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Рукоделие для домашнего интерьера

Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов

В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.

Содержание:

Каждый из нас старается подчеркнуть стиль интерьера дома. В погоне за лучшим декором кто-то находит вещи на барахолках, частных распродажах или в лимитированных коллекциях дизайнеров. А кто-то украшает интерьер рукоделием и получает 100% индивидуальные и авторские вещи.

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Ведь даже самый простой вязаный коврик всегда будет отличаться от другого, связанного по той же схеме. Каждая петелька в изделиях ручной работы ‒ неповторима.

Коврики

Одним из самых древних элементов декора считается ковер. Археологи уверены, что прежде, чем человек догадался сделать из шкуры накидку, он постелил ее под себя. Для тепла. А быть может, и для красоты, кто знает. Сейчас этот факт как раз играет больше эстетическую роль. Подчеркивает стиль интерьера и создает уют в доме.

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Условно коврики ручной работы можно разделить на 3 типа, которые в свою очередь выполнены разными способами.

1.    ПЛЕТЕНЫЕ КОВРИКИ ‒ коврики, изготовленные из разного материала руками или при помощи станка, спиц и крючка. Благодаря плетению изделие приобретает нужную форму и становится более прочным.

-    Вязаные руками, спицами или крючком. Такие коврики вяжут по схеме или «на глаз». Если вы первый раз держите пряжу в руках, достаточно будет одного узора ‒ столбика без накида. Он основа круглых «бабушкиных» ковриков, которые последнее время стали очень популярны. Вязаные вещи добавляют в дом тепло и камерную атмосферу.

[примечание] Узор столбик без накида:

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Более сложные схемы требуют большего знания о вязании, но и результат будет изящнее и оригинальнее.

дом декор рукоделие фото

Коврики, связанные спицами, внешне слегка отличаются, но функции выполняют те же ‒ украшают и согревают.

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

дом декор рукоделие фото

идеи рукоделия для дома фото

Для создания вязаного коврика потребуются:

  1. материал (пряжа, ленты, тряпки или старая одежда);
  2. инструменты (крючок, спицы или просто ваши руки);
  3. свободное время.

Начните с простого мастер-класса, например, «Вязание руками из объемной пряжи»:

-    Плетеные из ткани на станке. Сплести коврик своими руками можно и при помощи самодельного (довольно простого) станка. Этот способ можно назвать бытовым ткачеством. А если есть опыт такого рукоделия и специальный станок, то, переплетая нити разными вариантами, можно придумывать целые картины.

дом декор рукоделие фото

Для изготовления такого коврика потребуется:

  1. деревянная рама;
  2. гвозди;
  3. и пряжа (нитки, лоскутки ткани и т.п.).

дом декор рукоделие фото

дом декор рукоделие фото

Вот небольшой и понятный мастер-класс для начинающих:

-    Сложенные из каната. Это, наверное, самый простой способ плетеных ковриков. Потребуется: основа для коврика, канат и клей. Можно просто складывать по кругу, а можно придумать какой-нибудь узор. Например, сплести несколько косичек и приклеивать их по рисунку.

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

2.    ШИТЫЕ КОВРИКИ ‒ коврики, сделанные при помощи иглы и ниток путем соединения нескольких частей ткани. Правда некоторые рукодельницы умудряются шить коврики и из других материалов, например, полиэтилена. Но все же шитые коврики подразумевают использование тканей.

дом декор рукоделие фото

Для того чтобы сшить коврик, потребуются:

  • ткани ‒ новые или старые, лоскуты или обрезы, вещи, которые вы уже не носите;
  • иголка с ниткой; 
  • швейная машинка;
  • наполнитель (синтепон, холофайбер, губка).

Последние два пункта не обязательны, но они разнообразят формы, и изделие будет выглядеть более стильно. 

идеи рукоделия для дома фото

Работы из подручных материалов также выглядят оригинально и необычно. Вот, например, нетрудный мастер-класс, как сшить коврик из джинсовых полосок от швов:

Самая популярная техника этого вида ковриков ‒ пэчворк. Суть в том, чтобы сшить кусочки ткани таким образом, чтобы получился определенный законченный рисунок.

дом декор рукоделие фото

идеи рукоделия для дома фото

дом декор рукоделие фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

3.    КОВРИКИ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ‒ оригинальный элемент декора или имитация какого-либо материала. Несут больше декоративную функцию, но могут быть и полезны для здоровья. Например, коврики из камней или пробки будут отличными массажерами для ног.

идеи рукоделия для дома фото

идеи рукоделия для дома фото

К этому виду ковриков можно отнести и валянные из шерсти, и те, что включают в себя использование нескольких материалов сразу. Искусственным мехом можно имитировать шкуру, помпонами из ниток ‒ овечью шерсть. А коврик для входной двери можно сделать даже из досок.

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

дом декор рукоделие фото

идеи рукоделия для дома фото

Посмотрите еще варианты, как можно самим сделать коврики для домашнего интерьера:

Настенные панно 

Панно - композиция декоративного характера, которая заполняет собой определенный участок стены. Четких требований по созданию панно сейчас нет. И это рай для рукоделия. Можно оформить стены, используя любые домашние материалы, а в итоге получить интерьер с индивидуальным декором. Ручная, авторская работа создается под стиль помещения, не требует каких-то специальных навыков или знаний.

