Обзор и тест телевизора Toshiba 32L5069 Smart TV

В распоряжение редакции Квартблога попал новый телевизор из линейки Toshiba. Мы решили провести его тест-драйв и сделать обзор для тех читателей, которые подбирают ТВ-технику с небольшой диагональю.

Содержание:

Упаковка и комплектация Внешний вид Технические характеристики Начинка и возможности Настройки Резюме

Проведя исследование, мы увидели, что на рынке представлено более 100 моделей, которые обладают разными характеристиками, дизайном и ценой. Но зачастую при хороших технических показателях телевизор может дорого стоить или, наоборот, низкая цена означает и соответствующее качество. Однако есть на рынке модели, которые могут и удовлетворить требования покупателя, и приятно удивить его демократичной стоимостью. Таким является как раз попавший к нам в руки Toshiba 32L5069.

Упаковка и комплектация

Это небольшой телевизор диагональю 32 дюйма (81,3 см) из серии Smart TV, который отлично подойдет для кухни, детской комнаты или дачного домика.

В комплекте мы нашли документы, инструкцию, пульт с голосовым управлением, работающий от 2-х батареек ААА, разъем с 3-мя тюльпанами, ножки для установки телевизора в стоячем положении и болты к ним.

Внешний вид

Черная рамка по периметру дисплея шириной 1 см, серые ножки, стилизованные под металл, и полоса в таком же стиле — это элегантный и минималистичный дизайн, который подойдет для многих стилей интерьера.

Наши эксперты оценили внешний вид телевизора и пришли к выводу, что они использовали бы его в своих проектах, где присутствует лофт, неоклассика, скандинавский стиль, хай-тек и эклектика. А небольшой размер – отличная находка для современных квартир, где каждый метр на счету. Он поместится и на комоде в детской, и на холодильнике на кухне, и даже на тумбе в небольшом дачном домике. Также стоит обратить внимание на этот телевизор тем, кто планирует покупать квартиру-студию или уже ищет для нее подходящие варианты техники.

Кстати, Toshiba 32L5069 можно легко переносить, так как с учетом подставки он весит всего 4,3 кг.

На оборотной стороне телевизора расположены отверстия для крепления на стену, поэтому проблем с размещением устройства у вас не возникнет. Его глубина без подставки 73 мм, поэтому он не будет сильно выступать на стене. Ширина и высота телевизора – 730х443 мм без подставки.

Есть разъемы для абсолютно разных устройств: USB, HDMI, Ethernet, Optical, Antenna, AV Input.

Технические характеристики Toshiba 32L5069

Разрешение 1366х768 (16:9) позволяет смотреть видео в HD качестве и ролики на YouTube в том числе.

Контраст 1200:1 обеспечивает высокую различимость деталей и не дает глазам быстро уставать.

Угол обзора – 178 градусов, поэтому вы можете смотреть телевизор из любой точки, и качество изображения при этом не потеряется.

Начинка и возможности телевизора Toshiba 32L5069

Система работает на основе Android TV. У него очень удобный интерфейс, который можно настроить под себя.

Также в телевизор встроен 4-ядерный процессор, обеспечивающий высокую скорость работы и, соответственно, качество изображения.

Функция усиления контраста

От других аналогов Toshiba 32L5069 отличается функцией усиления контраста. С помощью нее вы можете увеличить глубину цвета изображения. В результате картинка на экране становится намного реалистичнее, и вот вы уже вместе с Рапунцель сбегаете из башни или один на один остаетесь с тигром в джунглях. Или путешествуете по самым экзотическим уголкам планеты.

Алгоритм AMR+

Не упустить ни одной детали изображения поможет алгоритм AMR+. Для любителей спортивных матчей – это особенно ценная функция. Алгоритм захватывает каждый момент видео и преобразовывает его в четкое изображение. С этим телевизором у вас не возникнет ощущения «мыльной» картинки.

Подсветка DLED

Если вы думаете, что для такого небольшого телевизора уже достаточно реалистичности, то вы ошибаетесь. Подсветка DLED отличается от обычной тем, что обеспечивает более равномерную яркость, что делает изображение насыщеннее и детальнее.

Картинка хорошо выглядит как при свете дня, так и в темноте. Засветов на изображении мы не обнаружили.

Chromecast

Приятным дополнением к функциям описанным выше станет встроенный Chromecast. Он позволяет транслировать картинку с телефона сразу на экран телевизора. Для подключения не нужно дополнительных проводов, все происходит через Bluetooth.

Помимо изображения, в любом телевизоре не менее важен звук. Технологии Dolby Audio и DTS обеспечивают чистое и мощное звучание, которое дополняет картинку высокого качества и полностью погружает телезрителя в атмосферу видео.

Автоматическое включение при запуске Youtube

Еще одна интересная функция — автоматическое включение телевизора и моментальное подключение к Youtube с любого гаджета, даже если до этого Toshiba 32L5069 был выключен. Это удобно, так как требует меньше лишних движений и позволяет быстро начать смотреть понравившийся контент.

Настройки

При первичном подключении телевизор предлагает выбрать настройки для того, чтобы дальше вам было максимально удобно его использовать. Здесь и выбор языка, и настройка с помощью Android, и подключение геоданных. Но лучше обо всём по порядку расскажут иллюстрации.

Также телевизор позволяет регулировать и делать настройки: сети и интернета, каналов, аккаунтов, приложений, самого устройства и пультов с аксессуарами.

В настройках устройства мы видим возможность изменить дату и время, устанавливать таймер, язык, управлять клавиатурой, входами, питанием, изображением, звуком, хранилищем, главным экраном, демонстрационным режимом. Там же находится вызов Google ассистента, настройки Chromecast, заставки, специальные возможности, статистика и диагностика устройства.

К специальным возможностям производитель относит звуковое описание для людей с нарушением зрения, субтитры, высококонтрастный текст и настройки для людей с нарушением слуха.

Пройдемся по пользовательским настройкам изображения, ведь картинка - самое важное при выборе телевизора.

Режим изображения позволяет создавать следующие типы настроек: пользовательские, стандартные, насыщенное изображение, спорт, фильм, игра, режим энергосбережения.

Вы также можете включить автоматическую подсветку на низком, среднем или высоком уровне.

Toshiba 32L5069 в настройках гаммы дает возможность сделать ее средней, более темной или более яркой.

Если вы продвинутый пользователь, то вас могут заинтересовать расширенные параметры. DNR, шумоподавление, адаптивное изображение, режим игры или ПК – всё это вы легко поменяете при необходимости.

В настройках цвета мы нашли возможность регулировать тон, насыщенность, яркость, сдвиг и усиление.

Резюме

Мы наслаждались тестированием телевизора Toshiba 32L5069 в течение недели и сделали следующие выводы.

За адекватную цену вы получаете универсальный телевизор со стильным дизайном и набором нужных функций. Небольшие габариты позволят легко разместить его в детской, небольшой студии или на кухне. Бренд Toshiba давно зарекомендовал себя как надежный производитель, и этот телевизор – очередное тому подтверждение. В эпоху ускорения и проникновения гаджетов в нашу жизнь отличным дополнением станут пульт с возможностью голосового поиска, система Android TV и возможность поддержки всех современных устройств.



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