Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Парижская студия в 30 м² для молодой пары

Автор этого очень милого и компактного интерьера — дизайнер-архитектор Richard Guilbault.

 
 

 Фотографии с сайта www.planete-deco.fr

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Способ №2: написать ведущей рубрики zubarev-oleg.

Показать еще
" data-id="293182"
" data-id="293183"

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно