Очистка зерна: этапы и оборудование

Зерновая масса, собранная для дальнейшей переработки, обязательно передается на хранение. Но, перед тем как отправить ее в подходящее хранилище, проводиться тщательная очистка.

Зерновая масса, собранная для дальнейшей переработки, обязательно передается на хранение. Но, перед тем как отправить ее в подходящее хранилище, проводиться тщательная очистка. Эта процедура позволяет убрать сорные и зерновые примеси, находящиеся в свежеубранной массе. Проводиться она в несколько этапов с использованием современной техники, в том числе оборудования от известного бренда Бюлер. Давайте узнаем, как правильно выполнять очистку, и какие устройства для этого нужны.

Цель очистки зерна

Очищение зерновой массы выполняются с целью избавления от ненужных компонентов, способных повлиять на качество. К посторонним примесям относятся:

зерновые компоненты – это могут быть поврежденные, пострадавшие от насекомых, недозрелые или проросшие зерна;

засоряющие элементы – сюда входят частички вредителей, семена трав, комки земли, листочки или частички песка;

вредные частицы – к ним относятся элементы ядовитых растений, способных навредить здоровью (горчак, плевела и т.д.).

Полностью очистить зерновую массу от указанных примесей не способна даже самая современная техника. Поэтому на уровне законодательства был установлен допустимый объем примесей. Он определяется в индивидуальном порядке для каждой культуры.

Этапы очищения зерновой массы

Чтобы сделать процедуру максимально эффективной, эксперты разработали универсальным порядок действий. В процессе используются новейшие технологии и специальное оборудование.

Подготовка

Этот этап начинается сразу после доставки свежеубранной массы зерен. Его главная цель – предварительная обработка смеси. Для этого проводиться очистка, сушение, а также специальные процедуры, способствующие улучшению показателей устойчивости зерен.

После таких манипуляций риск самосогревания культур полностью исключается. На этом этапе используются воздушно-решетные агрегаты. Ярким примером является ворохоочиститель. Он способен разделить смесь на очищенные зернышки и отходы. Легкие выметаются воздушными потоками, а тяжелые частицы задерживаются на решетках.

Первичная обработка

После предварительной подготовки в зерновой массе все еще могут оставаться посторонние примеси. Поэтому на этапе первичной обработки выполняются дополнительные очистительные операции. С их помощью удаляются оставшиеся примеси, а также сохраняется качество основных зерен. Первичная очистка проводиться только, если уровень влажности массы не превышает 18 %, а количество сорных частиц менее 8%.

На этой стадии используются триерные блоки и аспираторы. Последний вариант представляет собой машину с замкнутым циклом применения воздуха. Такая техника способна разделять ворох на определенные фракции. Триерные блоки – это оборудование, выполняющее сортировку по геометрическому размеру частиц. В результате использования таких технологий, выполняется более глубокая очистка.

Вторичная обработка

На этой стадии выполняется подготовка массы для дальнейшего семенного применения. Разделение компонентов проводиться в зависимости от следующих критериев:

величина;

плотность;

свойства поверхности;

удельный вес.

Благодаря такой сортировке, в отдельную массу выделяются наиболее плотные и тяжеловесные зерна. Что касается техники, то для вторичной очистки идеально подходят концентраторы и пневмосортировальные столы.

После прохождения полного цикла очистки, в зерновой массе остаются только качественные зерна с минимальным процентом сорных частиц (не больше 1 %). Такое сырье является полностью пригодным для дальнейшего хранения и производства разных продуктов.

сельское хозяйство