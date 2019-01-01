Перенимаем мировой опыт эстетичной сортировки мусора

Квартблог рассмотрит опыт других стран и расскажет, как правильно сортировать мусор в России с учетом настоящего законодательства.

В сегодняшней статье разберем главные вопросы, связанные с сортировкой и экологичным применением отходов. Квартблог рассмотрит опыт других стран и расскажет, как правильно сортировать мусор в России с учетом настоящего законодательства.

Содержание:

Практичная француженка Беа Джонсон стала известной только потому, что научилась строить быт по принципу «ноль отходов». Весь мусор, который накапливает за год ее семья, умещается в литровую банку (!). Для сравнения: один житель России в среднем за такой же срок может собрать 400 кг разных видов отходов.

Не верите в правдивость французского опыта?

А если представить, что большая часть того, что вы выбрасываете, можно переработать и использовать в полезных целях?

Возможно, и правда, тогда настоящего мусора останется очень мало? Представьте, сколько ценной земли за городами удастся освободить от свалок, если это так!

Как поступают с мусором в развитых странах: наглядные примеры

В странах с высоким уровнем жизни очень рационально используется любой мусор, поскольку люди с раннего детства приучены сортировать его. И делают они это красиво, сохраняя порядок и в домах, и на улицах, и за городом.

• На первое место в этом обзоре поместим островную Японию с ее образцовой системой сортировки мусора. В столице страны вместо привычных баков встречаются целые «мусорные» комнаты. Почти для каждого предмета в таком помещении свой бак. Почти все отходы применяются с пользой.

Но более популярна система разделения мусора на 4 группы: сжигаемые (бумага, пластик, кожа), крупногабаритные, перерабатываемые и биологические.

При этом даже отходы от сжигания первой группы изделий идут в дело: из них строятся новые острова и другие объекты.

Также используются в разных целях и детали отработавшей техники.

Принятая в Японии система обращения с отходами называется RRR (Reduce, Reuse, Recycle, или «Сокращаем потребление, используем вторично, перерабатываем»).

И что еще интересно, в типичной миниатюрной японской квартире вы не увидите абсолютно ничего лишнего! Японцы легко избавляются от ненужных вещей или просто не покупают их. И в вопросе сортировки мусора они сознательны!

• Соединенные штаты тоже стремятся жить по принципам RRR, хотя и менее успешно. Обычных людей с помощью систем штрафов стимулируют выбрасывать разные отходы и вещи только в предназначенные этого контейнеры. Причем разные виды мусороприемников с подсказками могут быть установлены даже на каждом этаже большого жилого здания (это типично для Нью-Йорка). И, конечно, во дворах.

• Подобной схемы придерживаются и в Канаде, где многоквартирные дома оснащены боксами для любых отходов. При этом в стране есть красивая традиция предлагать ненужные качественные вещи благотворительным организациям.

• Первое место по рациональному использованию мусора заслуживает Швеция. Более 50% изделий в этой стране используются вторично, более 48% отходов — сжигается и преобразуется в энергию. И в целом менее 1% (!) всего выброшенного отправляется на полигоны. А в шведском доме вы можете увидеть 6 мусорных контейнеров разных цветов. Обычный ребенок в этой стране знает, в какую коробку нужно выбрасывать обертку от конфеты, сломанную игрушку. И здесь очень щепетильно сортируют пластиковые изделия, даже крышки.

• В других развитых странах Европы — Германии, Франции — тоже сжигают мусор для получения электричества и строительных материалов.

• Кроме этого, во Франции работают специальные центры по сбору, ремонту и повторной продаже разных категорий выброшенных изделий: техники, одежды, спортивного инвентаря, игрушек. Есть специальные пункты для нестандартных вещей.

• И, самое главное, большинство западных стран с высоким уровнем потребления: США, Франция — ищут способы полностью отказаться от пластика, который не перерабатывается.

