Рабочий стол с картинки: есть ли смысл?

Идеальное стильное рабочее место – какое оно? Безупречный порядок или творческий хаос? Погоня за красивой картинкой или упор на функциональность? Полезные советы и рекомендации от Квартблога.

Не знаю, как часто вы с упоением рассматриваете минималистично организованные столы на Pinterest или в Instagram, но я частенько ловлю себя на том, что любуюсь такими фотографиями и даже сохраняю их себе. В поиске гармонии были найдены не только снимки вдохновляющих на перемены кабинетов, но и очень полезные советы из блога Марка Шида о том, как держать порядок (или беспорядок) под контролем. Но не будем забегать вперед. Для начала давайте посмотрим несколько фотографий, чтобы быть на одной волне.

Стильное рабочее место

Эстетическое наслаждение – это одно, а вот попытка сделать со своим рабочим местом подобное – кардинально другое. Проиллюстрирую собственным примером. Во-первых, такой стол не про меня. После того как спадает первая волна восторга, я задаюсь вопросом: а где счастливый обладатель этого идеального рабочего места хранит всякую канцелярскую мелочь: бумаги, скрепки, маркеры, блокноты и прочее, прочее, прочее. Есть подозрение, что за кадром остается, например, гигантский шкаф с кучей ящиков, где все это добро и обитает. В таком случае функциональность стола лишь в производимом впечатлении.

Во-вторых, если на столе нет беспорядка, я попросту не могу работать. Есть замечательное ироничное высказывание на эту тему:

"If a cluttered desk is a sign of a clutter mind, of what, then, is an empty desk a sign?"

«Если беспорядок на столе – символ беспорядка в голове, то что же символизирует пустой стол?»

В общем, моя история – это обрывки мыслей на стикерах, журналы с красивыми фотографиями, блокноты с идеями, несколько ежедневников и планингов, визитки, ручки всех цветов, открытки, флешки… Да, 40% всего этого к работе никак не относится, но именно эти 40% делают этот стол моим рабочим местом, именно здесь мне приятно сидеть, творить, думать, виртуозно отыскивать в ворохах всего упомянутого нужные вещи и записи.

Между прочим, спешу порадовать товарищей по любви к творческому беспорядку, ученые из Университета Минесоты выявили, что завал на столе и даже в комнате/кабинете стимулирует воображение. Так, в ходе теста люди, находящиеся в идеально убранной комнате, смогли придумать меньше способов использования мячика для пинг-понга, чем те, кто размышлял в атмосфере легкого беспорядка. А Эрик Абрахамсон, автор книги «Эффективный беспорядок», подчеркнул, что главное достоинство беспорядка – возможность вдруг найти что-то интересное, что вдохновит на новый проект, натолкнет на оригинальную идею или поможет разрешить какую-то проблему.

В-третьих, лично мне важно, чтобы все было под рукой. Если я и принесу практичность в жертву эстетике, то ради фото в Инстаграм и пары часов самообожания, мол, а я все-таки смогла. Потом мне захочется, чтобы принтер всегда был рукой, батарейки, ластик, файлы, папки – в ящиках стола. А для этого как минимум нужны и ящики, и место на самом столе.

При этом я, как и многие другие, находящиеся под влиянием течения «разумная организация пространства», всегда ищу, как упорядочить хаос на рабочем столе. И с практической, и с эстетической стороны. Ведь рано или поздно наступает момент, когда горы всякой всячины попросту мешают, раздражают, и вот тогда самое время навести порядок, а заодно и поразмыслить, как в следующий раз не допустить анархии. Мы нашли несколько очень дельных и толковых советов от Марка Шида, который, ни много ни мало, ведет блог о продуктивности в самых разных сферах жизни, и отобрали 10 наиболее полезных.

