Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов

В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.

В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.

Содержание:

Каждый из нас старается подчеркнуть стиль интерьера дома. В погоне за лучшим декором кто-то находит вещи на барахолках, частных распродажах или в лимитированных коллекциях дизайнеров. А кто-то украшает интерьер рукоделием и получает 100% индивидуальные и авторские вещи.

Ведь даже самый простой вязаный коврик всегда будет отличаться от другого, связанного по той же схеме. Каждая петелька в изделиях ручной работы ‒ неповторима.

Коврики

Одним из самых древних элементов декора считается ковер. Археологи уверены, что прежде, чем человек догадался сделать из шкуры накидку, он постелил ее под себя. Для тепла. А быть может, и для красоты, кто знает. Сейчас этот факт как раз играет больше эстетическую роль. Подчеркивает стиль интерьера и создает уют в доме.

Условно коврики ручной работы можно разделить на 3 типа, которые в свою очередь выполнены разными способами.

1. ПЛЕТЕНЫЕ КОВРИКИ ‒ коврики, изготовленные из разного материала руками или при помощи станка, спиц и крючка. Благодаря плетению изделие приобретает нужную форму и становится более прочным.

- Вязаные руками, спицами или крючком. Такие коврики вяжут по схеме или «на глаз». Если вы первый раз держите пряжу в руках, достаточно будет одного узора ‒ столбика без накида. Он основа круглых «бабушкиных» ковриков, которые последнее время стали очень популярны. Вязаные вещи добавляют в дом тепло и камерную атмосферу.

[примечание] Узор столбик без накида:

Более сложные схемы требуют большего знания о вязании, но и результат будет изящнее и оригинальнее.

Коврики, связанные спицами, внешне слегка отличаются, но функции выполняют те же ‒ украшают и согревают.

Для создания вязаного коврика потребуются:

материал (пряжа, ленты, тряпки или старая одежда); инструменты (крючок, спицы или просто ваши руки); свободное время.

Начните с простого мастер-класса, например, «Вязание руками из объемной пряжи»:

- Плетеные из ткани на станке. Сплести коврик своими руками можно и при помощи самодельного (довольно простого) станка. Этот способ можно назвать бытовым ткачеством. А если есть опыт такого рукоделия и специальный станок, то, переплетая нити разными вариантами, можно придумывать целые картины.

Для изготовления такого коврика потребуется:

деревянная рама; гвозди; и пряжа (нитки, лоскутки ткани и т.п.).

Вот небольшой и понятный мастер-класс для начинающих:

- Сложенные из каната. Это, наверное, самый простой способ плетеных ковриков. Потребуется: основа для коврика, канат и клей. Можно просто складывать по кругу, а можно придумать какой-нибудь узор. Например, сплести несколько косичек и приклеивать их по рисунку.

2. ШИТЫЕ КОВРИКИ ‒ коврики, сделанные при помощи иглы и ниток путем соединения нескольких частей ткани. Правда некоторые рукодельницы умудряются шить коврики и из других материалов, например, полиэтилена. Но все же шитые коврики подразумевают использование тканей.

Для того чтобы сшить коврик, потребуются:

ткани ‒ новые или старые, лоскуты или обрезы, вещи, которые вы уже не носите;

иголка с ниткой;

швейная машинка;

наполнитель (синтепон, холофайбер, губка).

Последние два пункта не обязательны, но они разнообразят формы, и изделие будет выглядеть более стильно.

Работы из подручных материалов также выглядят оригинально и необычно. Вот, например, нетрудный мастер-класс, как сшить коврик из джинсовых полосок от швов:

Самая популярная техника этого вида ковриков ‒ пэчворк. Суть в том, чтобы сшить кусочки ткани таким образом, чтобы получился определенный законченный рисунок.

3. КОВРИКИ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ‒ оригинальный элемент декора или имитация какого-либо материала. Несут больше декоративную функцию, но могут быть и полезны для здоровья. Например, коврики из камней или пробки будут отличными массажерами для ног.

К этому виду ковриков можно отнести и валянные из шерсти, и те, что включают в себя использование нескольких материалов сразу. Искусственным мехом можно имитировать шкуру, помпонами из ниток ‒ овечью шерсть. А коврик для входной двери можно сделать даже из досок.

Посмотрите еще варианты, как можно самим сделать коврики для домашнего интерьера:

Настенные панно

Панно - композиция декоративного характера, которая заполняет собой определенный участок стены. Четких требований по созданию панно сейчас нет. И это рай для рукоделия. Можно оформить стены, используя любые домашние материалы, а в итоге получить интерьер с индивидуальным декором. Ручная, авторская работа создается под стиль помещения, не требует каких-то специальных навыков или знаний.

Для начала надо определиться с местом, выбрать тему и подготовить нужные материалы.

Украшать стену панно можно и на этапе ремонта, тогда уже картина в стене станет постоянным элементом интерьера.

