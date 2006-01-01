Скажите «нет»: какие комнатные растения нельзя держать в доме?

Рассказываем о том, какие комнатные растения нельзя держать дома, на примере 10 видов популярных комнатных растений. От них следует избавиться, даже если их красота зачаровывает всех ваших домочадцев.

Комнатные растения, которые нельзя держать дома

Немного найдется людей, у которых нет в квартире хотя бы одного маленького горшочка с цветами. Комнатные растения способны удачно дополнить любой стиль, даже если вы являетесь приверженцем минимализма или строгого хай-тека. При покупке растений вам вряд ли кто-то расскажет о «подводных камнях», а между тем они могут в буквальном смысле отравлять вашу жизнь! Квартблог составил список растений, которым стоит сказать категорическое «нет» в вашем доме. Вы удивитесь, как много безобидных на вид цветов там оказалось!

1. Азалия

Прекрасная на вид и смертельно опасная на вкус – так можно коротко охарактеризовать этот цветок. Азалия очень эффектно смотрится на любом подоконнике, отличается обильным цветением и неприхотлива в уходе, однако ее листья содержат ядовитые вещества. При попадании в пищеварительный тракт они способны вызвать даже токсический шок! Если в вашей квартире обитают любопытные домашние животные, жаждущие отщипнуть от растения листик-другой, рекомендуем сейчас же отправить азалию в мусорную корзину – так вы продлите жизнь вашего питомца на долгие годы.

2. Антуриум

Не самое популярное, но очень эффектное растение, которое скрывает за яркой внешностью серьезную опасность. Если в случае с азалией ее нужно было попробовать на вкус, то вот антуриум достаточно просто обрезать или пересадить в другой горшок: корни растения и его сок содержат ядовитые вещества, поэтому даже если сок просто попадет на кожу, то у вас будет ожог. Если в доме есть дети, от данного растения следует категорически отказаться.

3. Олеандр

Если вы смотрели фильм «Белый олеандр», то наверняка знаете, как много зла таится в этом нежном растении: цветки олеандра очень ядовиты, но на этом их опасность не заканчивается. Даже их аромат способен вызвать головокружение, особенно если держать олеандр зимой в закрытом помещении. Поэтому лучше заменить этот цветок чем-то более безобидным.

4. Диффенбахия

Диффенбахия способна вызвать отек гортани, если попробовать на вкус ее листочки. У особо чувствительных людей и детей подобное действие может вызвать отравление. При пересадке или обрезке растение обожжет вас своим соком, а если в доме имеются аллергики, то им явно придется несладко с подобным зеленым «соседом».

5. Монстера

Не знаю как вам, а мне лично сложно понять, как людям приходит в голову поселить у себя дома подобное растение: его явно назвали таким чудовищным именем не просто так! Кроме того, ходят слухи, что монстера высасывает энергию у спящих людей, за счет чего ее листья становятся крупными и мясистыми. Кстати, именно поэтому ее рекомендуют ставить в офисах: поглощая весь негатив, она создает в помещении тишь да гладь.

Если подобные рассказы не производят на вас должного впечатления и вы привыкли верить только фактам, то вот они: сок монстеры действительно ядовит и способен вызывать не только отеки, но даже конъюнктивит.

6. Бегония

Красивая бегония может быть даже полезной: растение выделяет противомикробные вещества. Однако будут ли они безопасны для аллергиков и домашних питомцев? И те, и другие могут среагировать на них совершенно неоднозначно. Кроме того, в бегонии содержатся соли щавелевой кислоты, которые могут вызвать сильный ожог ротовой полости. Так что лучше заменить это красивое растение, например, розами.

7. Папоротник

Различные вариации папоротника довольно часто являются основой зимнего сада: они действительно очень красивы и способны превратить любую комнату в настоящий заколдованный лес! Также существует мнение, что папоротник может защищать дом от злых духов и примирять живущих в нем людей. К сожалению, от всех этих волшебных свойств придется отказаться, если в квартире живут аллергики.

8. Орхидея

Еще не так давно орхидея считалась чем-то редким и экзотичным, однако сейчас ее часто выращивают прямо на подоконнике, устраивая настоящие мини-сады из орхидей. Если, читая это, вы с ужасом смотрите на свою внушительную коллекцию, успокоим вас: орхидеи не ядовиты! Но они могут вызывать головокружение и даже головную боль у людей, особенно чувствительных к запахам. Имейте это в виду, заполняя прекрасными горшочками все пространство вашей спальни.

9. Фикус

Фикус на первый взгляд является довольно безобидным и даже скучным растением, которое обычно размещают в офисах во внушительных кадках. Между тем по ночам он коварно поглощает кислород, поэтому соседство с фикусом недопустимо в маленькой спальне. Также не стоит размещать его в детской: кто знает, к чему приведет подобная кислородная «жадность» растения.

10. Плющ

Напоследок поделимся с вами еще парочкой «легенд»: несмотря на то, что плющ является растением довольно безобидным и даже очищает воздух, именно он может быть виновником того, что вы до сих пор не замужем: в старину верили, что девушка, которая занимается выращиванием плюща, навсегда останется старой девой.

Не первый год замужем, поэтому с умилением разглядываете свой прекрасный плющ? Увы, и здесь он коварен – может прогнать вашего супруга из дома! Впрочем, верить в это или нет, решать только вам.

Фото: ocnovaspb.ru, happymodern.ru, plantmedia.com.tr

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