Итак, совет №1: избавьтесь от ручек, карандашей, которыми не пользуетесь (от себя добавлю: распрощаться можно и с высохшими маркерами, сломанными скрепками и пр.). Ничто так не раздражает, когда тянешься к стаканчику с ручками и только с пятой попытки находишь пишущую.

Совет №2: выделите отдельное место для хранения ключей, наушников, зарядок, мелочи, батареек. Это может быть небольшое керамическое блюдце, мраморная доска, какие сейчас просто на пике популярности, простаивающий без свечи подсвечник, соломенная корзиночка, – в общем, выберите то, что лучше всего впишется в концепцию вашего рабочего стола.

Совет №3: то, чем вы пользуетесь часто, должно быть под рукой. Другими словами, на вершине наших завалов, на расстоянии вытянутой руки. Для меня это конверт с важными паролями и логинами, я не люблю всякие программы для систематизации и хранения паролей, поэтому по старинке записала их на листочках и сложила в небольшой конверт, который всегда у меня на виду, какой бы хаос ни царил вокруг.

Совет №4: провода – стопроцентный враг как порядка, так и творческого беспорядка. Сейчас, правда, с этим стало проще: беспроводные мышки, клавиатуры, сканеры и принтеры работают по Bluetooth и WiFi, – все делается для того, чтобы убрать провода из нашей жизни, но если на вашем рабочем месте без них не обойтись, можно приобрести удобные органайзеры.

Совет №5 в некотором смысле перекликается с №3 – он о доступе к необходимым бумагам. Актуально для тех, кто работает дома и дома же хранит все документы. Не очень удобно, если за нужной бумагой приходится идти в другую комнату, искать ее среди других вещей, поэтому по возможности стоит расположить все файлы поблизости от рабочего места, упорядочить их, сделать подписи. Для тех, кто категорически не хочет заставлять стол папками и холдерами для бумаг, мы написали о настенных органайзерах.

Совет №6: сканируйте важные документы. Призадумавшись над этим советом, я поняла, что уже давно его практикую, хоть и не подозревала об этом. Действительно, отсканировав документы, вы сможете легко манипулировать ими в рамках рабочих задач: отправлять партнерам, коллегам и пр., каждый раз не тратя время на поиск и сканирование.

Совет №7 (очень толковый, кстати): держите под рукой влажные салфетки для уборки. Всякое случается в течение дня: ручка потечет, крошки от печенья упадут, там капелька кофе, здесь штрих от карандаша. А начав протирать стол, вам невольно придется незначительно потеснить все лежащее на нем, а там вы и сами не заметите, как мимоходом разложите вещи, уберете ненужное и вернете на места то, что залежалось.

Совет №8 о заметках на стикерах. О, ну кто же не сталкивался с этой проблемой: вокруг десятки разноцветных листочков, но на каком был записан так нужный в эту минуту адрес?.. А самоклеящиеся стикеры, которые не очень хорошо держаться, а вы задумали обклеить ими монитор компьютера и теперь где добрая их половина? Конечно, лучше держать все эти маленькие бумажки в той же корзинке или любой другой емкости или прикреплять на пробковую доску. А вообще Марк Шид советует записывать все в деловые ежедневники и бизнес-блокноты, которые потерять уж точно сложнее, чем неуловимый стикер.

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий" (2003)

Совет №9: свет. По большому счету, это для того, чтобы вы во всей красе увидели, как за целый день захламили свой стол, устыдились и навели порядок.

Совет №10: занимайтесь организацией не после работы, а во время. Мы склонны идеализировать ситуацию и когда дела сделаны и мы решаем заняться оптимизацией рабочего места, можно ненароком лишить себя слишком многого в погоне за минималистичным столом с картинки или, наоборот, перестраховаться и заполнить стол совершенно ненужными вещами. Только в ходе рабочего процесса вы поймете, чего вам не хватает и чем вы пользуетесь чаще всего, так что наблюдайте и совершенствуйтесь.

Фотографии: pinterest.com, http://static1.squarespace.com/

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