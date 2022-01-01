Планировка одноэтажных домов - советы по проектированию

Преимущества и недостатки планировки одноэтажного дома. Варианты планировки дома с террасой, с мансардой. Использование различных стилевых решений, фото. Советы по проектированию одноэтажного дома

Создание индивидуальных проектов — востребованная услуга, оказанием которой занимаются частные фирмы и государственные организации. Лучшие планировки одноэтажных домов интересуют многих людей, занимающихся строительством. Рассмотрим конструктивные решения, отвечающие запросам разных потребителей.

Планировка одноэтажного дома

Создание неповторимого дизайна возможно и без специальных навыков проектировщика, именно так и поступают люди, которым кажется предельно простой задача планировки одноэтажного дома. Но по мере реализации проекта часто оказывается, что оригинальность не означает ни простоту постройки, ни удобство и функциональность для будущих обитателей. Для того, чтобы проект работал, он должен отвечать хотя бы основным требованиям:

быть не наброском приблизительных представлений и мечтаний, а полноценным проектом;

обязательно указание точной площади каждого помещения, замеры не только стен, но и оконных и дверных проемов, прочих важных деталей;

необходима смета, предусматривающая все расходы и их соответствие отведенному бюджету;

расположение строения на земельном участке должно учитывать не только нормативные требования, но и строение рельефа, залегание грунтовых вод;

тип фундамента выбирается не по простоте и дешевизне, а только по надежности и соответствию типу строения и виду грунта.

Комментарий эксперта! П. Ржевуцкий, архитектор: «Планировка одноэтажного дома — это решение о количестве комнат, рассчитанных на удобство всех проживающих в нем, необходимое количество функциональной площади — санузлов, ванных, кухонь, кладовок и гардеробных, схема обустройства коммуникаций, тип крыши. Сложность конструктивного решения может состоять в ограниченности площади участка, особенностях рельефа и прочих важных моментах, о которых не думает человек, рисующий в мечтах свой будущий дом».

Преимущества одноэтажных домов

Человек, который отказывается от возведения двух и более этажей даже на ограниченном по площади участке, обычно учитывает все преимущества, которые получает при этом:

скорость возведения и относительную простоту воплощения замысла в реальности;

относительную дешевизну — экономия на фундаменте и перекрытиях на второй этаж;

удобная планировка одноэтажного дома избавляет от лестничных пролетов, с которыми тоже возникают сложности;

облегчается уход, починка или обновление крыши, обустройство и проведение канализации;

правильное обустройство избавляет от неизбежных сложностей с микроклиматом — перегрева и переохлаждения;

сэкономить на облицовке и обогреве можно за счет меньшей площади наружных стен.

Лучшие планировки одноэтажных домов, разработанные специалистами, позволят без особого увеличения полезной площади удовлетворить все потребности в комнатах для отдыха и жизненных потребностей, совместить при необходимости хозяйственные помещения, избежать неэстетичного пролегания коммуникаций. Несмотря на утверждения, что строение в один этаж помогает сэкономить на строительстве, под это определение подпадают и дома с мансардой, обширным чердачным помещением, которое тоже можно переоборудовать в своих целях, открытой верандой.

Недостатки проекта одноэтажного дома

Преимущества простой планировки не избавляют эту идею от относительно весомых недостатков. Некоторые из них весьма условны — утверждается, что дом в один этаж можно строить только на ровном участке, иначе придется реорганизовывать имеющуюся территорию. Еще говорится о невозможности расширения площади без укрепления фундамента, необходимости перестройки стропильной конструкции.

Планировка одноэтажного дома с мансардой требует расчета более прочного фундамента, особого строения крыши, поэтому проще сразу выбирать вариант, предусматривающий больше жилой и полезной площади. Очевидно, что расходы будут выше и на фундамент, и крышу, и на более сложную работу проектировщиков.

Варианты проектов, фото, организация пространства

Внимательно изучив фото планировки одноэтажных домов, можно увидеть множество разных вариантов — от лаконичного четырехстенного до просторного, с пристроенной и открытой террасой, мансардой, фронтоном, бельэтажем или даже колоннами. Стилевая доминанта, декоративное оформление, внутреннее, оригинальное размещение — все это имеет место. Например, планировка одноэтажного дома с тремя спальнями, отдельными удобствами для каждого проживающего, с кухней-гостиной или банального односпального для семьи из двух человек — все это относится к определению одноэтажного дома.

План одноэтажного дома

Четкий план — необходимое условие для правильной постройки, рационального использования имеющейся в наличии площади. Кажущаяся простота одноуровневой конструкции, отсутствие межэтажных перекрытий и лестниц, дополнительного укрепления фундамента не означает, что в строительстве может применяться примитивная, нарисованная от руки схема. В плане непременно указывается размер несущих стен, перекрытий, крыши и использованных в постройке материалов:

планировка одноэтажного дома 6 на 6 м может включать и самое необходимое для одного человека, и супружескую спальню с кухней и детской;

у строительной организации, к которой обратились за планировкой одноэтажного дома на площади в 100 кв. м, есть простор для фантазии, но она может расходиться с представлениями потенциального домовладельца;

проектировщик, рассчитывающий смету, в планировке одноэтажного дома 6 на 6 ориентируется на примерный бюджет застройщика, поэтому дома одинаковой площади могут быть построены как из первоклассных, так и из дешевых материалов, а значит, будут существенно отличаться по стоимости.

Стандартные проекты, приобретенные по бюджетной цене или выложенные в открытом доступе, можно расширить, например, из предложения 6×6 сделать планировку одноэтажного дома 6 на 9, если позволяет площадь земельного надела. К интересным проектам прилагаются описания, но заниматься переделкой или пристройкой нужно, учитывая все нюансы, доступные только профессионалам.

Особенности планировки дома с мансардой

Планировка одноэтажного дома 8 на 8 м на определенном этапе может показаться достаточно просторной, но обстоятельства меняются и возникает необходимость в дополнительных квадратных метрах. Мансарду можно сразу предусмотреть вместо стандартной крыши или заняться переоборудованием чердачного помещения. К этой надстройке предъявляются дополнительные требования:

определенная высота от потолка до пола;

продуманная система коммуникаций;

более прочные несущие стены;

размещение канализации и источника воды, если в планах есть проведение их в помещения в мансарде.

Планировка одноэтажного дома с террасой представляется совсем простой, но даже у открытой и легкой есть особенности, которые сложно предугадать. Вопреки распространенному заблуждению, дом с мансардой вовсе не ограничен амплуа дачного домика. Его можно использовать как вариант постройки загородного коттеджа и особняка, частного дома для семьи на собственном землевладении.

Одноэтажный дом — разработка плана

Рекомендации по составлению начинаются с расширения имеющейся площади, что актуально при планировке одноэтажного дома 6 на 8, но и не помешает в большом семействе, у которого есть явная тенденция к приросту. Такими несложными вариантами может воспользоваться и небольшая семья, тяготеющая к простору.

К таким особенностям плана относятся:

цокольный этаж для оборудования хозяйственных помещений;

мансарда, в которой можно оборудовать детскую, спальни или личный кабинет;

односкатная крыша, с которой часть чердака можно использовать в хозяйственных целях: это дешевле мансарды, правда, и выигрыш площади немного меньше.

Плоскую кровлю можно использовать не столько в жилом доме, сколько в дачном или загородном особняке, как площадку для барбекю или место для игр.

Проектирование внутренних помещений

Это может быть и типовой проект, и нестандартное решение. Например, планировка одноэтажного дома с тремя спальнями и кухней-гостиной — способ экономии на функциональной площади для удобства проживающих в доме. Это не всегда оправдано, поэтому можно доверить распределение пространства дизайнеру.

Советы на этапе проектирования

Заманчивые описания могут убедить потенциального владельца одноэтажного дома обширной площади в 100 м² прибегнуть к замысловатой планировке. Сложные решения и модные тенденции не только увеличивают расходы, но и усложняют прокладку и эксплуатацию коммуникаций. Простота и рациональность — отличный принцип создания проекта.

Стилевые решения фасадов

Палитра фасадных решений гораздо более значительна, чем предложенные ниже варианты. У хозяина дома есть возможность реализовать свои пристрастия, особенно если нет затруднений с бюджетом.

Классика

Отличительные особенности — простота и лаконичность, применение натурального камня или его имитации. Симметрия, колонны, лепнина и балюстрады возможны, но не в избыточном количестве.

Дом в стиле минимализма

Это оптимальное решение в планировке и постройке одноэтажного дома с террасой. На фасаде дома не нужны никакие архитектурные украшения, дополнительная декоративность достигается пристройкой и размещенными на ней предметами.

Дом в стиле шале

Эко-стиль востребован как магистральное направление малоэтажной архитектуры. Проектов альпийских дизайнов можно найти множество, на разный вкус и состояние бюджета.

В скандинавском стиле

Для оформления фасада в этом популярном направлении достаточно использовать лакированное дерево, красные и коричневые оттенки в цоколе и крыше. На фото — внешняя планировка одноэтажного дома 9×9, в котором большие оконные проемы, окна с широкими рамами, козырек и крыльцо из дерева.

В случае возникновения затруднений можно обратиться к готовым проектам с планировкой одноэтажных домов, предлагаемых профессионалами за небольшие деньги, или заказать индивидуальное решение у специалистов.

строительство домов