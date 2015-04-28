Первая встреча с дизайнером интерьера: советы

Нужен дизайнер интерьера? Найти не проблема, но как понять, что это именно тот, кто вам нужен? Как выстроить первую встречу с дизайнером, о чем спросить и что сказать, чтобы получить интерьер своей мечты.

С первой встречи с дизайнером начинается большой путь по преображению вашего жилья. Благодаря ей у вас есть шанс понять, правильно ли вы выбрали дизайнера, подходит ли вам его эстетика и сможете ли вы работать вместе.

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Нужен дизайнер интерьера? Начните с просмотра портфолио

Как правило, дизайнера находят через знакомых или через интернет, и клиент направляется на встречу, имея представление хотя бы о нескольких проектах дизайнера. Но все равно, просмотр портфолио — это полезное дело. Во-первых, вы можете попросить показать именно реализованные проекты, так как 3-D модели не всегда отражают то, как жилье выглядит в реальности. Во-вторых, вы можете по ходу просмотра говорить, что вам нравится из идей, а что нет: это позволит дизайнеру лучше понять, чего вы хотите.

Возьмите с собой снимки интерьеров, которые вам нравятся

Хорошо, если вы можете четко объяснить, что вам хочется в вашем будущем доме. Еще лучше, если вы можете показать фотографии, которые вас вдохновляют. Понятие уюта у всех разные: кому-то комфортно в стиле прованс, а для кого-то минимализм — идеальный стиль. Бывает, что дизайнер устраивает демонстрацию различных снимков, чтобы понять, какой стиль вам наиболее подходит, особенно если вы сами четко не знаете. Такой просмотр важен также, если ремонт делается не для одного человека, а для семьи. Дизайнеру нужно найти оптимальный вариант, который бы удовлетворял всех людей, участвующих в выборе.

Кстати, "анти-примеры" — тоже дело хорошее. Можно показать, чего ни в коем случае не должно быть в вашем доме.

Заполните техническое задание

Иногда дизайнеры перед первой встречей направляют краткое техническое задание на проектирование, в котором вам необходимо указать требования по работе, зонированию, стилю и тд. Эту несложную бумагу можно заполнять прямо во время встречи и обсуждения, если вы заранее не уверены в ответах.

Не бойтесь говорить о своих привычках в повседневной жизни

Порой очень важными для составления образа идеального жилья оказываются мелочи и привычки будущих хозяев. Так как дизайнер — не экстрасенс, то лучше вам при рассказе о себе упомянуть свои привычки, которые могут повлиять на создание интерьера. Если вы любите принимать душ и не признаете ванну, если вы не готовите дома (или наоборот, вы — кулинарный гуру, для которого нужен простор на кухне), если вы катаетесь на сноуборде и кайт-серфинге и вам нужно для этого особое место хранения — стоит упомянуть об этом.

Возьмите схемы помещения

Техническая документация актуальна для дизайнера всегда: и для новой квартиры, в которой пока ничего нет, и для той, в которой уже есть планировка и мебель. Если вы планируете перепланировку, то без схем вообще не обойтись. Если вы хотите оставить какую-то мебель из старой квартиры, то стоит сказать об этом и даже показать фотографии этих вещей дизайнеру, чтобы он мог определить стиль, в который они впишутся, и обдумать их место в будущем доме.

Обсудите визуализацию

У каждого дизайнера интерьера свой подход к работе. Кто-то считает достаточным схематическую планировку, эскиз и так называемые "mood-борды" (коллажи из цветов и оттенков, вещей и интерьеров). Кто-то делает условные 3-D изображения, а кто-то предлагает детально проработанный проект в 3DMAX. Чем сложнее визуализация, тем дороже она выходит для клиента. Поэтому стоит обговорить, какая визуализация вам действительно нужна.

Спрашивайте все, что вас интересует

Безусловно, есть важные вопросы, которые непременно обсуждаются на первой встрече: бюджет проекта, стоимость работы дизайнера, что в нее входит, этапы и график работы, время предоставления услуг. Но есть и не очевидные: в случае отказа от работы дизайнера во время разработки проекта, как будет оплачиваться проделанная работа; можно ли связаться с предыдущими клиентами; нужен ли вам авторский надзор за реализацией проекта; есть ли у дизайнера рабочая бригада на примете и многое другое. Запретных вопросов на встрече нет.

Фотографии: designschool.ru, cc.mosdach.ru, kinopoisk.ru

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