Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Подсветка лестницы в доме: варианты освещения ступенек

Подсветка лестницы внутри дома: красивые и удобные варианты

Сегодня мы поговорим о подсветке лестницы в доме, какие типы освещения бывают, как правильно выбрать и как смонтировать его своими руками.

Содержание:

 

Подсветку внутренней лестницы в коттедже можно считать удачной, если она:

  • обеспечивает чувство безопасности для всех ваших близких, которые пользуются лестницей вечером;
  • делает лестничный проем и ступени объемнее, привлекательнее;
  • плюс в идеале хорошо организованное лестничное освещение добавляет в картину интерьер больше шика или романтики. 

подсветка лестницы в доме фото

Иногда все эти задачи решаются с помощью настенных бра. Во многих образцовых проектах основной свет дополняется точечными локальными светильниками. Для каждого случая – свое решение.

И начнем с главного. 

Критерии выбора подсветки лестницы в доме

подсветка лестницы в доме фото

1. Чем протяженнее лестница, тем больше света должно быть. 

2. Кроме этого, очень важно создать мягкий рассеянный свет, который охватит весь лестничный пролет. Потому локальные светильники в дополнение к основному освещению иногда очень необходимы. 

подсветка лестницы в доме фото

3. Световой поток не должен образовывать большие тени, ухудшать видимость, искажать форму ступеней в темноте. Продумайте это, выбирая высоту монтажа светильников. 

подсветка лестницы в доме фото

Подсветка из перил

подсветка лестницы в доме фото

Подсветка из перил

4. Для того, чтобы подсветка выглядела приятно и гармонично, учитывайте также материал лестницы, когда подбираете интенсивность света. 

В частности, для деревянной лестницы подойдет теплое желтоватое освещение. Конструкция, сделанная полностью из светлого металла, белого камня, со стеклянными элементами, будет смотреться красиво при холодном белом свете. Беспроигрышное решение – мягкая нейтральная подсветка.     

подсветка лестницы в доме фото

подсветка лестницы в доме фото

5. Плюс ко всему, своими руками можно организовать в лестничной зоне автоматическое или беспроводное освещение, экономичное и независимое от общей сети. 

Беспроводные световые модули, кроме прочего, не перегреваются и могут использоваться рядом с деревянными конструкциями.   

Перейдем к преимуществам разных систем освещения. 

Потолочные светильники над лестницей: 3 варианта

Главное требование к любому потолочному светильнику – он должен обеспечивать рассеянное и (насколько это возможно) равномерное и приятное освещение.  

Приведем несколько примеров удачного использования верхнего света над лестничным маршем.

1) Большая люстра, классическая или удлиненная. 

Люстра максимально уместна в просторном доме с высокими потолками и классической обстановкой. 

Гармонично будет смотреться, к примеру:

  • модель с каскадными подвесками;

подсветка лестницы в доме фото

  • светильник, стилизованный под старинный уличный фонарь, желательно с несколькими плафонами;

подсветка лестницы в доме фото

  • самое шикарное решение – мегасветильник, так называемая «пролетная» люстра, длиной от 1 до 3 метров.

подсветка лестницы в доме фото

«Пролетная» классическая люстра

подсветка лестницы в доме фото

«Пролетная» классическая люстра

подсветка лестницы в доме фото

«Пролетная» хай-тек люстра

2) Каскад  из люстр. 

С помощью каскадной волны лапм можно стильно выделить лестничный проем и при этом создать равномерную приятную подсветку. Очень трендово при этом будут смотреться светильники-шары или длинные споты.   

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Подойдет такое освещение для лестницы средней высоты или высокой. 

3) LED-лампы.

Это уже – трендовый минималистичный вариант подсветки, идеальный, в частности, для невысоких домов с лаконичными лестницами. 

подсветка лестницы в доме фото

Настенные светильники: их виды, преимущества

Боковой свет – беспроигрышный вариант для пристенных лестниц.

Цепочка настенных ламп может дополнить потолочное освещение или же использоваться самостоятельно. И, если установить их правильно, весь лестничный пролет будет освещаться равномерно и элегантно. 

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Общие принципы таковы: 

  • расположить светильники нужно не ниже высоты человеческого роста;
  • между приборами сделайте одинаковые умеренные промежутки примерно в 1-1,5 м, с расчетом, что световые пятна должны сливаться и освещать все участки лестницы;

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото
  • плюс световой поток обязательно должен попадать вниз, на ступени;

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото
  • также желательно, чтобы светильники дополняли общую атмосферу и стиль интерьера. 

подсветка лестницы в доме фото

подсветка лестницы в доме фото

Базовых вариантов таких приборов всего 3.

1) Настенные бра с небольшим кронштейном.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

2) Приповерхностные бра – модели, которые крепятся непосредственно на стену. 

