Покупки vs DIY: диванные подушки

Шесть идей, как повторить дорогие, дизайнерские и просто красивые наволочки дома.

Если вы любите и умеете делать вещи своими руками, то вам знакомо то чувство, когда смотришь в магазине на красивую вещь и понимаешь, что можешь сделать такую дома за один вечер. Тем более за такие деньги.

Для тех, кто действительно готов учиться у профессиональных дизайнеров и самостоятельно делать вещи для дома, — наша рубрика «Покупки vs DIY», речь в которой сегодня пойдет о декоративных наволочках.

Малийский орнамент

Покупка: 18 000 р. / DIY: от 300 р.

Сделанную вручную подушку из ткани с традиционным малийским орнаментом можно купить, но очень похожие несложно сделать своими руками. Мастер-класс мы нашли в блоге Passion shale. Авторы предлагают повторить узор с помощью обычного маркера для ткани. Вблизи такая наволочка, конечно, не будет выглядеть аутентичной, но с ролью акцента в интерьере справится на ура.

Китайский узел

Покупка ≈ 5 500 р. / DIY ≈500 р.

Подушки, связанные как китайские узелки-обереги, придумала исландская дизайнер Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir. За их массовый выпуск взялся шведский бренд Design House Stockholm, и теперь они продаются в музее MoMA. Если вы пока не собираетесь ни в Стокгольм, ни в Нью-Йорк, можете попробовать сделать похожую дома, воспользовавшись мастер-классом от Натальи Корочковой.

Графика

Покупка ≈ 1 700 р. / DIY ≈ 500 р.

Белая подушка с вышитыми на ней черными полосками продается в Zara home. Стоит она не так уж дорого, но мы все-таки нашли мастер-класс для тех, кто предпочитает делать все своими руками. Подушки на фото не повторяют вещь из Zara, но принцип позволяет сделать и почти идентичную наволочку. К тому же вместе они будут смотреться даже интереснее.

Сибори

Покупка ≈ 5 000 р. / DIY ≈ 700 р.

Винтажную подушку в смеси техник сибори и африканского окрашивания грязью мы нашли за совсем не маленькую сумму. Сделать такую же вам поможет мастер-класс от авторов блога A beautifull mess, который мы уже публиковали в Квартблоге (так что вам не придется разбираться в инструкциях на английском). Чтобы подушка выглядела старше, возьмите ткань молочного оттенка.

Скраббл

Покупка ≈ 1 500 р. / DIY ≈ 300 р.

Еще одно дизайнерское творение, на этот раз — от Stephen Reed Industrial Design. Если вам нравятся буквы и надпись в интерьер, а еще вы любите настольные игры, эти подушки вам понравятся. Выберите любое слово или фразу и украсьте свой диван, воспользовавшись инструкцией от Junque.

Золотые буквы

Покупка ≈ 1 600 р. / DIY ≈ 400 р.

Еще одна подушка с надписью, но на этот раз буквы — золотые. Оригинальная вещь не самая дорогая, но обновить старую наволочку с помощью медной краски для ткани все равно выйдет дешевле. Заодно и надпись можно выбрать на свой вкус. Следуйте инструкции в блоге The handmade home, и все получится.

подушки