Неожиданные факты в пользу фотообоев при переделке квартиры

В этой статье мы расскажем о преимуществах использования фотообоев при ремонте квартиры.

Классически фотообои использовались, чтобы визуально сделать обычную комнату более просторной, свободной, полностью обновить ее. И они идеально справляются с этой функцией в тесных прихожих, детских, лаунж-зонах.

Но применяя одновременно оригинальные фотополотна и новейшие дизайнерские идеи, можно решить гораздо больше задач при переделке и зонировании.

Замаскировать неровности стен рисунком, превратить нестандартную форму комнаты в преимущество и даже радикально изменить настроение интерьера… С этого только начинается список идей с фотообоями. Листаем дальше, выбираем интересующий пункт!

Дизайнерские фишки с использованием фотообоев

Используя фотообои фоново, на одной или двух стенах, можно создавать очень неожиданные эффекты.

1) Сделать интерьер объемнее. Особенно если на полотнах – «глубокий» открытый пейзаж или тоннель.

2) Вертикальные элементы рисунка – деревья, колонны, вытянутые лианы – «поднимут» невысокий потолок.

3) А обои с изображением балкона, террасы или моста (любым горизонтальным рисунком), наоборот, могут расширить стены.

Если же фотообои применяются фрагментарно – на небольшом участке стены – они скорее не расширяют, а четко делят пространство. И помогают решить другие задачи.

Отделить интимную зону или же разделить кухню и гостиную в комнате-студии. «Расставить акценты» – привлечь внимание к самому привлекательному и уютному месту комнаты и отвести взгляд от неприглядных вещей.

3) Плюс небольшой пейзажный фотофрагмент сымитирует окно и оживит «глухую» комнату.

Добавим эффект необычных фактур

Гладкие ламинированные фотообои немного отражают свет, и за счет этого делают пространство еще объемнее, светлее.

Это очень кстати в небольших комнатах, оформленных в стиле хай-тек, урбан.

Фактуры эксклюзивных виниловых и флизелиновых полотен могут напоминать холст, песочную россыпь, кожу, иметь выраженный матовый рельеф.

На них гармонично смотрятся античные пейзажи, классические картины художников, семейные портреты. И обычно такие фотообои изготавливаются на заказ, для интерьеров в стиле антик, кантри, винтажных, домашних и изысканных.

Наиболее оригинальны светящиеся фотообои.

При изготовлении таких полотен на бумажную или флизелиновую основу с рисунком наносится специальный порошок или краска, который и обеспечивает свечение в темноте.

В диско-залах, молодежных гостиных, лаунж-зонах они порой используются фоново, на широких стенах и потолке.

Но в спальне или детской комнате они могут привести к раздражению и бессоннице.

Фотообои в разных комнатах: беспроигрышные примеры

В гостиной комнате

Универсальный вариант для этой комнаты – применить фотообои фрагментарно, только в зоне для общения.

В зависимости от стилистики комнаты, можно подобрать фоторисунок с природным пейзажем, старой европейской улицей, Эйфелевой башней или античными колонами. И лучше, чтобы он был глубоким и дополнял общую цветовую гамму комнаты.

Фактура обоев в гостиной тоже должна дополнять стиль и настроение интерьера. Например, если вы выбираете прованс или подобный нежный стиль – применяйте полотна с матовым рельефом.

А если ваш любимый стиль близок к теме диско – подберите фотообои с глянцем или светящимся напылением.

На кухне

В кухне-студии полезно использовать фотообои фрагментарно, например, только в столовой зоне или только в рабочем уголке.

Причем для столовой нужно обдуманно подобрать рисунок, который будет пробуждать аппетит и создавать настроение для приятной беседы. Кафетерий, кофейный коллаж, виноградные лианы, натюрморт – вот от чего можно отталкиваться.

Рациональнее всего применить гладкие глянцевые полотна, желательно виниловые моющиеся.

В рабочей зоне кухни можно сделать веселый фотофартук. То есть наклеить полотно с цветочным, ягодным или узорчатым принтом, городским пейзажем и прикрыть прозрачной стеклянной панелью.

В детской

В этой комнате фотообои позволят четко выделить зону для развлечений. Плюс с помощью таких полотен можно интересно разделить комнату для двоих детей.

Беспроигрышные идеи для сюжета фотоиллюстрации – фрагмент из красивой сказки, цветущий парк, пиратский лагерь.

При это рисунок должен быть умеренно ярким и не раздражать глаза, а фактура – с легким глянцем (не светящаяся!).

В коридоре

В узком коридоре или маленькой прихожей очень уместен будет фоторисунок с перспективой – с уходящей вдаль аллеей, узкой улочкой, восточными арками.

Полотна для этой зоны нужно подобрать гладкие, практичные (рельефная фактура будет скапливать пыль).

В мансардной спальне, мастерской, любой комнате с маленькими окнами или без окон

В таких помещениях наиболее уместны фотообои с яркими солнечными оттенками, природными пейзажами и глубокой перспективой. И главное – со светоотражающими свойствами.

Стиль вашего дома и выбор фотообоев для него

Практически под любой вид интерьера можно подобрать или заказать персонально обои такого типа (выбор принтов не ограничен). Однако скажем подробнее про особые стили, которые очень приветствуют фотоиллюстрации на стенах и даже на потолке.

Антик

В таком интерьере гармонично смотрятся помпезные архитектурные элементы (арки и колонны), исторические скульптуры и вазы. Ну или фотообои с аналогичными объемными рисунками, причем матовые, напоминающие фрески.

Причем такое панно лучше клеить на широкую свободную стену, не закрывая мебелью. В античности все показатели роскоши был на виду!

Лофт, урбан

В интерьеры с брутальным индустриальным характером хорошо вписываются фотографии ночных мегаполисов, освещенных мостов, заводские пейзажи.

Урбанистическая картина может занимать целую стену, создавая фон, или же присутствовать на кирпичной/бетонной поверхности.

Эко-стиль, тропический и колониальный

Все стили этой группы приветствую фотографии расслабляющих пейзажей – с пальмами, пляжами, тропическими лесами. А главные критерии выбора рисунков обоев для таких интерьеров – обилие желтых, коричневых и зеленых оттенков, приятные цветовые сочетания и фактуры.

Поп-арт, гламур

Для подобных молодежных интерьерных стилей подойдут фотополотна с крупными арт-объектами, клавишами рояля, красивыми надписями. И при этом с гладкой светоотражающей фактурой.

Ретро

Этот стиль тоже приветствует подобные арт-обои – с портретами, старыми автомобилями, известными местами. Но тематика рисунков в этом случае должна напоминать рекламные постеры середины XX века. А базовая цветовая гамма быть бело-черно-красной, или же серо-желтой.

Подходящие фактуры полотен – матовая или с легким глянцем.

Классический восточный стиль

Создать уникальный восточный колорит в гостиной или спальне помогут обои с мандалами, арабскими узорами, силуэтным рисунком мечети.

И главное – именно для интерьеров, наполненных бархатом и вышитыми изделиями, подходят эксклюзивные тканевые фотополотна.

фотообои, полезные советы