рукоделие для дома своими руками фото

Для начала надо определиться с местом, выбрать тему и подготовить нужные материалы.

Украшать стену панно можно и на этапе ремонта, тогда уже картина в стене станет постоянным элементом интерьера.

Какие виды панно можно выделить?

1.    Тканевые ‒ вязаные, плетеные, шитые гобелены, а также сделанные в технике макраме, с помощью вышивки или просто обтянутые тканью картины.

рукоделие для дома своими руками фото

дом декор рукоделие фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

2.    Природные ‒ панно с использованием природных материалов: сухоцветов, бабочек, жуков и разных камней. Иногда в панно обыгрывают и другие элементы декора стены, например, камин или полки.

дом декор рукоделие фото

рукоделие для дома своими руками фото

3.    Графические ‒ разнообразные картины из бумаги: рисунки, постеры, плакаты, панно из обоев.

дом декор рукоделие фото

дом декор рукоделие фото

дом декор рукоделие фото

рукоделие для дома своими руками фото

4.    Деревянные ‒ всевозможные мотивы, созданные при помощи выжигания или другого способа обработки дерева.

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

дом декор рукоделие фото

5.    Керамические и стеклянные ‒ панно-мозаика или картины с мотивами: от восточных до природных. Чаще встречаются в ванной и кухне.

рукоделие для дома своими руками фото

дом декор рукоделие фото

Для большего вдохновения предлагаем посмотреть несколько мастер-классов по созданию панно своими руками:

Подушки

Подушки в интерьере могут выполнять как декоративную функцию, так и практическую. В качестве мебели подушки заменяют стулья, кресла или даже диваны. Такие интерьеры можно встретить, например, в восточных домах. А как дополнение к мебели ‒ они придают комнате особую атмосферу очарования, уюта и гармонии. Или, наоборот, устраивают в монотонном интерьере взрыв красок.

рукоделие для дома своими руками фото

Подушки бывают разных форм: квадратные или прямоугольные, круглые или в форме валика, а также различные трафаретные варианты.

рукоделие для дома своими руками фото

По технике выполнения самые популярные для домашнего интерьера подушки ‒ подушки сшитые или связанные из разных материалов.

1.    Шитые подушки. Выполняются по образу ковриков из ткани при помощи иголки с ниткой либо швейной машинки.

Для изготовления самой простой подушки потребуется:

  • ткань;
  • наполнитель;
  • иголка с ниткой/швейная машинка.

Наволочки же можно придумывать абсолютно любые. Сделать их в техники пэчворк или собрать из лоскутков бессмыслицу, сшить из красивой ткани с определенным мотивом или вырезать из старой одежды. 

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

2.    Вязаные подушки. Для создания таких подушек уже требуется небольшое, но умение вязать. Одного узора, как в случае с ковриком, будет недостаточно. Как минимум нужно будет соединять две стороны наволочки.

Но если вы умеете вязать, то вариантов дизайна ‒ множество. От минималистического полотна до подушки-игрушки.

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

дом декор рукоделие фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

Один из самых легких способов связать подушку крючком можно посмотреть в этом видео:

3.    Комбинированные подушки ‒ те, что собраны из разных материалов и сделаны разными способами. Тут переплетается шитье и вязание, макраме и вышивка, а также нашивки, рисунки, аппликации и разные аксессуары.

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

рукоделие для дома своими руками фото

Другие handmade идеи для дома своими руками

Украсить домашний интерьер помогают не только подушки, коврики и настенные панно, но и другие виды рукодельного творчества. Расскажем немного об основных, которые чаще всего встречаются в наших домах.

1.    Разный текстиль. В эту группу входит весь оставшийся текстиль, о котором мы не писали выше. Это пледы, салфетки, занавески, пуфики, скатерти и разнообразные элементы декора от мешочков для хранения до комплекта постельного белья.

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

идеи рукоделия для дома фото

дом декор рукоделие фото

идеи рукоделия для дома фото

2.    Глиняный декор. Даже если вы никогда не держали в руках глину, украсить интерьер при помощи этого материала сможете. Некоторые виды глины не требуют особых условий и высыхают при комнатной температуре. Такая глина подойдет для создания разных аксессуаров и милых вещиц.

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

Если у вас есть желание, то можно записаться на уроки гончарного дела. И тогда украсить дом можно будет посудой, подсвечниками и различными статуэтками.

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

3.    Декупаж. Техника декорирования разных предметов интерьера. Орнамент, рисунок или картинку приклеивают на обработанную поверхность изделия, после высыхания фиксируют лаком. 

Выполнять декупаж можно на:

  • деревянных;
  • пластиковых;
  • металлических;
  • стеклянных;
  • керамических поверхностях;
  • а также на бумаге;
  • ткани, свечах… и других поверхностях.

Видео для начинающих о том, что потребуется в работе для декупажа:

А вот небольшая подборка идей, что у вас может получиться в итоге:

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

идеи рукоделия для дома фото

рукоделие для дома своими руками фото

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