подсветка лестницы в доме фото

3) Встроенные LED-светильники, незаметные, создающие красивые эффекты. 

подсветка лестницы в доме фото

Декоративная подсветка для ступеней и перил

В интересных дизайнерских проектах кроме фонового лестничного освещения локально подсвечиваются ступени и перила.

подсветка лестницы в доме фото

Дополнительная подсветка может быть установлена:

  • на каждой ступеньке или через одну;
  • под козырьками ступеней;
  • на подступенках;
  • на стене, на несколько сантиметров выше ступеней;
  • под перилами.

С помощью такой подсветки можно решить разные задачи.

Красиво выделить лестницу.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Сделать ярче общую картину интерьера.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Осветить ступени (для ступеней со сложными выступами, козырьками это особенно важно).

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Плюс вспомогательная локальная подсветка незаменима на винтовых лестницах, расположенных на расстоянии от стен.  

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Мягкая подсветка перил успешно решает 2 задачи: «облегчает» массивную лестничную конструкцию и обеспечивает комфорт при передвижении по лестнице. 

Для создания декоративного света используются различные источники. 

  • Точечные светильники;

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото 
  • Светодиодная лента с профилями и без;

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото
  • Светодиодные трубки (дюралайт);

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото
  • Неоновые трубки (гибкий неон);

подсветка лестницы в доме фото

  • Для прозрачных лестниц иногда применяются специальные светорассеивающие экраны. Некоторые крепятся к торцам ступеней и создают интересный световой эффект.  

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Существуют оригинальные ленты и экраны с цветной подсветкой, разработанные для воплощения фееричных дизайнерских идей. Но они непрактичны.  

подсветка лестницы в доме фото

подсветка лестницы в доме фото

Если одинаково важны и удобства, и красота, подберите универсальные светильники с нейтральным белым или теплым желтым свечением. 

Способы монтажа декоративной и трековой подсветки своими руками

1) Наиболее простой вариант – монтаж накладных светильников. 

Их можно прикрепить к ступеням, подступенкам или стене с помощью специальной клейкой основы или саморезами. Кабель желательно красиво замаскировать. 

подсветка лестницы в доме фото

2) Монтаж встроенных светодиодных светильников.

Такой способ подходит для закрытых лестниц с деревянными элементами. 

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Для установки светодиодов изначально разрабатывается схема подсветки. 

Затем в степенях или подступенках с помощью дрели с коронкой по дереву делается отверстие нужного диаметра. 

В каждое отверстие выводятся провода, и вставляется светильник. Светильник закрепляется с помощью зажимных винтов.  

Однако иногда для выполнения сложных работ с проводкой необходимо первоначально демонтировать ступени.   

3) Монтаж светодиодной ленты на клей. 

Перед покупкой светодиодных лент или ламп нужно точно рассчитать длину участков, которые должны быть освещены. 

Учтите, что с помощью клея можно закрепить светодиоды под козырьками ступеней, на стыке лестницы и стены. 

подсветка лестницы в доме фото

При этом гибкую ленту можно красиво гнуть, оформляя углы ступеней.

подсветка лестницы в доме фото

Порядок подготовительных работ таков:

  1. Участки лестницы, на которые будет прикрепляться лента, нужно тщательно промыть растворителем.
  2. Сама лента разрезается на отрезки нужной длины. 
  3. Отрезки приклеиваются с помощью клеевой подложки в размеченные места.

Про подключение ленты к системе освещения скажем ниже. 

Однако более практичен следующий способ.

4) Монтаж светодиодной ленты или трубы на профили. 

В этом случае в комплекте с лентой (трубой) приобретаются профили с прозрачными или матовыми экранами или без них. Экран помогает равномерно распределить световой поток и защищает ленту. 

  1. И профили, и лента нарезаются на отрезки нужной длины. На этом этапе учтите: если отрезки ленты будут крепиться к ступеням, длина каждого их них должна быть хотя бы на 5 см меньше длины ступеньки.
  2. Профили врезаются в ступени или крепятся к лестнице/стенам с помощью саморезов. 
  3. Когда профили закреплены, в каждый из них монтируется нужный отрезок ленты. 
  4. Затем закрепляется экран (если он предусмотрен в наборе). 

Процесс сборки подсветки:

  • На один из участков отрезка светодиодной ленты крепится коннектор, к которому присоединяются 2 провода. При использовании точечных светодиодов для этой цели применяются специальные клеммы. 
  • Провода соединяются с проводкой блока питания или с контролером и затем с блоком питания. Контролер нужен для того, чтобы управлять переливами цветной ленты или же обеспечить связь между датчиками движения и включением подсветки. 
  • На следующем этапе возле верхней и нижней ступеней монтируются датчики движения (если они предусмотрены в проекте).
  • Вся проводка выводится к распределительной коробке, соединенной с контролером. Ее можно незаметно разместить, к примеру, под лестничным пролетом.
  • Заметные провода маскируются, к примеру, с помощью кабель-канала.

