На чем можно сэкономить во время ремонта

Хитрости от дизайнеров: где можно немного ужаться с бюджетом ремонта без потери качества? Как сэкономить на ремонте квартиры? Расскажем в нашей статье!

Недавно мы опубликовали статью "На чем нельзя экономить во время ремонта", в которой дизайнеры интерьеров делились своим опытом и давали советы, где не стоит скупиться при распределении бюджета. Однако сразу встает вопрос: если список того, что должно быть дорогим, так велик, то остается ли хоть что-то, на чем можно сэкономить без ущерба для качества и стиля? На этот вопрос и предстояло ответить пяти талантливым дизайнерам интерьеров.

Как сэкономить на ремонте квартиры?

Валерия Белоусова, дизайнер интерьеров, любимое направление в дизайне — Нью-Йоркский стиль, личный сайт. Валерия поделилась с нами секретами своего проекта "московской однушки в нью-йоркском стиле".

1. Отделочные (чистовые) материалы. Как бы это странно и не звучало, но на чистовых материалах нельзя и при этом можно экономить, главное понять, в чем экономия заключается. Приведу пример, вы хотите покрасить стены в сложный цвет Марсала. Вы берете от 3 до 10 производителей краски, в коллекции которых есть этот цвет, и оцениваете по параметрам: как давно на рынке, кто производитель и где производство, отзывы, какое качество (состав), гарантии, и только в конце цена. При схожих параметрах выбирайте ту, у которой подходящая для вас стоимость.

2. Освещение. Сейчас на рынке представлено огромное количество различных светильников. И, если вам понравилась дизайнерская люстра, но по цене она не подходит, скорее всего вы найдете аналоги у других производителей по доступным ценам. И я не говорю о Китайских подделках, нет! Это будет другой светильник, но со схожим дизайном.

3. Мебель. То же самое, что и с освещением…Сейчас на любой кошелек можно найти все что угодно. Сейчас у индонезийской мебели хорошее качество и доступные цены.

4. Аксессуары и декор. Я уже не помню, когда в последний раз покупала что-то для своего дома из декора в Москве. Исключение составляют шторы и подушки. Если вы много путешествуете или хотя бы раз в год выбираетесь в Европу, этого достаточно, чтобы оттуда привозить хорошие, красивые вещи по минимальной цене. Заходите на барахолки, если вам нравится винтаж.

5. Текстиль. На текстиле можно экономить, но делать это нужно правильно. Его стоит разделить на два сезона: холодный и теплый. Также у вас должны быть комплекты по особым случаям. Если вы привыкли в летнее время переезжать загород или путешествовать, то не стоит покупать дорогой летний текстиль. Однако комплекты, отвечающий за особые случаи, например, Новогодние, должны быть дорогими (в хорошем понимании этого слова).

Ася Бондарева, дизайнер интерьера, декоратор. «Квартблог» побывал у нее в гостях в загородном доме 120м2.

Можно существенно сэкономить на плитке, например в зонах где ее не видно, под кухней, ванной, шкафами можно покупать более дешевый аналог, главное проверить толщину плитки, чтобы она соответствовала основной "красивой".

Так же можно покупать недорогую плитку и придумывать интересные способы ее раскладки, разбавляя ее например мозаикой.

Потом обои тоже предмет для разумной экономии, можно например купить красивые дизайнерские обои только для одной стены, которая будет задавать тон в комнате, например за изголовьем кровати, а все остальные обои поклеить или просто покрасить подходящим оттенком.

Мария Соловьева-Сосновик, студия Bureau17-117. Дизайнер интерьера, декоратор, журналист, член Объединения Декораторов Интерьеров; рассказала нам о своем путешествии в Болгарию и о том, как обставить квартиру заграницей.

1. Кухня. Многие переоценивают значение кухни и, поставив дорогой гарнитур, пользуются кухней только затем, чтобы разогреть еду в микроволновке. Если честно подсчитать, сколько времени тратится на приготовление пищи, на кухонном гарнитуре можно существенно сэкономить.