Какие виды панно можно выделить?

1. Тканевые ‒ вязаные, плетеные, шитые гобелены, а также сделанные в технике макраме, с помощью вышивки или просто обтянутые тканью картины.

2. Природные ‒ панно с использованием природных материалов: сухоцветов, бабочек, жуков и разных камней. Иногда в панно обыгрывают и другие элементы декора стены, например, камин или полки.

3. Графические ‒ разнообразные картины из бумаги: рисунки, постеры, плакаты, панно из обоев.

4. Деревянные ‒ всевозможные мотивы, созданные при помощи выжигания или другого способа обработки дерева.

5. Керамические и стеклянные ‒ панно-мозаика или картины с мотивами: от восточных до природных. Чаще встречаются в ванной и кухне.

Для большего вдохновения предлагаем посмотреть несколько мастер-классов по созданию панно своими руками:

Подушки

Подушки в интерьере могут выполнять как декоративную функцию, так и практическую. В качестве мебели подушки заменяют стулья, кресла или даже диваны. Такие интерьеры можно встретить, например, в восточных домах. А как дополнение к мебели ‒ они придают комнате особую атмосферу очарования, уюта и гармонии. Или, наоборот, устраивают в монотонном интерьере взрыв красок.

Подушки бывают разных форм: квадратные или прямоугольные, круглые или в форме валика, а также различные трафаретные варианты.

По технике выполнения самые популярные для домашнего интерьера подушки ‒ подушки сшитые или связанные из разных материалов.

1. Шитые подушки. Выполняются по образу ковриков из ткани при помощи иголки с ниткой либо швейной машинки.

Для изготовления самой простой подушки потребуется:

ткань;

наполнитель;

иголка с ниткой/швейная машинка.

Наволочки же можно придумывать абсолютно любые. Сделать их в техники пэчворк или собрать из лоскутков бессмыслицу, сшить из красивой ткани с определенным мотивом или вырезать из старой одежды.

2. Вязаные подушки. Для создания таких подушек уже требуется небольшое, но умение вязать. Одного узора, как в случае с ковриком, будет недостаточно. Как минимум нужно будет соединять две стороны наволочки.

Но если вы умеете вязать, то вариантов дизайна ‒ множество. От минималистического полотна до подушки-игрушки.

Один из самых легких способов связать подушку крючком можно посмотреть в этом видео:

3. Комбинированные подушки ‒ те, что собраны из разных материалов и сделаны разными способами. Тут переплетается шитье и вязание, макраме и вышивка, а также нашивки, рисунки, аппликации и разные аксессуары.

Другие handmade идеи для дома своими руками

Украсить домашний интерьер помогают не только подушки, коврики и настенные панно, но и другие виды рукодельного творчества. Расскажем немного об основных, которые чаще всего встречаются в наших домах.

1. Разный текстиль. В эту группу входит весь оставшийся текстиль, о котором мы не писали выше. Это пледы, салфетки, занавески, пуфики, скатерти и разнообразные элементы декора от мешочков для хранения до комплекта постельного белья.

2. Глиняный декор. Даже если вы никогда не держали в руках глину, украсить интерьер при помощи этого материала сможете. Некоторые виды глины не требуют особых условий и высыхают при комнатной температуре. Такая глина подойдет для создания разных аксессуаров и милых вещиц.

Если у вас есть желание, то можно записаться на уроки гончарного дела. И тогда украсить дом можно будет посудой, подсвечниками и различными статуэтками.

3. Декупаж. Техника декорирования разных предметов интерьера. Орнамент, рисунок или картинку приклеивают на обработанную поверхность изделия, после высыхания фиксируют лаком.

Выполнять декупаж можно на:

деревянных;

пластиковых;

металлических;

стеклянных;

керамических поверхностях;

а также на бумаге;

ткани, свечах… и других поверхностях.

Видео для начинающих о том, что потребуется в работе для декупажа:

А вот небольшая подборка идей, что у вас может получиться в итоге:

Дайджест Квартблога

Как обустроить стол для рукодельницы - Квартблог расскажет и покажет нап примерах, как обустроить стол для рукоделия: уютный и фукнциональный рабочий уголок для вашего творчества.

«Растения», которые никогда не засохнут: 5 мастер-классов - Очаровательные, искусственные заменители живых растений, цветы, которые легко смастерить своими руками.

Декор из цветной бумаги: 5 мастер-классов и эксперимент - Мы нашли пять беспроигрышных способов быстро украсить интерьер.

Как я побывала на ботанических посиделках, или Кокедама «Кашалот» своими руками - Делаем кокедаму с суккулентами своми руками в форме кита и узнаем, как правильно ухаживать за растениями семейства кактусовых.

Подставки для украшений своими руками - Красота должна быть на виду, рассказываем, как сделать подставки для украшений.

рукоделие, DIY, мастер-класс