Схемы монтажных работ при креплении светодиодной ленты, с профилями и без – в этих видео. 

5) Установка трековой системы освещения. 

Трековые системы освещения могут использоваться вместо люстры или для боковой подсветки.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Трек монтируется по такому алгоритму:

  • на стене или потолке делается план-разметка;
  • шинопровод распиливается на отрезки (длина которых должна соответствовать разметке);

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото
  • в шине просверливаются отверстия для крепления;

подсветка лестницы в доме фото

  • на одну из сторон устанавливается заглушка, а на другую, к которой будет проводиться ток – коннектор с клеммной колодкой (он может быть установлен заранее);

подсветка лестницы в доме фото

подсветка лестницы в доме фото

  • после монтажа системы коннектор раскрывается (снимается крышка, убираются винты), и в отверстия вставляются жилы проводов;
  • закручивается стопорный винт;
  • светильники крепятся обычно после завершения монтажных работ, с помощью специальных зажимов.  

Тип лестницы и выбор системы освещения 

Итак, чаще всего полезно комбинировать разные варианты подсветки.

При этом идеальная система освещения подбирается в каждом случае с учетом:

  • длины лестницы
  • высоты потолков
  • материала и конструкции ступеней
  • и того, какова основная цель подсветки: сделать лестницу удобной в вечернее время или просто украсить пространство.

подсветка лестницы в доме фото

Разберем несколько базовых вариантов, на которые можно опираться при выборе.

Монолитные лестницы из камня или бетона

подсветка лестницы в доме фото

Массивные лестницы обычно возводятся в каменных или кирпичных загородных домах с высокими потолками. При использовании качественной отделки такая лестница может выглядеть роскошно, как с исторической картины.Шик самой конструкции можно усилить с помощью большой люстры в классическом или античном стиле. 

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото 

Плюс общую картину дополнит теплое приглушенное боковое освещение. То есть объемные старинные бра или декоративные мини-прожекторы возле ступеней. 

подсветка лестницы в доме фото

«Рустикальные» деревянные лестницы

Это могут быть и конструкции с ровными маршами и на больцах.

Для маршевой лестницы из массива подойдет любой вид подсветки. В частности, интересно будет смотреться каскад из этнических фонариков.

подсветка лестницы в доме фото

Для освещения изогнутой лестницы можно комбинировать классическую люстру с абажурами или, к примеру, оригинальную восточную, и декоративную подсветку ступеней или подступенкой.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото 

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Винтовые лестницы 

Если в проекте предусмотрена спиральная лестница, металлическая или деревянная, стоит подобрать длинный потолочный светильник из подобного материала, с извилинами в стиле модерн. 

Кроме этого, важно сделать качественную подсветку для ступеней винтовой конструкции.   

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Современные лаконичные лестницы из дерева, металла или пластика

В новых проектах интерьеров лестницы становятся все более упрощенными и практичными, без излишеств. Свет в этих случаях должен только создавать удобство и подчеркивать ощущение простора. 

Беспроигрышное решение – сочетание бокового света и светодиодов возле ступеней. 

Еще один удачный вариант – мягкая подсветка из-под перил.

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Облегченные лестницы с прозрачными ступенями

Самые современные лестницы в новых домах иногда визуально выглядят «парящими». Каркас скрыт или заменен одним центральным косоуром, ступени – будто воздушные.

Для таких конструкций создается соответствующее освещение. В идеале свет должен быть хорошим и рассеянным, но при этом источник освещения – невидимым.

Потому непосредственно на ступени незаметно монтируется светодиодная лента, гибкие неон или светорассеивающий экран.  

Кроме этого, на фоне такой лестницы будет привлекательно смотреть современный, ультратонкий «пролетный» светильник в стиле хай-тек. 

подсветка лестницы в доме фото

Источник фото

Вооружитесь готовыми проверенными решениями от «Квартблога», чтобы создать свой, эксклюзивный и практичный проект подсветки лестницы.

Дайджест Квартблога

15 идей для использования пространства под лестницей - Зачастую пустое место под лестницей используется в качестве стихийной кладовки, но у этого пространства может быть гораздо больше функций.

Домашние лестницы: 20 интересных примеров - Мы собрали для вас 20 самых разных примеров, которые подарят вам вдохновение.

Декоративная подсветка в интерьере - Мы собрали примеры использования декоративной подсветки и обратились за консультацией к 3 экспертам агентства «АрхДиалог».

Лестницы с секретом: укромные местечки - Мечта интероверта — укромное местечко, спрятанное в лестнице или рядом с ней. 13 прекрасных примеров.

Такое разное освещение: часть 1 - Выбираем свет для дома: типы светильников и задачи, которые они решают.

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно