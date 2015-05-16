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Современная студия 57 м² в Батуми

Проект квартиры-студии площадью 57 м², разработанный минской студией VAE DESIGN GROUP, назван Secret Cube неслучайно: за стеклянными панелями цвета мокрого асфальта — в том самом «таинственным кубе» — скрывается вместительная гардеробная и стильная мраморная ванная. Архитекторы сделали помещение максимально открытым, объединив гостиную со спальней. Тем не менее, стеклянные перегородки со шторами позволяют в любой момент сделать спальню отдельной зоной. 

Отдельного упоминания заслуживает мраморная барная стойка, которая может использоваться в качестве рабочей поверхности, рабочее место, расположенное в нише у окна в спальне, и многоуровневое освещение, позволяющее выбирать различные световые сценарии.

Фотографии с сайта vae.by

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