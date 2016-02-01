Подсветка лестницы внутри дома: красивые и удобные варианты

Сегодня мы поговорим о подсветке лестницы в доме, какие типы освещения бывают, как правильно выбрать и как смонтировать его своими руками.

Сегодня мы поговорим о подсветке лестницы в доме, какие типы освещения бывают, как правильно выбрать и как смонтировать его своими руками.

Содержание:

Подсветку внутренней лестницы в коттедже можно считать удачной, если она:

обеспечивает чувство безопасности для всех ваших близких, которые пользуются лестницей вечером;

делает лестничный проем и ступени объемнее, привлекательнее;

плюс в идеале хорошо организованное лестничное освещение добавляет в картину интерьер больше шика или романтики.

Иногда все эти задачи решаются с помощью настенных бра. Во многих образцовых проектах основной свет дополняется точечными локальными светильниками. Для каждого случая – свое решение.

И начнем с главного.

Критерии выбора подсветки лестницы в доме

1. Чем протяженнее лестница, тем больше света должно быть.

2. Кроме этого, очень важно создать мягкий рассеянный свет, который охватит весь лестничный пролет. Потому локальные светильники в дополнение к основному освещению иногда очень необходимы.

3. Световой поток не должен образовывать большие тени, ухудшать видимость, искажать форму ступеней в темноте. Продумайте это, выбирая высоту монтажа светильников.

4. Для того, чтобы подсветка выглядела приятно и гармонично, учитывайте также материал лестницы, когда подбираете интенсивность света.

В частности, для деревянной лестницы подойдет теплое желтоватое освещение. Конструкция, сделанная полностью из светлого металла, белого камня, со стеклянными элементами, будет смотреться красиво при холодном белом свете. Беспроигрышное решение – мягкая нейтральная подсветка.

5. Плюс ко всему, своими руками можно организовать в лестничной зоне автоматическое или беспроводное освещение, экономичное и независимое от общей сети.

Беспроводные световые модули, кроме прочего, не перегреваются и могут использоваться рядом с деревянными конструкциями.

Перейдем к преимуществам разных систем освещения.

Потолочные светильники над лестницей: 3 варианта

Главное требование к любому потолочному светильнику – он должен обеспечивать рассеянное и (насколько это возможно) равномерное и приятное освещение.

Приведем несколько примеров удачного использования верхнего света над лестничным маршем.

1) Большая люстра, классическая или удлиненная.

Люстра максимально уместна в просторном доме с высокими потолками и классической обстановкой.

Гармонично будет смотреться, к примеру:

модель с каскадными подвесками;

светильник, стилизованный под старинный уличный фонарь, желательно с несколькими плафонами;

самое шикарное решение – мегасветильник, так называемая «пролетная» люстра, длиной от 1 до 3 метров.

2) Каскад из люстр.

С помощью каскадной волны лапм можно стильно выделить лестничный проем и при этом создать равномерную приятную подсветку. Очень трендово при этом будут смотреться светильники-шары или длинные споты.

Подойдет такое освещение для лестницы средней высоты или высокой.

3) LED-лампы.

Это уже – трендовый минималистичный вариант подсветки, идеальный, в частности, для невысоких домов с лаконичными лестницами.

Настенные светильники: их виды, преимущества

Боковой свет – беспроигрышный вариант для пристенных лестниц.

Цепочка настенных ламп может дополнить потолочное освещение или же использоваться самостоятельно. И, если установить их правильно, весь лестничный пролет будет освещаться равномерно и элегантно.

Общие принципы таковы:

расположить светильники нужно не ниже высоты человеческого роста;

между приборами сделайте одинаковые умеренные промежутки примерно в 1-1,5 м, с расчетом, что световые пятна должны сливаться и освещать все участки лестницы;

плюс световой поток обязательно должен попадать вниз, на ступени;

также желательно, чтобы светильники дополняли общую атмосферу и стиль интерьера.

Базовых вариантов таких приборов всего 3.

