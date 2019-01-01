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Натуральный лофт: проект московской квартиры 150 кв.м.

Эта квартира выполнена в стиле soft loft, который так удачно вписывается в большое пространство 150 кв.м.

Дизайн: Студия Натальи Вологдиной-Аникиной

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