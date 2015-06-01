Парижская студия в 30 м² для молодой пары

Автор этого очень милого и компактного интерьера — дизайнер-архитектор Richard Guilbault.
Фотографии с сайта www.planete-deco.frстудия, скандинавский стиль, современный стиль, минимализм, маленькие квартиры
Автор этого очень милого и компактного интерьера — дизайнер-архитектор Richard Guilbault.
Фотографии с сайта www.planete-deco.frстудия, скандинавский стиль, современный стиль, минимализм, маленькие квартиры
Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.
Товар добавлен в корзинуЗакрыть окно
Комментарии