1) Настенные бра с небольшим кронштейном.

2) Приповерхностные бра – модели, которые крепятся непосредственно на стену.

3) Встроенные LED-светильники, незаметные, создающие красивые эффекты.

Декоративная подсветка для ступеней и перил

В интересных дизайнерских проектах кроме фонового лестничного освещения локально подсвечиваются ступени и перила.

Дополнительная подсветка может быть установлена:

на каждой ступеньке или через одну;

под козырьками ступеней;

на подступенках;

на стене, на несколько сантиметров выше ступеней;

под перилами.

С помощью такой подсветки можно решить разные задачи.

Красиво выделить лестницу.

Сделать ярче общую картину интерьера.

Осветить ступени (для ступеней со сложными выступами, козырьками это особенно важно).

Плюс вспомогательная локальная подсветка незаменима на винтовых лестницах, расположенных на расстоянии от стен.

Мягкая подсветка перил успешно решает 2 задачи: «облегчает» массивную лестничную конструкцию и обеспечивает комфорт при передвижении по лестнице.

Для создания декоративного света используются различные источники.

Точечные светильники;

Светодиодная лента с профилями и без;

Светодиодные трубки (дюралайт);

Неоновые трубки (гибкий неон);

Для прозрачных лестниц иногда применяются специальные светорассеивающие экраны. Некоторые крепятся к торцам ступеней и создают интересный световой эффект.

Существуют оригинальные ленты и экраны с цветной подсветкой, разработанные для воплощения фееричных дизайнерских идей. Но они непрактичны.

Если одинаково важны и удобства, и красота, подберите универсальные светильники с нейтральным белым или теплым желтым свечением.

Способы монтажа декоративной и трековой подсветки своими руками

1) Наиболее простой вариант – монтаж накладных светильников.

Их можно прикрепить к ступеням, подступенкам или стене с помощью специальной клейкой основы или саморезами. Кабель желательно красиво замаскировать.

2) Монтаж встроенных светодиодных светильников.

Такой способ подходит для закрытых лестниц с деревянными элементами.

Для установки светодиодов изначально разрабатывается схема подсветки.

Затем в степенях или подступенках с помощью дрели с коронкой по дереву делается отверстие нужного диаметра.

В каждое отверстие выводятся провода, и вставляется светильник. Светильник закрепляется с помощью зажимных винтов.

Однако иногда для выполнения сложных работ с проводкой необходимо первоначально демонтировать ступени.

3) Монтаж светодиодной ленты на клей.

Перед покупкой светодиодных лент или ламп нужно точно рассчитать длину участков, которые должны быть освещены.

Учтите, что с помощью клея можно закрепить светодиоды под козырьками ступеней, на стыке лестницы и стены.

При этом гибкую ленту можно красиво гнуть, оформляя углы ступеней.

Порядок подготовительных работ таков:

Участки лестницы, на которые будет прикрепляться лента, нужно тщательно промыть растворителем. Сама лента разрезается на отрезки нужной длины. Отрезки приклеиваются с помощью клеевой подложки в размеченные места.

Про подключение ленты к системе освещения скажем ниже.

Однако более практичен следующий способ.

4) Монтаж светодиодной ленты или трубы на профили.

В этом случае в комплекте с лентой (трубой) приобретаются профили с прозрачными или матовыми экранами или без них. Экран помогает равномерно распределить световой поток и защищает ленту.

И профили, и лента нарезаются на отрезки нужной длины. На этом этапе учтите: если отрезки ленты будут крепиться к ступеням, длина каждого их них должна быть хотя бы на 5 см меньше длины ступеньки. Профили врезаются в ступени или крепятся к лестнице/стенам с помощью саморезов. Когда профили закреплены, в каждый из них монтируется нужный отрезок ленты. Затем закрепляется экран (если он предусмотрен в наборе).

Процесс сборки подсветки:

На один из участков отрезка светодиодной ленты крепится коннектор, к которому присоединяются 2 провода. При использовании точечных светодиодов для этой цели применяются специальные клеммы.

Провода соединяются с проводкой блока питания или с контролером и затем с блоком питания. Контролер нужен для того, чтобы управлять переливами цветной ленты или же обеспечить связь между датчиками движения и включением подсветки.

На следующем этапе возле верхней и нижней ступеней монтируются датчики движения (если они предусмотрены в проекте).

Вся проводка выводится к распределительной коробке, соединенной с контролером. Ее можно незаметно разместить, к примеру, под лестничным пролетом.

Заметные провода маскируются, к примеру, с помощью кабель-канала.

Схемы монтажных работ при креплении светодиодной ленты, с профилями и без – в этих видео.

5) Установка трековой системы освещения.

Трековые системы освещения могут использоваться вместо люстры или для боковой подсветки.

Трек монтируется по такому алгоритму:

на стене или потолке делается план-разметка;

шинопровод распиливается на отрезки (длина которых должна соответствовать разметке);

в шине просверливаются отверстия для крепления;

на одну из сторон устанавливается заглушка, а на другую, к которой будет проводиться ток – коннектор с клеммной колодкой (он может быть установлен заранее);

после монтажа системы коннектор раскрывается (снимается крышка, убираются винты), и в отверстия вставляются жилы проводов;

закручивается стопорный винт;

светильники крепятся обычно после завершения монтажных работ, с помощью специальных зажимов.

Тип лестницы и выбор системы освещения

Итак, чаще всего полезно комбинировать разные варианты подсветки.

При этом идеальная система освещения подбирается в каждом случае с учетом:

длины лестницы

высоты потолков

материала и конструкции ступеней

и того, какова основная цель подсветки: сделать лестницу удобной в вечернее время или просто украсить пространство.

Разберем несколько базовых вариантов, на которые можно опираться при выборе.

Монолитные лестницы из камня или бетона

Массивные лестницы обычно возводятся в каменных или кирпичных загородных домах с высокими потолками. При использовании качественной отделки такая лестница может выглядеть роскошно, как с исторической картины.Шик самой конструкции можно усилить с помощью большой люстры в классическом или античном стиле.

Плюс общую картину дополнит теплое приглушенное боковое освещение. То есть объемные старинные бра или декоративные мини-прожекторы возле ступеней.

«Рустикальные» деревянные лестницы

Это могут быть и конструкции с ровными маршами и на больцах.

Для маршевой лестницы из массива подойдет любой вид подсветки. В частности, интересно будет смотреться каскад из этнических фонариков.

Для освещения изогнутой лестницы можно комбинировать классическую люстру с абажурами или, к примеру, оригинальную восточную, и декоративную подсветку ступеней или подступенкой.

Винтовые лестницы

Если в проекте предусмотрена спиральная лестница, металлическая или деревянная, стоит подобрать длинный потолочный светильник из подобного материала, с извилинами в стиле модерн.

Кроме этого, важно сделать качественную подсветку для ступеней винтовой конструкции.

Современные лаконичные лестницы из дерева, металла или пластика

В новых проектах интерьеров лестницы становятся все более упрощенными и практичными, без излишеств. Свет в этих случаях должен только создавать удобство и подчеркивать ощущение простора.

Беспроигрышное решение – сочетание бокового света и светодиодов возле ступеней.

Еще один удачный вариант – мягкая подсветка из-под перил.

Облегченные лестницы с прозрачными ступенями

Самые современные лестницы в новых домах иногда визуально выглядят «парящими». Каркас скрыт или заменен одним центральным косоуром, ступени – будто воздушные.

Для таких конструкций создается соответствующее освещение. В идеале свет должен быть хорошим и рассеянным, но при этом источник освещения – невидимым.

Потому непосредственно на ступени незаметно монтируется светодиодная лента, гибкие неон или светорассеивающий экран.

Кроме этого, на фоне такой лестницы будет привлекательно смотреть современный, ультратонкий «пролетный» светильник в стиле хай-тек.

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