Россия пока только прокладывает путь к такой жизни. Медленно, с долей скептицизма, но всё же… Первый полезный закон подписан, первый шаг сделан.

С 1 января 2019 года в РФ действует закон о раздельном сборе ТБО, или «мусорная реформа».

Но сортировка и рациональное использование отходов начинается в домах людей, а не на бумаге. Хотите, чтобы европейская картинка с чистыми загородными зонами стала явью, а не оставалась мечтой?

Вместо

Расскажем, что зависит от вас!

Как правильно сортировать и выбрасывать мусор

В идеале лучше иметь в доме 4-6 боксов для разных категорий отходов:

пластика (в том числе и полиэтиленовых пакетов)

бумаги

стекла

пищевых остатков (органического мусора)

предметов гигиены и других отходов, которые не перерабатываются

еще один контейнер может быть выделен или для сломанных металлических изделий и/или для опасного мусора (это понятие разберем ниже).

Можно придерживаться хотя бы самой простой схемы сортировки и разделять:

«мокрый» (пищевой) мусор

и «сухой» (всё, кроме пищевых отходов).

В любом случае обязательно нужно отделять от остального мусора «опасные» изделия, то есть всё, что наносит вред окружающей среде. А именно:

– батарейки, аккумуляторы

– энергосберегающие лампы

– ртутные градусники.

Потенциально опасны также:

– баллончики из-под аэрозолей и газовые

– зажигалки

– некоторые виды косметики и лекарственных препаратов

– масляные составы

– токсичный строительный мусор

– электроника.

Не смешивайте с другим мусором и те отходы, которые не перерабатываются в вашей стране. В России к этой категории обычно относятся изделия из смешанных материалов и множество продуктов, содержащих пластик. Вот примерный перечень:

– металлическая фольга

– бумажные стаканчики с фольгированными вставками

– декоративная оберточная бумага (особенно если она содержит пластиковые элементы, блестки, остатки скотча)

– влажные салфетки, бумажные наклейки, пергамент, фотобумага и любая бумага с ламинацией и добавками

– стекло с дополнительными покрытиями (ламинированная посуда, хрусталь, зеркала)

– смешанные металлы

– отдельные виды пластиковых изделий (нужно смотреть на маркировочные знаки, приведенные в таблице ниже)

– пластиковые папки

– мелкие пластиковые детали и изделия без маркировки

– упаковки с блестящим слоем внутри (то есть фольгированный пластик)

– вакуумные упаковки

– упаковки из смешанного пластика (в маркировке есть буква «С»)

– бутылочки из-под лаков, красок, клея

– обертки от конфет, трубочки, одноразовая посуда.

Маркировка и категории пластика по способам переработки:

В некоторых городах есть волонтерские организации, которые собирают отходы, подлежащие утилизации. По возможности соберите адреса таких пунктов с помощью сайта recyclemap.ru или подсказок соседей.

Идем дальше.

Куда выбрасывать мусор

В некоторых дворах есть цветные (или просто маркированные) контейнеры, и каждый бокс предназначен только для определенных отходов.

В Европе приняты цвета контейнеров для разных видов мусора.

У нас цвета уличных боксов могут не соответствовать этой системе, потому всегда смотрите на подписи или знаки.

На вашей придомовой контейнерной площадке, возможно, и нет контейнера для батареек, энергосберегающих ламп. Эти предметы нужно сдавать в специальные пункты или в отдельные боксы, установленные в определенных магазинах и на улицах.

Стоит знать. После принятия нового закона появляются территориальные дорожные схемы с обозначениями контейнеров и полигонов.

Кто устанавливает боксы в жилых районах?

После принятия нового закона ответственность за установку контейнеров, создание условий для сортировки и за вывоз мусора несет оператор по обращению с ТКО.

Вы должны были получить уведомление от этой компании. Плюс вы, или товарищество собственников жилья, или компания, обслуживающая дом, должны заключить с ней договор.

