Можно ли вывозить старинные иконы из России в Чехию, что следует знать

Как вывезти старинные иконы из России в Европу

Существует стереотипное мнение о том, что вывозить старинные иконы за границу нельзя. Однако, так ли это попытаемся разобраться в этой статье.

Перемещение предметов через государственную границу на территорию Чехии подразумевает обязательное таможенное оформление, процедура которого строго регламентирована законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Евросоюза. Распространяется это и на старинные иконы. Вместе с тем, процедура вывоза икон, признанных культурной ценностью, существенно отличается от стандартного таможенного оформления. В основном за такими услугами обращаются в транспортные компании, которые занимаются грузоперевозками в Европу и профессионалы делают всю работу качественно и в срок. А если Вы решили самостоятельно закрыть данный вопрос, то рассмотрим подробнее требования, предъявляемые законодательством к транспортировке объектов культурного наследия.

Что такое культурные ценности (старинные иконы)

Прежде чем сформировать понятие «культурной ценности», стоит отметить, что старинные иконы могут представлять художественную, научную, историческую ценности, но не являться при этом культурным наследием страны. Определить принадлежность старинной иконы к категории предметов, являющихся культурной ценностью, можно только с помощью проведения искусствоведческой экспертизы.

Старинные иконы, которым присвоен статус предмета культурного наследия страны, в соответствии с проведенной экспертизой установлена важность для науки, истории и искусства государства.

Все старинные иконы, которым присвоен статус культурной ценности внесены в перечень объектов, подлежащих особому контролю. Соблюдение требований законодательства к таможенному оформлению икон следит Департамент по сохранению культурных ценностей и Росохранкультура.

Перечень культурных ценностей: доступные и недоступные для вывоза из России

Транспортировка старинных икон через государственную границу производится с соблюдением установленных правил экспорта и импорта предметов культурного наследия. Свободная перевозка икон, возраст которых составляет более 50 лет, возможна при условии оформления специального разрешения, которое можно получить в Федеральной Таможенной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.

Перемещение старинных икон за пределы РФ должно производиться с учетом соответствующего экспертного заключения, наличие которого заключается в установлении причастности старинных икон к предметам историчной и культурной ценности.

Следует отметить, что вывозить старинные иконы, имеющие культурную ценность, за границу можно только с условием обязательного возвращения их в Россию в определенный срок. Перечень культурных ценностей, подлежащих контролю при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза определен Единым перечнем товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами — членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами. В указанный перечень входят старинные иконы.

Однако, существуют культурные ценности, перемещение которых строго запрещено законом:

культурные ценности, внесенные в реестры и охраняемые законом;

антиквариат, созданный более сотни лет назад;

предметы, которые отнесены к категори и культурных объектов с повышенной ценностью;

культурные ценности,находящиеся на балансе в государственных хранилищах.

Таким образом, вывезти старинную икону за границу можно, если она не относится к категории предметов, на которые наложен запрет на вывоз. Таможенное оформление икон должно сопровождаться проведением искусствоведческой экспертизы, получением соответствующего разрешения и оформлением таможенной декларации. Икона должна вернуться в Россию в установленный при вывозе срок. Нарушение установленных правил вывоза культурных ценностей за рубеж влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Об экспертизе при перевозке икон

Таможенное оформление старинных икон сопровождается проведением искусствоведческой экспертизы, которая отвечает на несколько вопросов:

можно ли вывозить икону за границу;

является ли икона культурной ценностью;

какова стоимость иконы.

В рамках проводимого исследования эксперт установит авторство, стиль исполнения, дату создания, место написания, состояние иконы, определит оригинал это или копия.

Определение ценности иконы происходит на основании установления определенных критериев:

степень уникальности иконы;

имеют ли культурную ценность другие произведения автора;

представляет ли икона ценность для истории России и другие.

Перевозка икон из России в Чехию

В связи с тем, что Чехия, как и Россия является членом Евросоюза, порядок транспортировки предметов через границу регламентирован нормами таможенного законодательства ЕС.

Основные правила ввоза и вывоза старинных икон

Старинные иконы, представляющие культурную ценность могут быть ввезены на территорию Чехии только в сопровождение экспертного заключения о том, что иконы не являются объектами культурного наследия. В противном случае необходимо также разрешение Министерства культуры РФ.

Какие можно вывезти навсегда, а какие только временно

Старинные иконы, которые в соответствии с заключением искусствоведческой экспертизы не являются объектами культурного наследия, могут быть вывезены в Чехию навсегда. Иконы, относящиеся объектам культурного наследия вывозятся временно с установлением даты их возвращения в Россию.

Временный вывоз икон из России

В случае возникновения необходимости в вывозе старинной иконы в Чехию, например, для проведения реставрационных работ, оформление производится по вышеуказанным правилам. Так, для вывоза потребуется заключение эксперта, таможенная декларация и разрешение Министерства культуры РФ. Главным условием является установление срока возвращения иконы в страну и соблюдение этого срока.

Временный ввоз иконы не со предъявления таможенным органам экспертного заключения или иного подтверждения их отнесения к культурным ценностям.

Таможенное оформление икон

Вывоз за границу старинных икон подразумевает особый порядок таможенного оформления.

Особенности таможенного оформления

Растаможка икон происходит в строгом соответствии с действующим законодательством. Процесс контролируется Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций.

Таможенное оформление включает в себя прохождение нескольких этапов:

определение кода ТН ВЭД;

формирование пакета документов и их перевод;

проведение расчетов таможенных пошлин;

заполнение таможенной декларации;

проверка документов уполномоченным органом;

таможенный контроль;

решение о выпуске товара с таможенной территории.

Список документов

Таможенное оформление икон для их перемещения через государственную границу требует формирования пакета документов. В него должны войти

гарантийное письмо;

экспертное заключение о том, что икона не относится к категории объектов культурного наследия;

разрешительный документ на вывоз Министерства культуры РФ;

страховка;

контракт на экспорт.

Стоит отметить, что оплата НДС, таможенных сборов и пошлин не требуется. Необходимость внесения данный платежей необходимо когда товар, отправленный на экспорт/импорт, возвращен на свою родину в течение года.

Растаможка икон

Растаможка икон — это комплекс определенных процедур, проведение которых позволяет преодолеть таможенный контроль. Растаможка состоит из нескольких этапов:

принятие заявления участника ВЭД;

подача запроса;

формирование пакета документов;

досмотр перевозимой иконы на предмет соответствия представленных документов;

решение относительно вывоза иконы;

выпуск икона с территории таможенного контроля.

Растаможка икон может включать в себя по желаю декларанта транспортные, страховые и складские опции. Растаможка икон производится в соответствии с нормами, регулирующими оформление товаров особой ценности.

Сертификация икон

Законодательством не предусмотрена процедура сертификации икон. Иконы не входят в категорию вещей, подлежащих обязательной или добровольно сертификации.

Ввоз или вывоз старинных икон сопровождается заключением искусствоведческой экспертизы. Для прохождения таможенного контроля потребуется предъявить заключение эксперта в письменном виде.

Стоит отметить, что при прохождении таможенного контроля иконы могут быть подвергнуты дополнительного досмотра.

Таким образом, вывоз старинных икон за пределы РФ возможен при условии строгого соблюдения установленных правил. На первый взгляд процедура таможенного оформления является сложным процессом. Вместе с тем, избежать его невозможно. Нарушение требований законодательства в этом сегменте строго карается административным и уголовным кодексом. Упростить задачу помогут специализированные компании, которые подходят к этому вопросу профессионально.

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