2. Керамическая плитка. Сейчас есть очень достойные варианты отечественного производства за доступные деньги.

3. Входная дверь. Необходим хороший замок, а сами двери можно подобрать во вполне разумном сочетании цены и качества.

4. Скрытое хранение. О прекрасной декоративной гардеробной мечтают все. Только красота здесь больше зависит от аккуратности хозяина, чем от стоимости систем хранения.

5. Предметы декора. Дом можно наполнять декором постепенно, привозя, например, всякие занятные штуки из поездок. Декор можно мастерить своими руками или заказать в качестве подарка на новоселье.

6. Бытовая техника. Большинством сложносочиненных функций никто не пользуется. Поэтому стоит выбирать базовые модели известных производителей.

Ната Копытина, архитектор студии KOPNA (architecture+design). Сайт с работами. Мы освещали готовый проект Наты — "Холостяцкую берлогу на Тишинке 90м2".

"Эконом" вариант не означает плохо или скучно. Наоборот, благодаря множеству ограничений, в том числе и в бюджете на ремонт, рождаются оригинальные, уникальные идеи. Можно выделить два однозначных пункта, на которых можно сэкономить, когда делаешь ремонт.

1. Отделочные материалы для стен, пола и потолка.

Не бойтесь открывать кирпич за толстым слоем штукатурки, в старых домах может быть очень красивая кладка. Или оставлять бетонные поверхности "голыми" (стены, потолок). Так вы сэкономите на штукатурке или гипсокартоне, краске или дорогих обоях, получив взамен очень стильный и неожиданный эффект. Также, например, можно сэкономить на количестве керамической плитки, используемой в санузле, выложив её на высоту 1,5 метра от пола.

Если ремонт делается во вторичном жилье и сохранился старый паркет, то можно просто выполнить циклевку и придать ему новый оттенок.

Сейчас стало модно не прятать все коммуникации под гипсокартоном - вентиляционные трубы, проводку делают открытыми, на этом тоже можно немного сэкономить.

2. Мебель. Не всегда, делая ремонт, люди готовы выкинуть все и начать с нуля. От старой мебели жалко избавляться, потому что с ней связаны какие-то воспоминания, а иногда на новую просто нет средств. Конечно, не стоит оставлять все, что есть. Но, возможно, некоторые предметы уже стали антиквариатом и послужат важным элементом дизайна, а что-то может быть использовано с новой функцией. Например, ножки от швейной машинки Зингер могут быть отличным подстольем. А старый сундук может стать кофейным столиком. Сейчас очень часто в квартирах стоит доступная мебель из "ИКЕА", поэтому бабушкин шкаф "на ножках" может разнообразить ваш интерьер.

Ограничения в бюджете дают фантазии разыграться и в декоре. Обычное алюминиевое ведро может стать стильным напольным горшком для цветка. В одном своем проекте я использую старые амбарные доски для декорирования барной стойки. Таких решений очень много даже в дорогих мебельных магазинах.

Анна Брюхова, студия архитектуры и дизайна Uniquely. Мы рассказывали об их проекте двухкомнатной квартиры 60 м2 в центре Москвы.

Можно сделать интересный интерьер, играя на аксессуарах или небольших предметах мебели с необычным дизайном. Но при этом не использовать дорогие обои. Достаточно просто покрасить стены. Плюс крашеных стен еще и в том, что их легко перекрасить в другой цвет (если вам захочется изменить интерьер). Можно выбрать моющуюся краску, это упрощает уборку.

Можно не использовать оригинальные модели мебели и аксессуаров. Сейчас доступно множество подобий, которые стоят гораздо дешевле.

Если брать электроустановочное оборудование, то можно выбрать что-то интересное у турецких производителей. Качество у них не ниже раскрученных брендов и дизайн хороший.

Чем проще оформлено помещение, тем его дешевле делать. Понятно, что трехуровневый потолок из гипсокартона будет стоить дороже, чем просто натяжной потолок в 1 уровень.

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