А если в вашем дворе еще нет специальных контейнеров…

Вы можете сами организовать сортировку отходов, улучшить свой двор и даже жизнь. Полная рекомендация, как это сделать и куда сдавать мусор, есть на сайте http://мусорраздельно.рф.

Остались вопросы по поводу сортировки и работы оператора?

В каждом регионе есть «горячая линия» для населения. Список телефонов тут.

Как сохранить свободу в интерьере: компактная сортировка

Остался главный вопрос — как же организовать сортировку в обычной «хрущевке»? И чтобы интерьер при этом оставался по-европейски минималистичным, удобным и аккуратным?

Квартблог предлагает несколько способов.

1) Самый простой вариант — приобретите бокс с несколькими секциями.

2) 3-4 контейнера одного размера можно компактно закрепить на общей подставке, например, таким образом. Желательно, чтобы каждый ящик был помечен.

3) Не обязательно традиционно устанавливать все емкости для отходов под раковиной. Иногда рациональнее задействовать другие нефункциональные зоны – под лестницей, на лоджии. Если ненужная стеклянная и пластиковая тара накапливается у вас в кладовой, установите там специальные боксы.

4) А возможно, проще задействовать дверцы кухонных гарнитуров.

5) И еще пара лайфхаков:

– вредные батарейки и лампы не стоит держать дома, лучше сразу относите их в специальные пункты

– а мягкие отходы утрамбовывайте.

Например, пластиковые бутылки можно сминать.

Существуют автоматизированные кухонные компостеры для компактного сбора пищевых отходов. Эти приборы измельчают остатки пищи, превращая их в огородные удобрения.

Акции для экологичного сбора и переработки мусора в России

1) Жителям Москвы и Московской области стоит знать про проект «Собиратор», организованный движением «РазДельный Сбор». Активисты проекта собирают и сдают на переработку 42 вида вторичных отходов, принимают и передают благотворительным фондам вещи.

На сайте «Собиратора» есть адрес приемного пункта со схемой проезда и анонсы акций. И еще одна фишка — магазин с полезными товарами для сортировки мусора, экомешочками, чехлами многоразового использования.

2) В 6 областях России действует эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки». Добровольцы проекта собирают пластиковые крышечки (с маркировкой «2»).

Крышки, которые изготавливаются из наиболее безопасного пластика, идут на переработку. Деньги, полученные благодаря этому, направляются на помощь приемным детям с нарушениями в развитии.

3) А общероссийский проект «Экодвор» превращает мастер-классы по сортировке отходов в развлечение. Учредители проводят праздники, выставки изделий из вторсырья, мастер-классы для детей и одновременно просветительскую работу. На сайте http://мойэкодвор.рф есть инструкции, как организовать праздник сбора мусора и как его можно использовать, интересные видео.

Но не стоит ждать специальных акций и событий. Есть жизненные примеры, как можно начать использовать мусор.

Как еще поступают с мусором практичные люди: реальные лайфхаки

Сара Тайю превращает заношенные, не нужные никому вещи из секонд-хендов в эксклюзивные наряды и предметы декора.

Это хобби — ее жизненная философия (женщина не приемлет культ потребления и одевает троих детей красиво и без лишних затрат) и источник вдохновения. Сейчас она планирует создать линию одежды на продажу.

Впрочем, не только семья Сары живет по такому принципу. В Европе есть успешные модные бренды, которые устраивают акции по сбору ненужной одежды и открыто говорят, что переделывают старые текстильные изделия на новые.

Еще одна интересная идея зародилась среди художников: старые журналы можно использовать для создания коллажей и картин в разных техниках.

Но самый полезный лайфхак для жизни подсказала Беа Джонсон — француженка, с истории которой мы начали статью. Для того чтобы жить без мусора, просто не покупайте лишнего — лишних вещей, пакетов, продуктов.

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