чтобы не отказываться от ванной и уместить полноценную стиральную машину с сушкой - я подобрала ванну длиной 120 см. В санузле предусмотрены разные места хранения: над унитазом открытые полочки для всякой мелочи и декора, за зеркалом можно спрятать от глаз необходимые средства гигиены, а возле ванны расположилась большая ниша для косметических средств.

Под раковиной разместилась тумба по моим эскизам, повторяющая изгибы чаши. А в шкаф убрана уже упомянутая стиральная машина, и сделан отсек для белья и гладильной доски.

Что же касается отделки, то тут я прибегла к нестандартным дизайнерским решениям. Чтобы максимально зрительно увеличить пространство, я добавила геометрию и задала ритм с помощью линейного рисунка мрамора – вертикаль стены, переходящая в горизонталь на полу и снова вверх на противоположную стену. Направление рисунка пола продолжается и на фасаде ванны, чтобы зрительно растворить ее в пространстве.

Зеркала здесь тоже играют не малую роль. Зеркальный фасад шкафа дает возможность посмотреть на себя в полный рост, а также отражает перспективу комнаты. А в зеркале над раковиной есть специальная подсветка, позволяющая наносить макияж, как в профессиональном салоне красоты.

Для того, чтобы сократить бюджет и не съедать лишнюю площадь, мрамор я использовала только в мокрой зоне возле ванны, а также на полу. Все остальные стены и дверь оставили под роспись, которая должна полностью повторять рисунок мрамора. Я считаю заблуждением мысль, что только однотонный белый цвет стен способствует зрительному увеличению маленького пространства. Правильно подобранная геометрия тоже может успешно способствовать этой цели.

Интересно, что главный мотив оригами перекликается в твоей работе с трансформацией пространства. Расскажи про мебель в комнате.

Да, чтобы максимально задействовать маленькое пространство зала (меньше 20 м2) и сделать его многофункциональным, я использовала трансформирующуюся мебель. Обеденный стол (диаметр 105 см.) может служить рабочим местом и при необходимости раздвигаться до 120 см. А если понадобится создать уютную атмосферу для просмотра любимого кино, его можно отрегулировать по высоте и превратить в кофейный столик.

Подобные метаморфозы можно производить и с мягкой зоной. На первый взгляд, это просто двухместный диван, но, если потянуть за верхнюю полку, эта конструкция превращается в кровать с матрасом 160х200 см. Днем комната выглядит, как гостиная, а ночью превращается в спальню. Но и это еще не все!

Для того, чтобы рассадить всех гостей, на балконе стоят два пуфика (55,5 х 55,5 см.). Они хранят в себе 4 стальных каркаса, а мягкие боковины снимаются. То есть один пуфик может трансформироваться в пять сидячих мест.

Два самых интересующих нас вопроса: где ты черпала вдохновение и где наши читатели могут достать такие необычные предметы мебели, как, например, этот белый шкаф?

Шкаф играет большое значение в интерьере. Во-первых, это, конечно же, основное место хранение в квартире. А во-вторых, его фасады повторяют тему оригами, которая сейчас так популярна. Если вы посмотрите на чертеж, то поймете, что шкаф имеет неправильную геометрическую форму в виде крыльев. А его глубина в разных отсеках зависит от предназначения места хранения. Например, в самом начале отведено место для обуви (глубина 20 см.), потом идет отсек для крупной бытовой техники, а дальше основная гардеробная (глубина 65 см.), завершает всю эту конструкцию отделение для белья (глубина 50 см.). Чтоб не потерять ни одного сантиметра, где можно что-нибудь хранить, шкаф запланирован до самого потолка. А в тумбе под телевизором, помимо полок и ящиков, есть маленький домик для хозяйской любимицы — кошки Пуки.

К сожалению, не всегда удается воплотить все дизайнерские идеи. В этом проекте это коснулось фасадов шкафа. По первому замыслу они должны были напоминать сложенный лист оригами, как и плитка на кухонном фартуке. За основу я взяла схему бумажного журавлика и перенесла ее на фасад шкафа. После расчета столярной мастерской, мы поняли, что не укладываемся в бюджет. Но отказываться от основной идеи не пришлось: я нашла итальянскую фабрику, у которой были похожие фасады, но с более простыми геометрическими формами, зато они подходили нам по стоимости.

Где взять такой необычный шкаф? В любой столярной мастерской, которая готова взяться за объект, уложится в необходимую сумму и отвечать за качество. Тут главное – идея! Например, во время знакомства заказчики пригласили меня к себе в гости. И, пролистывая семейные альбомы, я наткнулась на одну старую фотографию, где хозяйка, будучи еще ребенком, запускает со свей бабушкой газетные кораблики. Мне показалось это очень трогательным. Это была именно та бабушка, которая передала свою квартиру внучке, поэтому я решила запечатлеть этот момент в новом интерьере таким вот способом.

Тему оригами можно проследить не только на фасадах и кухонной плитке, но и в дверных ручках шкафа, люстре над обеденном столом, декоре, а также в текстиле. А голубые и зеленые цветовые акценты на фоне бело-серо-коричневой цветовой гаммы — своеобразная дань природе, мы старались использовать ее основные цвета и, конечно, преимущественно натуральные материалы.

Невероятно трогательно! Так, ну теперь я тоже хочу подушку с бумажным пингвином! Раскроешь еще один секрет?

С удовольствием! Комплект подушек собирала по разным магазинам. Несколько подушечек с красивыми и яркими геометрическими орнаментами есть в NonstopIdias, стоят около полутора тысяч рублей. А пингвинчика нашла в BoConcept, там, кстати, были еще львенок и белочка, нарисованные в том же стиле.

Как известно, эклектика — вещь очень терпимая. На этом примере мы видим, что нью-йоркский стиль органично сочетает в себе и восточное оригами, и березовую рощу. А есть ли что-то такое, чем бы ты точно не посоветовала декорировать свою квартиру нашим читателям, если они захотят воплотить нечто подобное у себя дома?

Как я уже говорила, нью-йоркский стиль — это эклектика с этническими элементами в открытом функциональном пространстве. То есть изначально этот стиль соединяет в себе разные черты, в которых обязательно нужно отразить культуру своей страны или той, которая тебе близка по духу.

Обязательно нужно использовать натуральные отделочные материалы, на полу должен быть ковролин или ковер, в доме много текстиля. Если говорить о цветах, важно чтобы гамма была богатых насыщенных оттенков. А вот сами оттенки могут быть совершенно разными.

Что редко встречается в нью-йоркских интерьерах: обилие точечных светильников или классическое расположение люстры (по середине комнаты), грязные цвета, ненатуральное покрытие пола, громоздкая непродуманная мебель.

Спасибо за эту невероятно полезную беседу, Валерия! Убедились, что не зря проголосовали именно за твой проект. Квартира и ее идея понравились нам и с эстетической, и с функциональной точек зрения.

однушка