Окно как часть интерьера: советы дизайнера

Вместе с дизайнерами рассуждаем, для каких стилей интерьеров подойдут модные и необычные оконные рамы.

В интерьере все должно быть прекрасно: и полы, и потолки, и окна. С последними, правда, проблемы. Тяжелые воспоминания о рассохшихся советских деревянных окнах, щели в которых приходилось заклеивать на зиму (что не спасало от намерзавшего на стеклах льда) почти всем отбили охоту экспериментировать с натуральными материалами. Стандартные пластиковые окна, наводнившие рынок лет двадцать назад, тоже успели изрядно надоесть и уже не соответствуют современным требованиям к дизайну. К счастью, сейчас в продаже появляется все больше нестандартных конструкций: цветных, с фактурной поверхностью, и при этом качественных. Мы решили разобраться, владельцам каких интерьеров стоит обратить внимание на новинки.

Квартиры в скандинавском стиле, на первый взгляд, проще всего «подружить» с традиционными белыми окнами, но на деле оказывается, что дизайнерский интерьер требует совершенства деталей, а белый цвет не всегда лучшее решение. Яркое окно будет смотреться необычно и свежо, особенно если его цвет будет соответствовать акцентам в интерьере.

Нужно помнить и о том, что в скандинавских интерьерах часто отказываются от гардин, заменяя их римскими шторами или полупрозрачным тюлем, поэтому красота окон особенно важна — они всегда будут на виду.

Модель Stockholm отлично подойдет не только для скандинавского интерьера, но и для интерьера в стиле лофт. Цвет окон стоит выбирать в зависимости от стилистики помещения — он может как соответствовать общей гамме интерьера, так и, наоборот, стать акцентным. Например, темные оттенки модели хорошо сочетаются с лофтом, а также могут быть прекрасным контрастным элементом в минимализме.

Анна Чеверева, Zi-Design Interiors

Окно Stockholm, обеденный стол Square —25 990 р., стул 018 — 6 360 р., светильник Looker — 25 865 р., чайник — 2 600 р.

Сложнее всего приходится тем, кто хочет оформить свою квартиру в классическом стиле: мебель с резьбой, позолота, хрусталь не просто не сочетаются с обычными белыми рамами — такое соседство нелепо до комичности. Для квартир с «люксовым» дизайном лучше выбрать окна с ламинацией под натуральное дерево или серебристого/золотого цвета.

Модель Paris подходит к классическому интерьеру, но будет хорошо сочетаться и с современной, минималистичной обстановкой или интерьером с элементами эклектики.

Анна Чеверева, Zi-Design Interiors

Окно Paris, кресло Сharmel — 29 000 р., зеркало Luxe — 3000 р., бра Terraglia — 7 900 р., подушки «Роял Солтворкс» — 990 р.

Средиземноморский стиль требует натуральных, нежных, но в то же время ярких оттенков. Классическое сочетание — лазурный и белоснежный, но вместо белых можно выбрать окна медного или оливкового оттенка. Они будут сочетаться с деталями из натурального дерева дома и с зеленью за окном.

Модель Milan может быть использована как в стиле прованс, так и в современном эклектичном интерьере. Для первого больше подойдет фисташковый цвет, для второго — оттенок меди, находящийся сейчас на пике моды.

Анна Чеверева, Zi-Design Interiors

Окно Milan, светильник Oakley — 67 704 р., столик Wilson — 18 990 р., диван Damasco — 102 164 р., полка STEALTH — 1 450 р.

И не забывайте, что важны не только цвет и фактура. Из общего стиля не должна выбиваться и оконная фурнитура: обтекаемые ручки хороши для средиземноморского стиля, скандинавский же примет более резкие формы, зато потребует скрытых петель.

Выбирайте окна так, чтобы они украшали дом, и в нем станет еще уютнее и светлее, ведь вам больше не придется прятать их за полуприкрытыми шторами.

окна, пластиковые окна